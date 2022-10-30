Aslan'da son vuruş krizi! Galatasaray karşı forma giyen kaleciler kurtarış rekoru kırıyor

Galatasaray, Fatih Karagümrük engelini aşarak, 12 hafta sonunda ilk kez iki farklı bir galibiyete imza attı. Sarı-Kırmızılılar hücum hattında büyük yıldızlara sahip olmasına rağmen gol konusunda beklentilerin uzağında kaldı. Son oynanan Karagümrük maçında da Mertens, İcardi gibi isimler girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediler. Bir başka yıldız Serferovic de görev aldığı maçlarda beklentileri karşılayamadı. Karagümrük kalecisi Viviano, kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. İtalyan kaleci maçı tam10 kurtarışla tamamladı.
3 YILDIZIN TOPLAMDA 3 GOLÜ VAR
Galatasaray, farka gideceği maçta tecrübeli eldivene takıldı... Bu sezon bir maçta en çok kurtarış yapan kaleciler listesine baktığımızda ise ilginç bir gerçek ortaya çıkıyor. En çok kurtarış yapan 6 kalecinin 4'ü bu performanslarını Galatasaray'a karşı sergiledi. Otoriteler, Galatasaray forvetlerinin son vuruş konusunda şu ana kadar yetersiz kaldığı görüşünde birleşti. Sarı-Kırmızılılar ligde 14, kupada ise 7 kez fileleri sarstı. Bu gollerin 5'ini Gomis atarken Mertens, Icardi ve Seferovic sadece 1'er gol kaydedebildi.
Bir maçta en çok kurtarış yapan kaleciler:
Günay Güvenç (G.Antep) Galatasaray : 11
E.Viviano (Karagümrük) Galatasaray: 10
R.Runarsson (Alanyaspor) Galatasaray: 10
Ertaç Özbir (A.Demirspor) Galatasaray: 10
Bilal Bayazit (Kayserispor) Galatasaray: 10
Serkan Kırıntılı (Konyaspor) Galatasaray: 9