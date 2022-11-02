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    Külliye’de tarihi buluşma! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla, “Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi” açılıyor | Spor haberleri

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, “Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi” Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi’nde açılıyor. Yoğun ilginin olacağı açılışa, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran teknik adamlar ve futbolcular da katılacak. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 2 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Külliye’de tarihi buluşma

    Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda bugün Türk futbolu adına çok önemli bir sergi açılıyor. "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'nde açılacak. Sergide tamamı orijinal, ilk defa bir araya getirilen futbol tarihi ile alakalı arşiv belgeleri, kazanılmış kupalar, takımlar adına yazılmış ilk marşlar, futbolcuların giydiği formalar, futbol takımlarının geçmişe ait tüzükleri, müsabakalar esnasında çekilmiş fotoğraflar ve daha birçok obje kronolojik bir şekilde sergilenecek. Osmanlı Devlet Arşivlerinden futbol ile ilgili bulunabilen ilk resmi belgelerin orijinallerinin yanı sıra M. Kemal Atatürk'ün imzaladığı F.Bahçe ve Karşıyaka kulüplerinin anı defterleri de sergilenecek eserler arasında olacak. 2002 Dünya Kupasında 3. olan milli takımın madalyaları ve 1923-2022 arasında giyilen milli formalar sergilenecek.

    TERİM, GÜNEŞ VE DENİZLİ DE YER ALACAK
    Kadın Türk Milli Takımı ve Ampute Milli Takımı'nın kupaları, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi Türkiye'nin yanı sıra dünyada büyük başarılara imza atan teknik direktörlerin de şahsi eşyaları sergide görülebilecek. Selçuk İnan, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Hakan Ünsal, Arda Turan, İlhan Mansız gibi eski futbolcular da sergide yer alacak.



    DINAMO KIEV STARTI
    Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Salonda başlayan antrenman saha çalışması ile devam etti, taktik çalışma ile sona erdi. Mert Hakan Yandaş, bireysel çalışmalarına devam ederken, Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique'nin tedavilerine devam edildi. Sarı- Lacivertliler İstanbul'daki son çalışmasını bugün yaptıktan sonra maçın oynanacağı Polonya'ya hareket edecek ve burada bir antrenman daha yapacak.

    FENER AÇIK ARA FAVORİ
    Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranını 2.10'dan 2.05'e çekti. Haftayı bay geçen Trabzon'un şampiyonluk oranı 3.50'den 3.80'e yükseldi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise 5.20 oldu.

    EMRE MOR PARMAK ISIRTIYOR
    Sezon başında fiziksel olarak problemler yaşayan Emre Mor, formda bir dönem geçiriyor. Son maçlarda patlayıcı süratini fazlasıyla kullanan genç yıldız artık Jesus'tan daha fazla şans alıyor. Portekizli hoca, Emre'yi son İstanbul maçında 11'de oynatarak ödüllendirmişti.



    ASLAN'A YENİ VİKİNG
    Galatasaray sezon başında Dries Mertens, Mauro Icardi ve Haris Seferovic'i transfer etti. Ancak bu 3 oyuncu da geride kalan haftalarda takımlarına yeteri kadar katkı sağlayamadılar. Sarı- Kırmızılılar'ın 3 golcüsü Süper Lig'de geride kalan 11 maçta sadece 2 gol atabildi. Bu isimlerden Seferovic'in henüz ligde golü yok. Cimbom, forvet hattını güçlendirmek için Ocak ayında forvet bölgesine yeni bir isim daha eklemeye karar verdi. İsveç medyasına göre; Galatasaray, Polonya ekibi Lech Poznan'ın 29 yaşındaki forveti Mikael Ishak ile ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan yıldız oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.



        ABDÜLKERIM DERBİDE SAHADA
        Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı 2 maçla cezalandırılmıştı. Tecrübeli oyuncunun cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi. Abdülkerim, cumartesi günü Beşiktaş'a karşı forma giyebilecek. Tecrübeli futbolcunun yokluğunda savunmada Emin Bayram görev almıştı. Abdülkerim bu sezon 8 maçta ilk 11'de görev aldı.



        TESİSLERİMİZİN ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİL!
        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Birçok kulübün gıpta ile baktığı ve Trabzonspor'umuzun korunması gereken menfaatleri için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılmaması gerektiği yönünde beyanda bulundum" diyerek açıklamalarına devam etti. Başkan Ağaoğlu, "Bu beyanlarımın basın yayın kuruluşlarında haberleştirilmesi üzerine, aynı gün üst düzey kamu yetkililerinin tarafıma verdiği resmi bilgilerden; Bakanlığın, havaalanının kuzeyine doğru yani tesisleri etkileyen bir çalışma ve kamulaştırma olmadığını, havaalanı terminallerinin günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde apronun doğusuna ve batısına doğru genişletme çalışmalarının söz konusu olduğu ifade edilmiştir" dedi. Ağaoğlu, "Değerli Trabzonspor camiası, göreve geldiğimiz 2018 yılından beri Trabzonspor'umuza şampiyonluk hedefi koyan ve şampiyonluğu yaşatan bir başkan olarak, UEFA Avrupa Ligi'nde, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupa'sında beklentilerinize cevap verecek başarılara ulaşmak ve yeniden şampiyon olmak için sizlerden aldığım güçle çalışmalarıma devam edeceğim" diyerek sözlerini tamamladı.

        VISCA, TOPLA SAHADA ÇALIŞTI
        Fırtına'nın yıldızı Edin Visca, Süper Lig'in 2. haftasındaki Hatay maçında kolunu kırmıştı. 32 yaşındaki futbolcu, dün topla birlikte saha çalışmalarına katıldı. Visca, dünkü idmanda takım arkadaşlarıyla dar alan paslaşmasına katıldı. Visca'nın Dünya Kupası sonrası maçlara çıkması bekleniyor.



        ŞAMPİYONLUKLARA HAZIRIM!
        Beşiktaş'ın eski hocası Sergen Yalçın, TV100'e konuştu. Yalçın, Ismael sonrası teklif almadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Dinlendim yenilendim. Projelere açığım. Ekibimle daha çok şampiyonluklar görürüm" diye konuştu. Yalçın, F.Bahçeli Arda Güler'in izlediği en yetenekli yerli futbolcu olduğunu söyledi. G.Saray-Beşiktaş derbisi için, "Zor maç" dedi.

            GHEZZAL TEDAVİ İÇİN KATAR'DA
            Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası arasına kadar forma giyemeyecek olan Rachid Ghezzal tedavisi için Katar'a gitti. 30 yaşındaki futbolcu, burada uzman bir ekip tarafından kontrolden geçecek. Siyah- Beyazlı takımın yıldız ismi, buradaki tedavisinin ardından İstanbul'a geri dönecek.

            SAKATLIKTAN KURTULAMADI
            Siyah-Beyazlı takımın en önemli silahı, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 7 maçta forma giyemedi. Cezayirli futbolcu 2. haftada oynanan Alanya maçında sakatlık yaşamış ve sağ ayak tarak kemiği ve parmak eklemimde yırtık tespit edilmişti. Ağrıları azaldıktan sonra sahalara dönen 30 yaşındaki futbolcu 2 hafta önce oynanan Trabzonspor maçında yeniden sakatlandı. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş de yıldız isimle ilgili, "Ghezzal, Dünya Kupası arasına kadar aramızda olmaz. 3 maç var önümüzde 3 maçta da olmayacak" ifadelerini kullanmıştı. Yıldız oyuncu, bu sezon 5 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



            KARTAL'A LARİN PIYANGOSU
            Beşiktaş, sezon başında takımdan ayrılıp Belçika Lig takımlarından Club Brugge'e transfer olan Kanadalı golcü Cyle Larin'den gelir elde etmeye hazırlanıyor. FIFA, Dünya Kupası elemelerinde Siyah-Beyazlı formayı giyen golcü futbolcu için Club Brugge'ün yanı sıra Beşiktaş'a da ödeme yapacak. Bilindiği gibi FIFA, Katar'da düzenlenecek turnuva süresince her oyuncu için kulüplere günlük 10 bin Dolar ödeyecek.

            BEŞİKTAŞ'TAN RAMAZAN SÜRPRİZİ
            Kartal'ın Kayserispor forması giyen Ramazan Civelek'i gündemine aldığı öğrenildi. Devre arasında 26 yaşındaki sağ bek için kulübüne teklif yapacağı ifade edildi.



            ANADOLU EFES'TEN TAYLOR HAMLESİ
            Anadolu Efes ABD'li oyun kurucu Isaiah Taylor'ı kadrosuna kattı. Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Birleşik Amerikalı oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. 28 yaşındaki Isaiah Taylor geçtiğimiz sezon İspanya Ligi'nde Real Murcia formasıyla 34 maça çıkıp 15,02'lik sayı ortalaması yakaladı.



            ATLETİCO, AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI
            B Grubu'nda Porto evinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Porto'nun gollerini 5'te Taremi, 24'te Eustaquio attı, Atletico'nun uzatmalardaki sayısı yetmedi. Atletico son sırada kalırken Avrupa'ya veda etti. Porto ise grubu lider bitirdi. Leverkusen ise Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Alman ekibi Avrupa Ligi'ne kalmayı başardı.



                STEVE NASH'İN GÖREVİ SONA ERDİ
                NBA ekibi Brooklyn Nets'te başantrenör Steve Nash'le yollar ayrıldı. Kadrosunda Kevin Durant ve Kyrie Irving gibi yıldızları bulundurmasına rağmen çıktığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alması Nash'in sonunu getirdi. Yeni başantrenör kısa süre içinde belli olacak. Steve Nash, Eylül 2020'de Brooklyn Nets ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.



                BODRUM'DA YÜZME HEYECANI
                Hapimag Sea Garden Resort Bodrum 28-30 Ekim tarihlerinde Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında en kapsamlı yüzme yarışması olarak dikkat çekti. 16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yaparken, turizm sezonu sonunda bölgeye canlılık getirerek spora ve sporcuya olan desteğini sürdürdü.



                İDMANDAN PAYLAŞTI
                Real Madrid'ın Fransız yıldızı Benzema idmandan bu kareyi paylaştı.

                    EKPE UDOH PAYLAŞIMI
                    Steph Curry eski Fenerbahçeli Ekpe Udoh'la olan fotoğrafını paylaştı.



                    ASLAN'DAN GÜNAYDIN MESAJI
                    Galatasaray bu kareye 'Günaydın Galatasaray Ailesi' notunu düştü.



                    LUCE VİDALARI SIKTI!
                    UEFA Avrupa Ligi'nde yarın D. Kiev ile oynayacak olan F.Bahçe'yi sanılandan daha zor bir karşılaşma bekleyecek gibi görünüyor. Kiev'in hocası Lucescu'nun iddiası kalmamasına rağmen takımını F.Bahçe maçına ciddi hazırladığı öğrenildi. Rumen teknik adamın futbolcularına "Avrupa'dan elendik ama yine de grubumuzun en iyi takımı olduğunu ispat etmeliyiz. Avrupa defterini kazanarak kapatalım" dediği bildirildi. Kiev'in ligde 3-1 kazandığı Knvbas maçında Lucescu, yaptığı rotasyonlar ve maç içi değişikliklerinde F.Bahçe maçını düşündüğü izlenimini de vermişti.



                    DENİZLİ'DE YENİ HOCA GİRAY BULAK OLDU
                    Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor'da teknik direktörlük görevine Giray Bulak getirildi. Tecrübeli hoca ile 1,5 yıllık kontrat imzalayan Denizli kulübünden yapılan açıklamada 64 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Bulak için hoş geldin mesajı yayınladı. Bulak son olarak Balıkesirspor'da görev almıştı.



                        GENÇLER'DE AKSOY DÖNEMİ BİTTİ
                        Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde teknik direktör Taşkın Aksoy'un sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada 55 yaşındaki Aksoy'a emekleri için teşekkür edildi.

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                        Ekmek fabrikasını çalıştırmadık çünkü gerek yoktu
                        Haberler Spor Külliye’de tarihi buluşma! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla, “Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi” açılıyor | Spor haberleri
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