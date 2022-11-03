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    Abdullah Avcı kritik Ferencvaros maçı öncesi konuştu: Avrupa’da sürekli olmak istiyoruz

    Trabzonspor Teknik Direktörü, “Gönül ister ki Trabzonspor hep tepede olsun ama son maç öncesi sonuçlara bağlıyız. Avrupa’da sürekli olmak istiyoruz” dedi.

    Avrupa’da sürekli olmak istiyoruz

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Avrupa'da sürekli olmak istiyoruz, yarın (bugün) oynayacağımız maçı cebimize koyup 9 puana çıkıp katkı sağlamak istiyoruz. Ülke puanına önemli bir şekilde etki etmek öncelikli hedefimiz. Avrupa'da bir şekilde olmak istiyoruz. En tepede en iyi yerde olmak istiyoruz ama hayat bazen öyle devam etmiyor" diye konuştu. Abdullah hoca, "Bu oyunun içinde mücadele ve sprint ölçülüyor artık. Aklımızı duygularımızın önünde tutmamız gerekiyor" dedi.



    DAHA DA İYİ OLACAĞIZ
    Abdullah hoca, "Bu sene itibarıyla dalgalanmaları yaşadık. Azalmalar başladı ancak tam düzelmedik. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var, geçen sezonki verdikleri enerjiyi ve pozitif desteklerini vermelerini istiyoruz. Hem Avrupa'da son maç, hem de ligde son haftalar. Onlara ihtiyacımız var" diye konuştu.



    TREZEGUET: BİZİM GÜNÜMÜZ OLACAK
    Fırtına'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, ''Umuyorum yarın (bugün) bizim günümüz olacak, Avrupa Ligi'ne devam etmek istiyoruz. Maçı kazanıp taraftarımızın harika destekleriyle 3 puan bizim olacak. Kazanıp grupta hangi pozisyonda olduğumuzu göreceğiz'' dedi.
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        Haberler Spor Abdullah Avcı kritik Ferencvaros maçı öncesi konuştu: Avrupa’da sürekli olmak istiyoruz
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