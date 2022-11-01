Dokunuşlara başladı! Şenol Güneş dünkü idmanda Berkay ve Muleka ile bire bir görüşme yaptı





KİM DÜNYANIN EN İYİ 10. STOPERİ

KimMin Jae, ünlü futbol dergisi four-four-two'ya göre dünyanın en iyi 10 stoperi arasında yer aldı. Listenin ilk sırasında Real Madrid'in yıldızı David Alaba yer alıyor. İkinci sırada PSG'nin Brezilyalı stoperi Marquinhos var. Manchester City'nin Portekizli savunma oyuncusu Ruben Dias da 3. basamakta kendisine yer buldu.



PEDRO'NUN İLACI GOL

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Joao Pedro, gol atamadıkça strese giriyor. Son golünü UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'ya atan Brezilyalı oyuncunun, Dinamo Kiev maçında ilk 11'de başlama ihtimalinin olduğu ifade ediliyor. Jesus'un oyuncusunu kazanmak için her yolu deneyeceği de gelen haberler arasında.



MERT HAKAN İÇİN GERİ SAYIM

Beşiktaş Derbisinde sakatlanan ve o günden beri takımdan ayrı olan Mert Hakan forma için gün sayıyor. Başarılı orta saha oyuncusunun birkaç gün içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ancak Dinamo Kiev maçı kadrosunda olmayacağı öğrenildi.







OKAN HOCAYA TEZGAH YAPIYORLAR!

Cimbom'un eski yıldızlarından Engin Baytar, Galatasaray'da Okan Buruk'un durumu ile ilgili olay açıklamalara imza attı. Efsane oyuncu, "Galatasaray'da bazı futbolcular, hocaya tezgah yapıyor. Yüzüne gülüyor, arkasından iş çeviriyor. Takımı sabote ediyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyadaki taraftarların büyük bir kısmı Okan Buruk'un kötü sonuçlar alması ve gönderilmesi durumunda takımın başına Fatih Terim'in geçeceği görüşünde... Cimbom'un bu sezon yaşadığı tüm puan kayıpları sonrasında Fatih hocanın göreve getirileceğiyle ilgili yüzlerce tweet atıldı.