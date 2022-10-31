Trabzonspor'un Ocak ayındaki ilk hedefi yerli oyuncular! Yönetim 2 isim için düğmeye bastı





İsmi uzun süredir Trabzonspor ile anılan Efecan Karaca için Alanyaspor ile görüşmelere başlayacak olan yönetimin bu transferi makul bir bonservisle bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Bu sezon 8 maçta 3 asistle oynayan Efecan'ın kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi var.