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    Japon kulübü Vissel Kobe, Belçikalı yıldız Dries Mertens'e talip oldu

    Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvetin, sezon sonu için geçerli olan teklife nasıl bakacağı merak konusu. Mertens imzayı atarsa 2 yıl için 6 milyon Euro kazanacak.

    Mertens’e Japon kancası
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    Galatasaray'ın sezon başında flaş bir hamle ile kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvete Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu.



    Sezon sonu için böyle bir girişimde bulunan Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon Euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi.



    Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Mertens için Sarı-Kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanmadan oyuncunun transferine izin vereceği ifade ediliyor.
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        Haberler Spor Japon kulübü Vissel Kobe, Belçikalı yıldız Dries Mertens'e talip oldu
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