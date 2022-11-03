Avrupa'da dev hüsran! Şampiyonlar Ligi'nde son 16 hayal oldu

Avrupa'daki temsilcilerimiz uzun bir süredir üst turlara hasret... Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden kulüplerimiz gruplarından çıkamıyor ve yeni yılı görmeden turnuvadan eleniyor.
Bu sezon Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a kaybetti ve gruplarda hiçbir takımımız yer almadı. 1 numaralı kupada son 10 sezonluk istatistiklere baktığımızda ise ortaya futbolseverleri üzen bir tablo çıkıyor.
Son 10 sezonda ülkelerin Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalış sayılarına baktığımız zaman Türkiye 2 ile alt basamaklarda yer alıyor. 2013-2014 sezonunda Roberto Mancini yönetimindeki Galatasaray adını son 16 turuna yazdırmıştı. Cimbom, son 16 turunda Chelsea'ye elendi.
2017-2018 sezonunda ise Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, son 16 turuna yükselmiş ve ülkemize büyük bir sevinç yaşatmıştı. Siyah-Beyazlılar, Bayern Münih'e iki maç sonunda yenilerek kupadan elendi.