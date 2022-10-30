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    Aslan'da son vuruş krizi! Galatasaray karşı forma giyen kaleciler kurtarış rekoru kırıyor

    G.Saray’a karşı forma giyen kalecilerin kurtarış rekorları kırması, “Acaba kaleciler mi çok iyi, yoksa G.Saray forvetleri mi beceriksiz?” yorumlarını beraberinde getirdi.

    Son vuruş krizi!

    Galatasaray, Fatih Karagümrük engelini aşarak, 12 hafta sonunda ilk kez iki farklı bir galibiyete imza attı. Sarı-Kırmızılılar hücum hattında büyük yıldızlara sahip olmasına rağmen gol konusunda beklentilerin uzağında kaldı. Son oynanan Karagümrük maçında da Mertens, İcardi gibi isimler girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediler. Bir başka yıldız Serferovic de görev aldığı maçlarda beklentileri karşılayamadı. Karagümrük kalecisi Viviano, kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. İtalyan kaleci maçı tam10 kurtarışla tamamladı.



    3 YILDIZIN TOPLAMDA 3 GOLÜ VAR
    Galatasaray, farka gideceği maçta tecrübeli eldivene takıldı... Bu sezon bir maçta en çok kurtarış yapan kaleciler listesine baktığımızda ise ilginç bir gerçek ortaya çıkıyor. En çok kurtarış yapan 6 kalecinin 4'ü bu performanslarını Galatasaray'a karşı sergiledi. Otoriteler, Galatasaray forvetlerinin son vuruş konusunda şu ana kadar yetersiz kaldığı görüşünde birleşti. Sarı-Kırmızılılar ligde 14, kupada ise 7 kez fileleri sarstı. Bu gollerin 5'ini Gomis atarken Mertens, Icardi ve Seferovic sadece 1'er gol kaydedebildi.



    Bir maçta en çok kurtarış yapan kaleciler:
    Günay Güvenç (G.Antep) Galatasaray : 11
    E.Viviano (Karagümrük) Galatasaray: 10
    R.Runarsson (Alanyaspor) Galatasaray: 10
    Ertaç Özbir (A.Demirspor) Galatasaray: 10
    Bilal Bayazit (Kayserispor) Galatasaray: 10
    Serkan Kırıntılı (Konyaspor) Galatasaray: 9



        MAÇ BİTER ICARDİ UÇAR!
        Galatasaray'a geldiğinden beri Wanda Nara ile yaşadıkları yüzünden magazin gündeminden düşmeyen Icardi, uçakta olduğunu ve seyahat yaptığını gösteren bir paylaşım yaptı. Derbi öncesi Icardi'nin paylaşımı bazı Galatasaraylı taraftarların tepkisine neden oldu. Karagümrük- Galatasaray maçında 84 dakika forma giyen Arjantinli, karşılaşmada etkisiz bir görüntü sergiledi. İlk yarı boyunca sadece 7 kez topla buluşan tecrübeli futbolcu, yerini Bafetimbi Gomis'e bırakmıştı.

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