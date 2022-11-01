Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar… İşte Avrupa’nın en hızlı ikilisi!

Fenerbahçe özellikle gol yollarındaki süper performansı ile dikkatleri çekiyor. Sarı-Lacivertliler'de özellikle Enner Valencia ve Michy Batshuayi sadece rakipleri değil istatistikleri de alt üst ediyor.

İSTANBULSPOR'U YIKTILAR

Son olarak 5-2 kazanılan İstanbulspor maçında yıldızlaşan iki forvet şu ana kadar tam 16 gole imza attı.

Valencia 11, Batshuayi ise 5 kez rakip ağları sarstı. Sarı-Lacivertliler'in süper ikilisi, Avrupa'nın en büyük 10 ligi dikkate alındığında da zirvede yer alıyor.