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    • Spor
    • 29.10.2022 15:23
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    • 29.10.2022 15:23
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    Konyaspor - Kasımpaşa canlı anlatım | Golsüz beraberlik sürüyor

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Konyaspor - Kasımpaşa canlı anlatım

    Konyaspor ve Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında Konya'da karşı karşıya geliyor. Bu keyif dolu mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak, Amir, Oğulcan, Çekiçi, Bytyqi, Muhammet Demir.

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ahmet, Ali.

    KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Konyaspor - Kasımpaşa maçı 29 Ekim Cumartesi günü saat 14:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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    Eren Holding
    Haberler Spor Konyaspor - Kasımpaşa canlı anlatım | Golsüz beraberlik sürüyor
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