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    Gedson Fernandes Ümraniyespor galibiyeti sonrası açıklama yaptı: Bize enerji verdi

    Ümraniye galibiyetinin ardından konuşan Gedson Fernandes, “Hocamız enerjisiyle geldi. Çok çalışarak 3 puanı aldık” dedi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 31 Ekim TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Hocamız bize enerji verdi

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes 5-2 kazanılan Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, "Hocamız bize enerjisiyle geldi. Bugün burada çok çalışarak 3 puan aldık. Birliktelik çok iyiydi bugün. Çok çalışarak 3 puanı aldık bugün. Elimizden geleni yapıyoruz. Yüzde yüzümüzü veriyoruz. Ben de iyi oynadığım için mutluyum. Galatasaray derbisi çok karmaşık ve zor olacak. Galatasaray maçından da en iyi skoru alacağız. Oradan en iyi skorla döneceğiz" ifadelerini kullandı.

    ALMEİDA'DAN YAKIN TAKİP
    Beşiktaş'ın eski futbolcularından Hugo Almeida, Beşiktaş-Ümraniye maçını stattan takip etti. Almeida, İran'da yardımcı hocalık yapıyor.



    PERES KALMAK İSTİYOR
    Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Bruno Peres, Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede takımda kalmak istediğini ve Ocak ayında lisansının aktif edilmesini söyledi. Peres'in lisansının çıkarılması için takımdan en az bir yabancı oyuncunun ayrılması gerekiyor.

    ADANA DEMİR KAÇTI KAYSERİ YAKALADI
    Süper Lig'de Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor ile evinde 2-2 berabere kaldı. 13'te Belhanda'nın ortasında Ndiaye, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1. 65'de Ali Karimi'nin kontrol edemediği topu kapan Onyekuru, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2. 67'de Cardoso'nun ceza sahasına gönderdiği orta sonrası penaltı noktasında topla buluşan Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 1-2. 82'de Emrah'ın ortasında Cardozo kafayla skoru belirledi: 2-2.

    A.GÜCÜ EVİNDE FARKA KOŞTU
    Ankaragücü sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-1mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Beridze, 48'de Jese, 61'de Taylan ve 90+3'te Lamine Diack kaydetti. Konuk Hatayspor'un tek sayısı ise 86. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaibi'nin ayağından geldi.

    MİLWAUKEE DOLUDİZGİN
    NBA'de Milwaukee konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 123-115 mağlup ederek ligde 5'te 5 yaptı. Ev sahibinde süper yıldız Giannis Antetokounmpo 34 sayı ve 17 ribaund ile double double yaptı.

    ATALANTA ZORLANMADI
    İtalya Serie A'nın 12. haftasında Atalanta deplasmanda karşılaştığı Empoli'yi Hateboer ve Lookman'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek punını 27'ye çıkardı.



    BANKO RASHICA!
    Galatasaray'ın Kosovalı sağ kanat oyuncusu Milot Rashica kendisine verilen şansı çok iyi kullandı. Teknik direktör Okan Buruk'un Rashica'yı bundan sonraki maçlarda banko olarak 11'e yazacağı öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 4 maçta forma giyerken sadece son Karagümrük karşılaşmasında 11'de yer almıştı. Okan Buruk'un Rashica'nın antrenmanlardaki performansından da çok memnun olduğu ifade ediliyor.

        MATA DERBİYE HAZIR!
        Karagümrük maçının 74. dakikasında oyuna giren, 20 kez topla buluşup 5 şut atan ve 1 de gol atan Juan Mata'nın form grafiği her geçen hafta yükseliyor. İspanyol 10 numaranın cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde 11'de şans bulma ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor.

        KEÇİÖRENGÜCÜ 3 ATTI 3 ALDI
        Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında zirve mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-1 yendi. Keçiörengücü, maçın başlarında yenik duruma düşse de maçı çevirmeyi başardı. Konuk ekip Keçiörengücü'nün gollerini 21 ve 32'de Muhammed, 90'da Balaj atarken, ev sahibi Tuzla'nın tek sayısı 7'de Mata'dan geldi.

        BAŞAKŞEHİR GİRESUN'U KONUK EDECEK
        Süper Lig'de 12. haftanın perdesi bugün oynanacak 2 maç ile kapanacak. 20.00'de başlayacak maçta Başakşehir sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek. Aynı saatte başlayacak diğer mücadelede Sivasspor Antalyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.

        LİBERTADORES KUPASI FLAMENGO'NUN
        Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan Libertadores Kupası'nı Paranaense'yi Gabriel Barbosa'nın golüyle 1-0 yenen Flamengo kazandı. Paranaense'de 43'te Pedro Henrique kırmızı kart gördü. Bu kupayı 3. kez kazanan Flamengo, 2023'teki Libertadores Kupası'na grup aşamasından başlayacak.

        DARÜŞŞAFAKA SON NEFESTE
        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Darüşşafaka, çekişmeli geçen maçta Galatasaray Nef'i 68-66 mağlup etti. Daçka'da Olaseni 12 sayı, 12 rebaund ile double double yaptı. Günün diğer maçlarında Petkim, Bursa'yı 80-72, Anadolu Efes ise Bahçeşehir'i 97-68 mağlup etti.

        2. VE 3. LİG TOPLU SONUÇLAR
        2. Lig Beyaz Grup: Bayburt- Batman: 1-1, Düzce-Nazilli: 1-2, E. Erok-Amed: 1-2, Erzincan-Bursa: 2-0, Tarsus-Çorum: 1-1 , Menemen- Soma:3-2 ,Isparta-Şanlıurfa: 0-3
        2. Lig Kırmızı Grup: Van-Ankara Demir: 1-0, İskenderun-Kastamonu: 4-2, Adıyaman-Kırşehir: 1-1, Zonguldak-Kocaeli: 0-2, Pazar-Buca: 0-1, Kırklareli-Karacabey: 1-1, Fethiye-Sarıyer: 1-1, Balıkesir-Uşak: 0-1.
        3. Lig 1. Grup: Karaköprü-Amasya: 2-0, Edirne-Elazığ: 0-2, Hacettepe-Ağrı: 1-0, Nevşehir- Kütahya: 1-1, Eskişehir-Yomra: 2-1.
        3. Lig 2. Grup: Gümüşhane- Kuşadası: 2-0, Bayrampaşa-Kırıkkale: 0-1, Karaman- Ayvalıkgücü: 2-3, Of-Ergene: 1-1, Iğdır-Eynesil Bld: 8-0, Turgutlu-A. Kestel: 0-0, Darıca-K.Maraş: 1-0, Ordu-Bulvar: 2-0.
        3. Lig 3. Grup: Kepez-Niğde: 2-0, Efeler-Osmaniye: 1-0, Malatya Arguvan-Siirt: 1-1, Hopa-Fatsa: 1-0, Erbaa-Sapanca: 4-3, Yıldırım-Beyoğlu: 1-0, Muş-Aksaray: 1-2.



        GÜZEL BİR GALİBİYET AMA EKSİKLER VAR
        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli hoca, "Kazanmamız gereken bir maçtı ve kazandık. Güzel bir galibiyet oldu ancak oyun olarak eksiklerimiz var. Oyunu bazen rakibe bıraktık. Zamanla daha iyi olacağız" dedi. Sakatlar hakkında da bilgi veren Güneş, "Ghezzal, Dünya Kupası arasına kadar bizimle olmayacak. N'Koudou da 1 haftadır idmana çıkmamıştı" dedi.



        MAÇ SONUNDA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
        Maç sonrası tribünler Şenol Güneş'ten üçlü çektirmesini istedi. Bu isteği geri çevirmeyen tecrübeli hoca tek tek tribünleri selamladı.



        KIRMIZI KART TARTIŞMASI
        İlk yarıda Geraldo, Dele Alli'nin sol bileğine çok sert şekilde bastı. Hakem sarı kart çıkarırken, Beşiktaşlı taraftarlar pozisyonun kırmızı olması gerektiğini söyledi.

            İKİ YILDIZ DA SARI GÖRMEDİ
            Dünkü maç öncesi en çok endişe veren noktalardan birisi Rosier ve Gedson'un kart sınırında olmasıydı. Ümraniye önünde kart görmeyen iki yıldız da pazar günü Galatasaray önünde forma giyebilecek.

            BiR GÜNEŞ KLASİĞİ: GOLCÜLER COŞTU!
            Beşiktaş 2. Şenol Güneş dönemine farklı Ümraniyespor galibiyetiyle başlarken, maça damgasını forvetler vurdu. Tecrübeli teknik adamın ilk 11'de görev verdiği Cenk Tosun 2 gol ve 1 asistle maçın yıldızı oldu. Wout Weghorst da rakip ağları 2 kez sarsarak galibiyette büyük rol oynadı. Kariyeri boyunca golcülere yaptığı dokunuşlarla ün yapan Şenol Güneş böylece ilk maçında etkisini gösterdi. Karşılaşma sonrası konuşan Weghorst, "Etrafımda Cenk Tosun gibi kaliteli bir ismin olması işimi çok kolaylaştırıyor" yorumunu yaptı.

            İLK MAÇTA YİNE 5-2'LİK GALİBİYET
            Beşiktaş, Şenol Güneş'le ilk dönemine de 5-2'lik galibiyetle başlamıştı. Siyah-Beyazlılar 2015-2016 sezonundaki ilk maçında Mersin İdman Yurdu deplasmanında 5-2 kazanmıştı. Cenk Tosun o maçta 3 gol birden atmıştı.

            VALENCIA'DAN SÜPER ETKİ
            Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, oyuna sonradan dahil olduğu maçta bile 1 gol, 1 asist yaparak coştu. Ekvadorlu futbolcu 66. dakikada Joao Pedro'nun yerine oyuna girdi. Valencia, 86. dakikada Batshuayi'nin pasını ağlara yolladı ve bu sezon ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı. Valencia, hemen 2 dakika sonra ise Batshuayi'ye asist yaptı ve bu sayıyı 4'e yükseltti.

            Fenerbahçe 13 şut attı. 7'si kaleyi bulurken bu şutların 5'i de gol oldu.

            Fenerbahçe, yüzde 63 topa sahip olma yüzdesiyle maçı tamamladı.



            VURDUĞU GOL OLUYOR!
            Fenerbahçe'nin dün gece skoru 2-0 yapan golü atan İrfan Can Kahveci rekora koşuyor. Yıldız futbolcu 2017/18 sezonundan bu yana Süper Lig'de 11 golle ceza sahası dışından en çok skora katkı yapan futbolcu oldu. İrfan Can dün gece de ceza sahası dışından şık bir gol attı. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 6 gole ulaşan İrfan Can Kahveci 1 gol daha atarsa kendi rekorunu kırmış olacak. İrfan şimdiye kadar bir sezonda en çok 6 gol atmıştı.



            JORGE JESUS'TAN BEŞLİ ROTASYON
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes maçı 11'ine göre kadrosunda biri zorunlu 5 değişikliğe gitti. Gustavo sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Osayi, Crespo, Lincoln ve Valencia da maça kulübede başladı. Bu isimlerin yerine ise İstanbulspor karşısında Ferdi, Alioski, Zajc, Emre ve Batshuayi forma giydi.

            25 BİN TARAFTAR FENER'İ DESTEKLEDİ
            Fenerbahçeli taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. 25 bin taraftar kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, müsabaka öncesinde tüm futbolcuları tribünlere davet etti.

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