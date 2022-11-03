Avrupa'da dev hüsran! Şampiyonlar Ligi'nde son 16 hayal oldu

Son 10 sezonda temsilcilerimiz Devler Ligi'nde 2 kez son 16 turu görürken zirvede İngiliz kulüpleri yer aldı. İngiliz kulüpleri, son 10 sezonda 37 kez son 16 turu sevinci yaşadı. Onları 31 ile İspanya, 29 ile Almanya, 21 ile İtalya ve 15 ile Fransa takip ediyor. Ukrayna ve Hollanda takımları bu süreçte 3'er kez son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.