Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Karagümrük maçı sonrası açıklamalar yaptı

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçı sonrası konuştu. Buruk, "Hedefimiz araya kadar kazanarak gitmek. Yukarıdaki takımlara puan olarak yaklaşmak istiyoruz. Derbiye yakışır şekilde çıkıp oynayacağız. Taraftarlarla enerji yaratıp, iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz" dedi.
NELSSON KORKUTTU
Karagümrük-G.Saray maçının 63. dakikasında Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson bir anda üst baldırını tuttu. İlk başta kasığının attığı izlenimi veren Nelsson daha sonra oyuna devam etti.
UEFA SIRALAMASINDA 13. SIRAYA YÜKSELDİK
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'de yer alan temsilcilerimiz ülke puanına katkı vermeye devam ediyor. Haftaya 14. sırada giren Türkiye 1 basamak atladı. Türkiye, ülke puanı klasmanında 13. sıraya yerleşti. Bu hafta kazanan tek takım Sivasspor oldu. Yiğidolar, Cluj'u mağlup etti.