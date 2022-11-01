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    Dokunuşlara başladı! Şenol Güneş dünkü idmanda Berkay ve Muleka ile bire bir görüşme yaptı

    Şenol Güneş dünkü idmanda Rosier, Berkay ve Muleka ile saha ortasında bire bir görüşme yaptı. Bu gelişme, “Hoca futbolculara dokunuşlara başladı” diye yorumlandı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 1 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Dokunuşlara başladı!

    Ümraniye galibiyeti ile büyük bir moral bulan Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Basına açık yapılan idman, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Ümraniye önünde oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncuların ise ısınma çalışması yaparak başladıkları antrenman; pas, taktik çalışması, dar alanda oynanan maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı. Şenol Güneş'in idman öncesi Rosier, Berkay ve Muleka ile saha ortasında bire bir görüşmele yapması dikkat çekti. Kariyerinde hep futbolcuların performanslarını yukarı çekmesi ile ün yapan Güneş'in bu hamlesi sonrası sosyal medyada, "Hoca futbolculara dokunmaya başladı" yorumları yapıldı.



    BAŞAKŞEHİR RAHAT KAZANDI
    Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında evinde konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir 23 puana yükselerek haftayı 2. sırada kapattı. Turuncu-Lacivertli ekip 38. dakikada Ndayishimiye'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 65'te Berkay'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Keny farkı 2'ye çıkardı. 76'da ceza sahası içinde topu kapan Ömer Ali skoru 3-0 yaptı. 80'de Serginho maçın skorunu tayin etti.



    ANTALYA SİVAS'I 2 GOLLE DEVİRDİ
    Süper Lig'de deplasmanda son haftaların formda takımı Sivasspor ile karşılaşan Antalyaspor mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. 18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Güray'ın şutunda top Erdoğan'a çarparak Sivas ağlarına gitti: 0-1. 25'te Larson'un pasında kaleciyi çalımlayıp topu boş kaleye gönderen Wright maçın skorunu belirledi.



        ZLATKO DALİC: HEDEFİMİZ YENİDEN FİNAL OYNAMAK
        Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Dünya Kupası finalleri öncesinde açıklamalarda bulundu. Dalic, "2018'de finali kaybederek dönmüştük. İnsanların bize gösterdiği saygı unutamayacağım bir şeydir. Hedefimiz yeniden o finali oynamak. Bunu başaracak gücümüzün olduğuna da inanıyorum" dedi.



        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN KRİTİK HAFTA
        UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta heyecanı bugün ve yarın günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Bugünün programı şöyle: Porto- Atletico Madrid, Leverkusen- Club Brugge, Bayern Münih-Inter, Liverpool-Napoli, Marsilya-Tottenham, Rangers-Ajax, Viktoria Plzen-Barcelona, Sporting
        Lizbon- Eintracht Frankfurt.



        HAZARD: ALTIN NESİL ÜNVANINI HAK ETMİYORUZ
        Belçika Milli Takım kaptanı ve yıldızı Eden Hazard 2022 Dünya Kupası öncesinde açıklamalarda bulundu. Hazard, "Altın nesil lakabını hak ettiğimizi düşünmüyorum. Elbette inanılmaz bir jenerasyonumuz var ama baktığımızda hiç bir şey kazanamadık. Bunu hak etmek için yapmamız gereken şey belli" dedi.



            FIA OLİMPİLATLARI'NDA GÜMÜŞ MADALYA ALDIK
            2022 FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi, gümüş madalya kazandı. 72 ülkeden 463 sporcunun 16 disiplinde mücadele ettiği 2022 FIA Motorsporları Olimpiyatları, Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlendi. Türkiye'yi organizasyonda "Team Türkiye" adıyla 10 sporcu temsil etti.



            BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
            Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 100- 88 mağlup ederek EuroLeague'den sonra Ligde de 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü. İlk çeyreğin son bölümünü etkili oynayan Karşıyaka çeyreği 26-18 önde tamamladı. 2. çeyreğe hızlı başlayan ev sahibi ilk 5 dakikayı 35-30 önde geçti. Çeyreğin son bölümü çekişmeli geçerken konuk takımda Kenan'ın kaydettiği son saniye üçlüğü ile takımlar soyunma odasına 49-49 eşitlikle gitti. Üçüncü çeyrekte Wilbekin ve Motley'in etkili oyunuyla farkı açan ev sahibi son 10 dakikaya 83-66 önde girdi. Son çeyrekte de skoru koruyan Fenerbahçe maçtan 100-88 galip ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekipte Wilbekin 27 sayıyla maçın yıldızı oldu.



            MAXİ GOMEZ'E AĞIR CEZA
            Monaco ile oynanan ve 3-1 yenilgiyle sonuçlanan karşılaşmanın 11. dakikasında rakibine yaptığı kural dışı hareketten kırmızı kart gören Maxi Gomez'e 3 karşılaşmadan men cezası verildiği ortaya çıktı. Bordo-Mavililer'in Monaco ve Kızılyıldız ile oynadığı maçlarda görev almayan yıldız golcü Ferencvaros'a karşı da forma giyemeyecek. Uruguaylı yıldız oyuncu bu sezon forma giydiği 9 karşılaşmada 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Trabzonspor, Maxi Gomez'i sezon başında Valencia'dan 3 milyon Euro'ya transfer etti.



                MANİSA 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
                Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Konuk takıma 3 punı getiren golleri 20. dakikada Burak, 31'de Adem Büyük ve 80'de Nizamettin kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek sayısı ise 23'te Arda'dan geldi. Konuk takım bu sonuçla puanını 16 yaptı.

                3. KEZ BAŞARMAK İSTİYOR
                Ferencvaros'un 10 puanla lider olduğu UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez mücadele eden Karadeniz ekibi, 3. kez gruplardan çıkmanın mücadelesini verecek.

                BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
                Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde Perşembe günü karşılaşacağı Ferencvaros maçının biletleri dün satışa çıktı. Bordo-Mavili kulüp bilet fiyatlarını şu şekilde belirledi: VIP Platinum: 1.250 TL, VIP Gold: 1.000 TL, VIP Silver: 750 TL, Batı: 250 TL, Doğu: 200 TL



                STOPERDE ARA FORMÜL ARAO
                Fenerbahçe'de Luan Peres ve Gustavo Henrique'nin sakatlıkları lige verilecek araya kadar geçecek gibi görünmüyor. Jorge Jesus'un elinde stoper olarak sadece Attila Szalai ve Serdar Aziz kaldı. Portekizli teknik adam 12 Kasım'da tatile girecek lige kadar Dinamo Kiev, Sivasspor ve Giresunspor maçlarını bu iki stoperle tamamlamak zorunda. Ancak bu iki oyuncudan birisi sakatlanırsa Jesus'un ne yapacağı merak konusu. Portekizli teknik adam bunun da çaresini bulmuş durumda. Szalai ve Serdar'dan birisi sakatlık yaşarsa Willian Arao stoper mevkiine çekilecek. Arao'nun Flamengo'da zaman zaman stoper oynadığı biliniyor. Arao aynı zamanda Flamengo'da Jesus'un öğrenciliğini de yapmıştı.



                ARDA'YA HAZIR OL EMRİ
                Jorge Jesus'un İstanbulspor maçı sonrasında "Dinamo Kiev'e karşı daha az oynayan oyuncularla oynayabiliriz" sözünün ardından gözler Arda Güler'e çevrildi. Portekizli teknik adamın Arda Güler'e Dinamo Kiev maçı için "Hazır ol" emrini şimdiden verdiği öğrenildi. Portekizli teknik adamın Dinemo Kiev'e karşı Zajc ve Osayi'yi de ilk 11'de oynatacağı ifade ediliyor. Jorge Jesus, grup liderliği için Dinamo Kiev maçını kazanmayı hedeflese de Süper Lig'de oynanacak Sivas maçını da fazlasıyla önemsiyor.



                    KİM DÜNYANIN EN İYİ 10. STOPERİ
                    KimMin Jae, ünlü futbol dergisi four-four-two'ya göre dünyanın en iyi 10 stoperi arasında yer aldı. Listenin ilk sırasında Real Madrid'in yıldızı David Alaba yer alıyor. İkinci sırada PSG'nin Brezilyalı stoperi Marquinhos var. Manchester City'nin Portekizli savunma oyuncusu Ruben Dias da 3. basamakta kendisine yer buldu.

                    PEDRO'NUN İLACI GOL
                    Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Joao Pedro, gol atamadıkça strese giriyor. Son golünü UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'ya atan Brezilyalı oyuncunun, Dinamo Kiev maçında ilk 11'de başlama ihtimalinin olduğu ifade ediliyor. Jesus'un oyuncusunu kazanmak için her yolu deneyeceği de gelen haberler arasında.

                    MERT HAKAN İÇİN GERİ SAYIM
                    Beşiktaş Derbisinde sakatlanan ve o günden beri takımdan ayrı olan Mert Hakan forma için gün sayıyor. Başarılı orta saha oyuncusunun birkaç gün içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ancak Dinamo Kiev maçı kadrosunda olmayacağı öğrenildi.



                    OKAN HOCAYA TEZGAH YAPIYORLAR!
                    Cimbom'un eski yıldızlarından Engin Baytar, Galatasaray'da Okan Buruk'un durumu ile ilgili olay açıklamalara imza attı. Efsane oyuncu, "Galatasaray'da bazı futbolcular, hocaya tezgah yapıyor. Yüzüne gülüyor, arkasından iş çeviriyor. Takımı sabote ediyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyadaki taraftarların büyük bir kısmı Okan Buruk'un kötü sonuçlar alması ve gönderilmesi durumunda takımın başına Fatih Terim'in geçeceği görüşünde... Cimbom'un bu sezon yaşadığı tüm puan kayıpları sonrasında Fatih hocanın göreve getirileceğiyle ilgili yüzlerce tweet atıldı.



                    HOUSTON ROCKETS PHOENİX'E KAYBETTİ
                    NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda Phoenix Suns'a 124-109 yenildi. Şengün, 16 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi. Cleveland Cavaliers da New York Knicks'i 121-108 mağlup etti. Cleveland'da Cedi, 15 dakika sahada kalırken, karşılaşmayı 3 sayı ile tamamladı.



                    LİGDE KÜME DÜŞEN PATRONATO KAZANDI
                    Arjantin Kupası finalinde Talleres'i 1-0 yenen Atletico Patronato, şampiyonluk ipini göğüsledi. Geçen hafta Boca Juniors'ın şampiyonluğuyla sona eren ligde küme düşen Atletico Patronato, bu başarısıyla 2023 Libertadores Kupası'na grup aşamasından katılma ve 2022 Arjantin Süper Kupa'da finale çıkma haklarını kazandı.



                        MBAPPE, NEYMAR VE MESSİ SİZE YETMEZ!
                        PSG'den ayrıldıktan sonra Fransız futbolunun ve Ligue 1'in kötüye gittiğini söyleyen Ibrahimovic, "Fransa'dan ayrıldığım günden bu yana onlar için her şey kötüye gitti. Fransa'da konuşacakları bir şey yok. Fransa'nın bana ihtiyacı var, benim Fransa'ya değil. Mbappe, Neymar ve Messi'ye sahip olmanız yetmez" dedi.



                        INTER MIAMI'NİN HEDEFİ LIONEL MESSI
                        Paris Saint Germain'in yıldızı Lionel Messi, sezon sonunda MLS'e transfer olabilir. Athletic'de yer alan haberde, Inter Miami'nin ortaklarından Jorge ve Jose Mas'ın görüşmeleri yürüttüğü ve Arjantinli yıldızın takıma katılma ihtimalinin arttığı belirtildi. Lionel Messi'nin PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.



                        CADILAR BAYRAMI TARTIŞMASI!
                        Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, eşi ve çocuğuyla birlikte Cadılar Bayramı kutlamasına katıldı. Eşi Nihan Buruk'un Instagram hikayesinde paylaştığı, Cadılar Bayramı konseptli fotoğrafta görülen Okan Buruk'un Halloween kutlamasında olduğu görüldü. Ailesine verdiği önemle de tanınan başarılı teknik direktörün fotoğrafına binlerce beğeni gelirken, eleştiri yapanlar da oldu. Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, gelen tepkilerin ardından Halloween paylaşımını kaldırdı.



                            ASLAN'IN DERBİ MESAİSİ
                            Galatasaray, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Buruk, oyuncularıyla idman öncesinde kısa bir toplantı gerçekleştirdi.



                            NEF STADI SAĞIR EDİYOR
                            Galatasaray'ın maçlarını oynadığı NEF Stadı, en etkileyici stadlardan biri seçildi... 1Sports1'in haberine göre NEF Stadyumu, Avrupa'nın en gürültülü 3. stadı oldu.



                            FORMA YİNE EMRE'NİN OLACAK!
                            Cimbom, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Okan Buruk da kadroyu şekillendirmeye başladı. Tecrübeli hocanın, sol ve sağ bekte kimleri oynatacağı merak konusu... Florya'dan gelen bilgilere göre, Karagümrük maçında sol bek oynayan Emre Taşdemir, formaya çok yakın... Sağ bekte Dubois ve Boey arasında bir tercih yapılacak.



                                TARTIŞMA YARATAN HAREKET
                                Jorge Jesus'un İstanbulspor maçında ortaya çıkan bir görüntüsü tepkilere neden oldu. Karşılaşma sırasında bir taraftarın çektiği görüntülerde, Jorge Jesus'un sakatlık geçiren İstanbulsporlu İbrahim'e karşı bazı hareketleri objektife takıldı. Görüntülerde, Portekizli hocanın saha kenarında sakatlık nedeniyle kıvranan İbrahim'e önce bağırarak tepki gösterdiği ardından da hafif bir tekme attığı gözleniyor. Bu şok tepki sonrası İstanbulspor takımının sağlık heyeti sahaya giriyor ve yıldız futbolcuya tedavide bulunuyor. Jesus'un tedavi sonrasında İstanbulsporlu İbrahim'e birkez daha yakın mesafeden bağırarak tepki gösterdiği gözleniyor. Ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. Özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarlar Jorge Jesus'a büyük tepki gösterdi ve TFF'nin tecrübeli hocaya ceza vermesini istedi. Ancak olayın kahramanlarından İbrahim, "Önemsiz bir durum. Şaka yoluyla yapılan bir hareket. Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok diye konuştu.



                                'G'E'S'SAP KORKUSU
                                G.Saraylı eski yönetici Şükrü Hanedar, Merve G.'den ayrıldı. Genç kadın, tehdit mesajları yolladı. "Senin ve yeni sevgilin Lara'nın yüzüne kezzap atacağım" diye yazdı. Hanedar, soluğu savcılıkta aldı. (Dilek Yaman DEMİR)

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                                Haberler Spor Dokunuşlara başladı! Şenol Güneş dünkü idmanda Berkay ve Muleka ile bire bir görüşme yaptı
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