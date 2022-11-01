



ŞUTLARI BOŞA GİTMİYOR

Bu durum Batshuayi için "Fener'de vurduğu gol oluyor" yorumlarını beraberinde getirdi. Bazı futbol otoriteleri de "Batshuayi, Beşiktaş'ta çoğunlukla sırtı dönük olarak topla buluşuyordu. Jesus'un sisteminde ise gol bölgesinde yüzü dönük olarak topla buluşuyor. Bu da onun işini kolaylaştırıyor" yorumunda bulundu.