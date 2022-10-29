Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Karagümrük maçı sonrası açıklamalar yaptı

ZAJC'IN MENAJERİ GELİYOR

Rennes maçında harika bir firikik golüne imza atan Miha Zajc'la ilgili faş bir gelişme yaşandı. Jorge Jesus'la pek de yıldızı barışmayan ve yeni kontrat için masaya oturmayan yıldız futbolcu için Sarı Lacivertli yönetimin harekete geçtiği öğrenilirken, Başkan Ali Koç'un 28 yaşındaki Sloven oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ettiği bildirildi. Zajc'ın menajerinin Dünya Kupası için verilecek aranın başlangıcı olan 12 Kasım'dan sonra İstanbul'a geleceği iddia edildi. Anlaşmanın sağlanması durumunda Fenerbançe, Miha Zajc ile 2 yıllık sözleşme yenileyecek.







FENER ARA VERMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Rennes maçında 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması ile yetindi. Jesus yönetimindeki antrenman 1.5 saat sürdü. Sakatlıkları bulunan Luan Peres, Mert Hakan, Rossi ve Gustavo antrenmanda yer almadı.