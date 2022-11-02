Külliye’de tarihi buluşma! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla, “Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi” açılıyor | Spor haberleri

Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda bugün Türk futbolu adına çok önemli bir sergi açılıyor. "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'nde açılacak. Sergide tamamı orijinal, ilk defa bir araya getirilen futbol tarihi ile alakalı arşiv belgeleri, kazanılmış kupalar, takımlar adına yazılmış ilk marşlar, futbolcuların giydiği formalar, futbol takımlarının geçmişe ait tüzükleri, müsabakalar esnasında çekilmiş fotoğraflar ve daha birçok obje kronolojik bir şekilde sergilenecek. Osmanlı Devlet Arşivlerinden futbol ile ilgili bulunabilen ilk resmi belgelerin orijinallerinin yanı sıra M. Kemal Atatürk'ün imzaladığı F.Bahçe ve Karşıyaka kulüplerinin anı defterleri de sergilenecek eserler arasında olacak. 2002 Dünya Kupasında 3. olan milli takımın madalyaları ve 1923-2022 arasında giyilen milli formalar sergilenecek.
TERİM, GÜNEŞ VE DENİZLİ DE YER ALACAK
Kadın Türk Milli Takımı ve Ampute Milli Takımı'nın kupaları, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi Türkiye'nin yanı sıra dünyada büyük başarılara imza atan teknik direktörlerin de şahsi eşyaları sergide görülebilecek. Selçuk İnan, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Hakan Ünsal, Arda Turan, İlhan Mansız gibi eski futbolcular da sergide yer alacak.
DINAMO KIEV STARTI
Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Salonda başlayan antrenman saha çalışması ile devam etti, taktik çalışma ile sona erdi. Mert Hakan Yandaş, bireysel çalışmalarına devam ederken, Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique'nin tedavilerine devam edildi. Sarı- Lacivertliler İstanbul'daki son çalışmasını bugün yaptıktan sonra maçın oynanacağı Polonya'ya hareket edecek ve burada bir antrenman daha yapacak.
FENER AÇIK ARA FAVORİ
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranını 2.10'dan 2.05'e çekti. Haftayı bay geçen Trabzon'un şampiyonluk oranı 3.50'den 3.80'e yükseldi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise 5.20 oldu.
EMRE MOR PARMAK ISIRTIYOR
Sezon başında fiziksel olarak problemler yaşayan Emre Mor, formda bir dönem geçiriyor. Son maçlarda patlayıcı süratini fazlasıyla kullanan genç yıldız artık Jesus'tan daha fazla şans alıyor. Portekizli hoca, Emre'yi son İstanbul maçında 11'de oynatarak ödüllendirmişti.
ASLAN'A YENİ VİKİNG
Galatasaray sezon başında Dries Mertens, Mauro Icardi ve Haris Seferovic'i transfer etti. Ancak bu 3 oyuncu da geride kalan haftalarda takımlarına yeteri kadar katkı sağlayamadılar. Sarı- Kırmızılılar'ın 3 golcüsü Süper Lig'de geride kalan 11 maçta sadece 2 gol atabildi. Bu isimlerden Seferovic'in henüz ligde golü yok. Cimbom, forvet hattını güçlendirmek için Ocak ayında forvet bölgesine yeni bir isim daha eklemeye karar verdi. İsveç medyasına göre; Galatasaray, Polonya ekibi Lech Poznan'ın 29 yaşındaki forveti Mikael Ishak ile ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan yıldız oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.