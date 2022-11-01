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    Ömürlük imza! Trabzonspor yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini uzattı

    Bordo-Mavililer, 2027 yılına kadar anlaşmaya vardığı yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür’e yıllık 20 milyon lira ödeyecek. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Ömürlük imza!

    Trabzonspor'da iç transferde hareketlenme yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Denswil ve Djaniny ile sözleşme imzalayan Fırtına, yıldız futbolcusuyla da anlaşma sağladı. Karadeniz Fırtınası'nda yapılan bu hamlelerden sonra gözler Abdülkadir Ömür'e çevrilmişti.



    18 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
    Oyuncuyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Abdulkadir Trabzonspor ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylarının kısa süre içerisinde duyurulması beklenirken maaşının 20 milyon TL seviyelerinde olduğu gelen bilgiler arasında.



    2016 yılından beri A takımda görev yapan genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro. Trabzonspor'un ve Türk futbolunun en özel yetenekleri arasında gösterilen Abdülkadir Ömür bu sezon 18 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asiste imza attı.
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        Haberler Spor Ömürlük imza! Trabzonspor yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini uzattı
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