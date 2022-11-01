Dokunuşlara başladı! Şenol Güneş dünkü idmanda Berkay ve Muleka ile bire bir görüşme yaptı

Ümraniye galibiyeti ile büyük bir moral bulan Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Basına açık yapılan idman, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Ümraniye önünde oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncuların ise ısınma çalışması yaparak başladıkları antrenman; pas, taktik çalışması, dar alanda oynanan maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı. Şenol Güneş'in idman öncesi Rosier, Berkay ve Muleka ile saha ortasında bire bir görüşmele yapması dikkat çekti. Kariyerinde hep futbolcuların performanslarını yukarı çekmesi ile ün yapan Güneş'in bu hamlesi sonrası sosyal medyada, "Hoca futbolculara dokunmaya başladı" yorumları yapıldı.
BAŞAKŞEHİR RAHAT KAZANDI
Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında evinde konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir 23 puana yükselerek haftayı 2. sırada kapattı. Turuncu-Lacivertli ekip 38. dakikada Ndayishimiye'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 65'te Berkay'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Keny farkı 2'ye çıkardı. 76'da ceza sahası içinde topu kapan Ömer Ali skoru 3-0 yaptı. 80'de Serginho maçın skorunu tayin etti.
ANTALYA SİVAS'I 2 GOLLE DEVİRDİ
Süper Lig'de deplasmanda son haftaların formda takımı Sivasspor ile karşılaşan Antalyaspor mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. 18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Güray'ın şutunda top Erdoğan'a çarparak Sivas ağlarına gitti: 0-1. 25'te Larson'un pasında kaleciyi çalımlayıp topu boş kaleye gönderen Wright maçın skorunu belirledi.