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    Trabzonspor'un Ocak ayındaki ilk hedefi yerli oyuncular! Yönetim 2 isim için düğmeye bastı

    Trabzonspor ara transfer için düğmeye bastı. Bordo - Mavililer listenin ilk sırasına Onur Bulut ve Efecan’ı yazdı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Yunus Emre Sel
    Trabzon’dan yerli atağı
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    Trabzonspor'un ocak ayındaki transfer planı yerli oyuncular olacak. Yabancı kontenjanın dolu olması nedeniyle gözünü yerli oyunculara çeviren Fırtına'nın hedefinde Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca ve Kayseri'den Onur Bulut var.



    İsmi uzun süredir Trabzonspor ile anılan Efecan Karaca için Alanyaspor ile görüşmelere başlayacak olan yönetimin bu transferi makul bir bonservisle bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Bu sezon 8 maçta 3 asistle oynayan Efecan'ın kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi var.



    Fırtına'nın sağ bek için düşündüğü isim ise Kayserispor forması giyen Onur Bulut... 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetim Onur'un transferi için Kayseri'yİ ciddi bir bedelle ikna etmeye çalışacak. Onur 11 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.
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        Haberler Spor Trabzonspor'un Ocak ayındaki ilk hedefi yerli oyuncular! Yönetim 2 isim için düğmeye bastı
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