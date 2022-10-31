Hocamız bize enerji verdi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes 5-2 kazanılan Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, "Hocamız bize enerjisiyle geldi. Bugün burada çok çalışarak 3 puan aldık. Birliktelik çok iyiydi bugün. Çok çalışarak 3 puanı aldık bugün. Elimizden geleni yapıyoruz. Yüzde yüzümüzü veriyoruz. Ben de iyi oynadığım için mutluyum. Galatasaray derbisi çok karmaşık ve zor olacak. Galatasaray maçından da en iyi skoru alacağız. Oradan en iyi skorla döneceğiz" ifadelerini kullandı.
ALMEİDA'DAN YAKIN TAKİP
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Hugo Almeida, Beşiktaş-Ümraniye maçını stattan takip etti. Almeida, İran'da yardımcı hocalık yapıyor.
PERES KALMAK İSTİYOR
Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Bruno Peres, Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede takımda kalmak istediğini ve Ocak ayında lisansının aktif edilmesini söyledi. Peres'in lisansının çıkarılması için takımdan en az bir yabancı oyuncunun ayrılması gerekiyor.
ADANA DEMİR KAÇTI KAYSERİ YAKALADI
Süper Lig'de Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor ile evinde 2-2 berabere kaldı. 13'te Belhanda'nın ortasında Ndiaye, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1. 65'de Ali Karimi'nin kontrol edemediği topu kapan Onyekuru, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2. 67'de Cardoso'nun ceza sahasına gönderdiği orta sonrası penaltı noktasında topla buluşan Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 1-2. 82'de Emrah'ın ortasında Cardozo kafayla skoru belirledi: 2-2.
A.GÜCÜ EVİNDE FARKA KOŞTU
Ankaragücü sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-1mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Beridze, 48'de Jese, 61'de Taylan ve 90+3'te Lamine Diack kaydetti. Konuk Hatayspor'un tek sayısı ise 86. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaibi'nin ayağından geldi.
MİLWAUKEE DOLUDİZGİN
NBA'de Milwaukee konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 123-115 mağlup ederek ligde 5'te 5 yaptı. Ev sahibinde süper yıldız Giannis Antetokounmpo 34 sayı ve 17 ribaund ile double double yaptı.
ATALANTA ZORLANMADI
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Atalanta deplasmanda karşılaştığı Empoli'yi Hateboer ve Lookman'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek punını 27'ye çıkardı.
BANKO RASHICA!
Galatasaray'ın Kosovalı sağ kanat oyuncusu Milot Rashica kendisine verilen şansı çok iyi kullandı. Teknik direktör Okan Buruk'un Rashica'yı bundan sonraki maçlarda banko olarak 11'e yazacağı öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 4 maçta forma giyerken sadece son Karagümrük karşılaşmasında 11'de yer almıştı. Okan Buruk'un Rashica'nın antrenmanlardaki performansından da çok memnun olduğu ifade ediliyor.