Son dakika... Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Maç öncesinde taraftarlar ünlü hakem hakkında araştırmalara koyuldu. Peki HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMI TUTUYOR? GS-BJK maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında, nereli? Halil Umut Meler kariyeri!
HALİL UMUT MELER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 doğumludur. 2017'den beri FIFA kokartı takan Meler, 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.
HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?
Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler'in Galatasaraylı olduğu iddia ediliyor.
HALİL UMUT MELER KARİYERİ
Halil Umut Meler1 Ağustos 1986'da dünyaya gelmiştir. Meler, Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.
18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.
29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.
Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.