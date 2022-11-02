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    • Spor
    • 02.11.2022 17:22
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    • 02.11.2022 17:28
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    HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMI TUTUYOR? GS-BJK maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında, nereli? Halil Umut Meler kariyeri!

    Son dakika... 5 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Peki HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMI TUTUYOR? GS-BJK maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında, nereli? Halil Umut Meler kariyeri!

    HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

    Son dakika... Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Maç öncesinde taraftarlar ünlü hakem hakkında araştırmalara koyuldu. Peki HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMI TUTUYOR? GS-BJK maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında, nereli? Halil Umut Meler kariyeri!

    HALİL UMUT MELER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 doğumludur. 2017'den beri FIFA kokartı takan Meler, 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

    HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

    Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler'in Galatasaraylı olduğu iddia ediliyor.

    HALİL UMUT MELER KARİYERİ

    Halil Umut Meler1 Ağustos 1986'da dünyaya gelmiştir. Meler, Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.

    18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

    29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

    Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

        HAKEMLİK GÖREVİ ALDIĞI TURNUVALAR

        2013- Türkiye Kupası

        2013-20183. Lig

        2014-2. Lig

        2014-1. Lig

        2015-Süper Lig

        2017-Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

        2017-Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

        2017- UEFA Gençlik Ligi

        2017- UEFA Avrupa Ligi
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        Haberler Spor HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMI TUTUYOR? GS-BJK maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında, nereli? Halil Umut Meler kariyeri!
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