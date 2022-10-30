Beşiktaş Ümraniyespor MAÇ İZLE! BJK Ümraniyespor maçı bedava kesintisiz şifresiz reklamsız izle

Beşiktaş-Ümraniyespor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Taraftarlar maça dair bir çok soruya yanıt arıyor. Bu noktada 'Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK- Ümraniyespor MAÇI nasıl izlenir? soruları sıkça araştırılıyor. İşte BJK Ümraniyespor maçının 11'leri, maçı bedava kesintisiz şifresiz reklamsız izleme seçeneği...
BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Josef, Dele, Weghorst, Cenk Tosun
Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avoundou, Geraldo, Del Valle, Umut
BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Ümraniyespor maçı bugün (30 Ekim 2022) saat 17:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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ŞENOL GÜNEŞ İKİNCİ DÖNEMİNE İKİNCİ DALYA İLE BAŞLAYACAK
Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta karşılaşma Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci döneminin başlangıcı olacak. Cuma günü yapılan imza töreniyle göreve başlayan Güneş, aynı zamanda Beşiktaş'ta 200. resmi maçına çıkmış olacak. 4 sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 404 gol atarken, kalesinde 220 gol gördü.