Ömürlük imza! Trabzonspor yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini uzattı

Trabzonspor'da iç transferde hareketlenme yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Denswil ve Djaniny ile sözleşme imzalayan Fırtına, yıldız futbolcusuyla da anlaşma sağladı. Karadeniz Fırtınası'nda yapılan bu hamlelerden sonra gözler Abdülkadir Ömür'e çevrilmişti.
18 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
Oyuncuyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Abdulkadir Trabzonspor ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylarının kısa süre içerisinde duyurulması beklenirken maaşının 20 milyon TL seviyelerinde olduğu gelen bilgiler arasında.
2016 yılından beri A takımda görev yapan genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro. Trabzonspor'un ve Türk futbolunun en özel yetenekleri arasında gösterilen Abdülkadir Ömür bu sezon 18 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asiste imza attı.