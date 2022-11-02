Galatasaray Beşiktaş derbi maç biletleri satışa çıktı mı, KAÇ TL? GS-BJK derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyük derbi için geri sayım sona eriyor. Galatasaray Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Taraftarlar karşılaşmanın biletleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbi maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? GS- BJK derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler!