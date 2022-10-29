Gurbette yorgun! Trabzonspor bu sezon deplasmanlarda bir türlü istediği performansı sergileyemiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a deplasmanda 2-1 yenilerek tur şansını zora sokan Trabzonspor deplasmanlarda elde ettiği kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. Süper Lig'de iç sahada 30 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fırtına, deplasmanlarda ise aynı başarıyı gösteremiyor.
Fırtına, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 10 deplasman maçının sadece 3'ünü kazandı. 6 maçtan mağlubiyetle ayrılan Bordo- Mavililer, 1 maçta ise berabere kaldı. Avrupa'da oynadığı 4 deplasman maçını da kaybeden Trabzonspor, Süper Lig'de ise 6 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. 10 deplasman maçında kalesinde 21 gol gördü.
GEÇEN SEZONU GEÇTİ!
Trabzonspor, geçen sezon şampiyon tamamladığı Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 19 maçta sadece 3 yenilgi almıştı. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda deplasmanlarda 1 kez kaybeden Fırtına, Avrupa'da yine 1 kez yenilgi yüzü gördü.