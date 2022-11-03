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    • 03.11.2022 11:37
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    • 03.11.2022 11:48
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    Galatasaray istedi Valerenga harekete geçti! Osame Sahraoui savaşı

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hedefini sürdüren Galatasaray, bir yandan da devre arası transfer döneminde yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde olan Osame Sahraoui için Norveç basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray istedi kulübü harekete geçti

    Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, devre arasında yapacağı transfer hamleleri için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, forvet bölgesi dışında kanada da takviye yapmak için geceli-gündüzlü koşuşturma halinde...

    Avrupa medyasında Galatasaray'ın birçok golcü oyuncu ile temasta olduğu yazılırken Norveç basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Daravisen'in haberine göre Galatasaray, Valerenga forması giyen Osame Sahraoui'nin peşini bırakmıyor.

    Haber, "Galatasaray'ın gözü hala Osame Sahraoui'de" şeklinde verilirken Norveç kulübünün oyuncusu için önlem almaya hazırlandığı belirtildi. Valerenga, yıldız oyuncusunun sözleşmesine 1 daha ekletmek istiyor. Çünkü genç yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

        Fas asıllı Norveçli yıldız büyük potansiyel olarak gösteriliyor. 1.5 milyon Euro değeri olan Sahraoui 29 maçta görev alırken 6 gol ve 5 asiste imza attı. Valerenga altyapısından yetişen ve 2019 yılından beri A takımda forma giyen genç yetenek, iki kanatta da görev yapabiliyor. Ayrıca 10 numara pozisyonunda da yerini yadırgamıyor.

        *Osame Sahraoui'nin detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Kariyerinde ise 99 karşılaşmada ter döken Sahraoui, 13 gol atarken 19 asist üretti. Norveç Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 7 kez oynayan genç yıldızın 1 golü bulunuyor.

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