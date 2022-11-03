Marsilya'da mutsuz olan Cengiz Ünder'in Galatasaray'a transferi Hırvat hocaya bağlı: Tudor gitmezse gelirim!

G.Saray'dan Cengiz Ünder atağı... Sarı-Kırmızılılar devre arasında flaş bir transfer daha yapmak için harekete geçti. Marsilya'da mutsuz olan milli oyuncu Cengiz Ünder ile görüşen Cimbom, transferde büyük oranda anlaşma sağladı. Ancak, transfer bir şarta bağlı...
Cengiz Ünder'in Sarı-Kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Tudor, Marsilya teknik direktörü olarak görevine devam ederse sezon ortasında Galatasaray'a gelirim" dediği öğrenildi. Fransız medyası da Galatasaray'ın Cengiz Ünder transferi için ısrarcı olduğunu yazdı.
Marsilya Başkanı Pablo Longoria, kulübün sahibi Frank McCourt'un istediği tasarrufları sağlamak için harekete geçti. Sezon başında göreve gelen teknik direktör Igor Tudor'un görev vermediği Cengiz Ünder'den para kazanmak ve maaşını bütçeden çıkarmak için transfer arayışlarına başladı.