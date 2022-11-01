Ömürlük imza! Trabzonspor yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini uzattı





18 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Oyuncuyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Abdulkadir Trabzonspor ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylarının kısa süre içerisinde duyurulması beklenirken maaşının 20 milyon TL seviyelerinde olduğu gelen bilgiler arasında.