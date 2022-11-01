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    • Spor
    • 01.11.2022 16:11
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    • 01.11.2022 16:19
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    Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar… İşte Avrupa’nın en hızlı ikilisi!

    Süper Lig'de maç eksiğine rağmen zirvede yer alan Fenerbahçe özellikle gol yollarındaki süper performansı ile dikkatleri çekiyor. Sarı-Lacivertliler'de özellikle Enner Valencia ve Michy Batshuayi sadece rakipleri değil istatistikleri de alt üst ediyor.

    Emrah Karalinç
    Özel haber
    takvim.com.tr
    İşte Avrupa’nın en hızlı ikilisi!

    Fenerbahçe özellikle gol yollarındaki süper performansı ile dikkatleri çekiyor. Sarı-Lacivertliler'de özellikle Enner Valencia ve Michy Batshuayi sadece rakipleri değil istatistikleri de alt üst ediyor.

    İSTANBULSPOR'U YIKTILAR
    Son olarak 5-2 kazanılan İstanbulspor maçında yıldızlaşan iki forvet şu ana kadar tam 16 gole imza attı.

    Valencia 11, Batshuayi ise 5 kez rakip ağları sarstı. Sarı-Lacivertliler'in süper ikilisi, Avrupa'nın en büyük 10 ligi dikkate alındığında da zirvede yer alıyor.

    AVRUPA'NIN EN HIZLISI OLDULAR
    58 dakikada bir rakip ağları sarsan Valencia ve Batshuayi, Avrupa'nın en hızlı ikilisi olmayı başardı. Fenerbahçe'nin forvetleri, çok önemli yıldızları da solladı. Listenin ikinci sırasında 75 dakikada bir gol atan Manchester City'nin yıldızları Erling Haaland ve Phil Foden yer alıyor.
    Süper starlar geride kaldı

    90 dakikada bir gol atan PSG'nin süper hücumcuları Kylian Mbappe ve Neymar ise üçüncü sırada kendisine yer buldu. Barcelona'dan Lewandowski ve Ousmane Dembele 105 ile 4. sırada, Genk'den Onuachu-Paitsil ikilisi ise 110 dakika ile 5. sırada bulunuyor. Serie A'da Napoli'yi zirveye taşıyan Osimhen ve Kvaratshelia ikilisi ise 7. sırada yer aldı.

        İŞTE AVRUPA'NIN EN HIZLI HÜCUM İKİLİLERİ

        İşte en hızlı ikililer takımları oynadıkları ülkeler ve ortala gol ortolamaları ve atma süreleri...
        1-Valencia-Batshuayi Fenerbahçe Türkiye 16 58 dk.

        2-Haaland-Foden M.City İngiltere 23 75 dk.

        3-Mbappe-Neymar PSG Fransa 21 90 dk.

        4-Lewandowski-Dembele Barcelona İspanya 16 105 dk.

        5-Onuachu-Paintsil Genk Belçika 14 110 dk.

        6-Gakpo-Simons PSV Hollanda 17 113 dk.

        7-Osimhen-Kvara Napoli İtalya 13 117 dk.

        8-Musiala-Sane Bayern Münih Almanya 13 122 dk.

        9-Ramos-Rafa Silva Benfica Portekiz 13 124 dk.

        10-Promes-Sobolev S.Moskova Rusya 19 126 dk.

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        Haberler Spor Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar… İşte Avrupa’nın en hızlı ikilisi!
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