Hocamız bize enerji verdi

İKİ YILDIZ DA SARI GÖRMEDİ

Dünkü maç öncesi en çok endişe veren noktalardan birisi Rosier ve Gedson'un kart sınırında olmasıydı. Ümraniye önünde kart görmeyen iki yıldız da pazar günü Galatasaray önünde forma giyebilecek.



BiR GÜNEŞ KLASİĞİ: GOLCÜLER COŞTU!

Beşiktaş 2. Şenol Güneş dönemine farklı Ümraniyespor galibiyetiyle başlarken, maça damgasını forvetler vurdu. Tecrübeli teknik adamın ilk 11'de görev verdiği Cenk Tosun 2 gol ve 1 asistle maçın yıldızı oldu. Wout Weghorst da rakip ağları 2 kez sarsarak galibiyette büyük rol oynadı. Kariyeri boyunca golcülere yaptığı dokunuşlarla ün yapan Şenol Güneş böylece ilk maçında etkisini gösterdi. Karşılaşma sonrası konuşan Weghorst, "Etrafımda Cenk Tosun gibi kaliteli bir ismin olması işimi çok kolaylaştırıyor" yorumunu yaptı.



İLK MAÇTA YİNE 5-2'LİK GALİBİYET

Beşiktaş, Şenol Güneş'le ilk dönemine de 5-2'lik galibiyetle başlamıştı. Siyah-Beyazlılar 2015-2016 sezonundaki ilk maçında Mersin İdman Yurdu deplasmanında 5-2 kazanmıştı. Cenk Tosun o maçta 3 gol birden atmıştı.



VALENCIA'DAN SÜPER ETKİ

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, oyuna sonradan dahil olduğu maçta bile 1 gol, 1 asist yaparak coştu. Ekvadorlu futbolcu 66. dakikada Joao Pedro'nun yerine oyuna girdi. Valencia, 86. dakikada Batshuayi'nin pasını ağlara yolladı ve bu sezon ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı. Valencia, hemen 2 dakika sonra ise Batshuayi'ye asist yaptı ve bu sayıyı 4'e yükseltti.



Fenerbahçe 13 şut attı. 7'si kaleyi bulurken bu şutların 5'i de gol oldu.



Fenerbahçe, yüzde 63 topa sahip olma yüzdesiyle maçı tamamladı.







VURDUĞU GOL OLUYOR!

Fenerbahçe'nin dün gece skoru 2-0 yapan golü atan İrfan Can Kahveci rekora koşuyor. Yıldız futbolcu 2017/18 sezonundan bu yana Süper Lig'de 11 golle ceza sahası dışından en çok skora katkı yapan futbolcu oldu. İrfan Can dün gece de ceza sahası dışından şık bir gol attı. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 6 gole ulaşan İrfan Can Kahveci 1 gol daha atarsa kendi rekorunu kırmış olacak. İrfan şimdiye kadar bir sezonda en çok 6 gol atmıştı.