Galatasaray istedi Valerenga harekete geçti! Osame Sahraoui savaşı

Fas asıllı Norveçli yıldız büyük potansiyel olarak gösteriliyor. 1.5 milyon Euro değeri olan Sahraoui 29 maçta görev alırken 6 gol ve 5 asiste imza attı. Valerenga altyapısından yetişen ve 2019 yılından beri A takımda forma giyen genç yetenek, iki kanatta da görev yapabiliyor. Ayrıca 10 numara pozisyonunda da yerini yadırgamıyor.