Gurbette yorgun! Trabzonspor bu sezon deplasmanlarda bir türlü istediği performansı sergileyemiyor





Fırtına, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 10 deplasman maçının sadece 3'ünü kazandı. 6 maçtan mağlubiyetle ayrılan Bordo- Mavililer, 1 maçta ise berabere kaldı. Avrupa'da oynadığı 4 deplasman maçını da kaybeden Trabzonspor, Süper Lig'de ise 6 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. 10 deplasman maçında kalesinde 21 gol gördü.