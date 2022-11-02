Külliye’de tarihi buluşma! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla, “Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi” açılıyor | Spor haberleri

GHEZZAL TEDAVİ İÇİN KATAR'DA

Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası arasına kadar forma giyemeyecek olan Rachid Ghezzal tedavisi için Katar'a gitti. 30 yaşındaki futbolcu, burada uzman bir ekip tarafından kontrolden geçecek. Siyah- Beyazlı takımın yıldız ismi, buradaki tedavisinin ardından İstanbul'a geri dönecek.



SAKATLIKTAN KURTULAMADI

Siyah-Beyazlı takımın en önemli silahı, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 7 maçta forma giyemedi. Cezayirli futbolcu 2. haftada oynanan Alanya maçında sakatlık yaşamış ve sağ ayak tarak kemiği ve parmak eklemimde yırtık tespit edilmişti. Ağrıları azaldıktan sonra sahalara dönen 30 yaşındaki futbolcu 2 hafta önce oynanan Trabzonspor maçında yeniden sakatlandı. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş de yıldız isimle ilgili, "Ghezzal, Dünya Kupası arasına kadar aramızda olmaz. 3 maç var önümüzde 3 maçta da olmayacak" ifadelerini kullanmıştı. Yıldız oyuncu, bu sezon 5 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.







KARTAL'A LARİN PIYANGOSU

Beşiktaş, sezon başında takımdan ayrılıp Belçika Lig takımlarından Club Brugge'e transfer olan Kanadalı golcü Cyle Larin'den gelir elde etmeye hazırlanıyor. FIFA, Dünya Kupası elemelerinde Siyah-Beyazlı formayı giyen golcü futbolcu için Club Brugge'ün yanı sıra Beşiktaş'a da ödeme yapacak. Bilindiği gibi FIFA, Katar'da düzenlenecek turnuva süresince her oyuncu için kulüplere günlük 10 bin Dolar ödeyecek.