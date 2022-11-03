Galatasaray istedi Valerenga harekete geçti! Osame Sahraoui savaşı

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, devre arasında yapacağı transfer hamleleri için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, forvet bölgesi dışında kanada da takviye yapmak için geceli-gündüzlü koşuşturma halinde...
Avrupa medyasında Galatasaray'ın birçok golcü oyuncu ile temasta olduğu yazılırken Norveç basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Daravisen'in haberine göre Galatasaray, Valerenga forması giyen Osame Sahraoui'nin peşini bırakmıyor.
Haber, "Galatasaray'ın gözü hala Osame Sahraoui'de" şeklinde verilirken Norveç kulübünün oyuncusu için önlem almaya hazırlandığı belirtildi. Valerenga, yıldız oyuncusunun sözleşmesine 1 daha ekletmek istiyor. Çünkü genç yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.