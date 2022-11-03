Abdullah Avcı kritik Ferencvaros maçı öncesi konuştu: Avrupa’da sürekli olmak istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Avrupa'da sürekli olmak istiyoruz, yarın (bugün) oynayacağımız maçı cebimize koyup 9 puana çıkıp katkı sağlamak istiyoruz. Ülke puanına önemli bir şekilde etki etmek öncelikli hedefimiz. Avrupa'da bir şekilde olmak istiyoruz. En tepede en iyi yerde olmak istiyoruz ama hayat bazen öyle devam etmiyor" diye konuştu. Abdullah hoca, "Bu oyunun içinde mücadele ve sprint ölçülüyor artık. Aklımızı duygularımızın önünde tutmamız gerekiyor" dedi.