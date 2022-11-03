Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Marsilya'da mutsuz olan Cengiz Ünder'in Galatasaray'a transferi Hırvat hocaya bağlı: Tudor gitmezse gelirim!

    Galatasaray ile görüşen Cengiz Ünder, Marsilya Teknik Direktörü Tudor’un görevinde kalması durumunda Florya’ya adım atacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Takvim
    Tudor gitmezse gelirim!

    G.Saray'dan Cengiz Ünder atağı... Sarı-Kırmızılılar devre arasında flaş bir transfer daha yapmak için harekete geçti. Marsilya'da mutsuz olan milli oyuncu Cengiz Ünder ile görüşen Cimbom, transferde büyük oranda anlaşma sağladı. Ancak, transfer bir şarta bağlı...



    Cengiz Ünder'in Sarı-Kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Tudor, Marsilya teknik direktörü olarak görevine devam ederse sezon ortasında Galatasaray'a gelirim" dediği öğrenildi. Fransız medyası da Galatasaray'ın Cengiz Ünder transferi için ısrarcı olduğunu yazdı.



    Marsilya Başkanı Pablo Longoria, kulübün sahibi Frank McCourt'un istediği tasarrufları sağlamak için harekete geçti. Sezon başında göreve gelen teknik direktör Igor Tudor'un görev vermediği Cengiz Ünder'den para kazanmak ve maaşını bütçeden çıkarmak için transfer arayışlarına başladı.



        Geçen sezon Marsilya formasıyla 47 maça çıkıp 13 gol 6 asist rakamlarını yakalayan 25 yaşındaki Cengiz Ünder, bu sezon 17 maçta 625 dakika bulup 1 asist yapabildi. Cengiz'in yeteri kadar forma şansı bulamamasında Marsilya'nın Igor Tudor ile 3'lü savunmaya dönmesi olduğu belirtiliyor.



        Cengiz Ünder son dönemde ilk 11'de oynama konusunda bir hayli zorlanıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’nun büyük riyakarlığı!
        Haberler Spor Marsilya'da mutsuz olan Cengiz Ünder'in Galatasaray'a transferi Hırvat hocaya bağlı: Tudor gitmezse gelirim!
            SON DAKİKA