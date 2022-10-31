Japon kulübü Vissel Kobe, Belçikalı yıldız Dries Mertens'e talip oldu

Galatasaray'ın sezon başında flaş bir hamle ile kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvete Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu.
Sezon sonu için böyle bir girişimde bulunan Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon Euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi.
Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Mertens için Sarı-Kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanmadan oyuncunun transferine izin vereceği ifade ediliyor.