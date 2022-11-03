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    • Spor
    • 03.11.2022 12:50
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    • 03.11.2022 12:50
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    Avrupa'da dev hüsran! Şampiyonlar Ligi'nde son 16 hayal oldu

    Son dakika spor haberleri | Son yıllarda temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna hasret kaldı. 2012-2013 sezonundan bu yana temsilcilerimiz sadece 2 kez son 16'ya kalabildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Şampiyonlar Ligi’nde son 16 hayal oldu

    Avrupa'daki temsilcilerimiz uzun bir süredir üst turlara hasret... Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden kulüplerimiz gruplarından çıkamıyor ve yeni yılı görmeden turnuvadan eleniyor.

    Bu sezon Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a kaybetti ve gruplarda hiçbir takımımız yer almadı. 1 numaralı kupada son 10 sezonluk istatistiklere baktığımızda ise ortaya futbolseverleri üzen bir tablo çıkıyor.

    Son 10 sezonda ülkelerin Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalış sayılarına baktığımız zaman Türkiye 2 ile alt basamaklarda yer alıyor. 2013-2014 sezonunda Roberto Mancini yönetimindeki Galatasaray adını son 16 turuna yazdırmıştı. Cimbom, son 16 turunda Chelsea'ye elendi.

    2017-2018 sezonunda ise Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, son 16 turuna yükselmiş ve ülkemize büyük bir sevinç yaşatmıştı. Siyah-Beyazlılar, Bayern Münih'e iki maç sonunda yenilerek kupadan elendi.

        Son 10 sezonda temsilcilerimiz Devler Ligi'nde 2 kez son 16 turu görürken zirvede İngiliz kulüpleri yer aldı. İngiliz kulüpleri, son 10 sezonda 37 kez son 16 turu sevinci yaşadı. Onları 31 ile İspanya, 29 ile Almanya, 21 ile İtalya ve 15 ile Fransa takip ediyor. Ukrayna ve Hollanda takımları bu süreçte 3'er kez son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

        2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan katılacak ve gruplara kalabilmesi için 4 tur geçmesi gerekecek. Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında 28.75 puanla 13. sırada bulunuyor. Önümüzde ise Norveç, Sırbistan ve Avusturya yer alıyor.

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