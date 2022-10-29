Konyaspor - Kasımpaşa canlı anlatım | Golsüz beraberlik sürüyor

Konyaspor ve Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında Konya'da karşı karşıya geliyor. Bu keyif dolu mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak, Amir, Oğulcan, Çekiçi, Bytyqi, Muhammet Demir.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ahmet, Ali.

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Kasımpaşa maçı 29 Ekim Cumartesi günü saat 14:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.