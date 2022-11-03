Marsilya'da mutsuz olan Cengiz Ünder'in Galatasaray'a transferi Hırvat hocaya bağlı: Tudor gitmezse gelirim!

G.Saray'dan Cengiz Ünder atağı... Sarı-Kırmızılılar devre arasında flaş bir transfer daha yapmak için harekete geçti. Marsilya'da mutsuz olan milli oyuncu Cengiz Ünder ile görüşen Cimbom, transferde büyük oranda anlaşma sağladı. Ancak, transfer bir şarta bağlı...