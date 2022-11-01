Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar… İşte Avrupa’nın en hızlı ikilisi!

Fenerbahçe özellikle gol yollarındaki süper performansı ile dikkatleri çekiyor. Sarı-Lacivertliler'de özellikle Enner Valencia ve Michy Batshuayi sadece rakipleri değil istatistikleri de alt üst ediyor.
İSTANBULSPOR'U YIKTILAR
Son olarak 5-2 kazanılan İstanbulspor maçında yıldızlaşan iki forvet şu ana kadar tam 16 gole imza attı.
Valencia 11, Batshuayi ise 5 kez rakip ağları sarstı. Sarı-Lacivertliler'in süper ikilisi, Avrupa'nın en büyük 10 ligi dikkate alındığında da zirvede yer alıyor.
AVRUPA'NIN EN HIZLISI OLDULAR
58 dakikada bir rakip ağları sarsan Valencia ve Batshuayi, Avrupa'nın en hızlı ikilisi olmayı başardı. Fenerbahçe'nin forvetleri, çok önemli yıldızları da solladı. Listenin ikinci sırasında 75 dakikada bir gol atan Manchester City'nin yıldızları Erling Haaland ve Phil Foden yer alıyor.
Süper starlar geride kaldı
90 dakikada bir gol atan PSG'nin süper hücumcuları Kylian Mbappe ve Neymar ise üçüncü sırada kendisine yer buldu. Barcelona'dan Lewandowski ve Ousmane Dembele 105 ile 4. sırada, Genk'den Onuachu-Paitsil ikilisi ise 110 dakika ile 5. sırada bulunuyor. Serie A'da Napoli'yi zirveye taşıyan Osimhen ve Kvaratshelia ikilisi ise 7. sırada yer aldı.