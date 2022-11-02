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    • Spor
    • 02.11.2022 09:22
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    • 02.11.2022 09:23
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    Galatasaray Beşiktaş derbi maç biletleri satışa çıktı mı, KAÇ TL? GS-BJK derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray Beşiktaş maç biletleri, derbi mücadelesini Ali Sami Yen Spor Kompleksinde izlemek isteyen taraftarların gündeminde yer alıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Galatasaray Beşiktaş derbi maç biletleri satışa çıktı mı?

    Büyük derbi için geri sayım sona eriyor. Galatasaray Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Taraftarlar karşılaşmanın biletleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbi maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? GS- BJK derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler!

    GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    Süper Lig'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. 5 Kasım Cumatesi günü oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, en geç 3 Kasım Perşembe günü erişime açılması bekleniyor.

    GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Süper Lig'de 13. hafta oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisi 5 Kasım tarihinde saat 20:00'da oynanacak.

        GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Taraftarların heyecanla beklediği Galatasaray- Beşiktaş derbisi Bein Sports ekranlarında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.

        DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ Mİ?

        Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Kazımcan; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

        Beşiktaş : Ersin, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut Meraş, Josef, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, N'Koudou, Weghorst.
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        Haberler Spor Galatasaray Beşiktaş derbi maç biletleri satışa çıktı mı, KAÇ TL? GS-BJK derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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