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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Karagümrük maçı sonrası açıklamalar yaptı

    G.Saray’ın hocası Okan Buruk, “Beşiktaş’ta hoca değişti. Önemli bir derbi olacak. Lige verilecek araya kadar fire vermemeliyiz” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Ekim TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Araya kadar kazanmalıyız

    G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçı sonrası konuştu. Buruk, "Hedefimiz araya kadar kazanarak gitmek. Yukarıdaki takımlara puan olarak yaklaşmak istiyoruz. Derbiye yakışır şekilde çıkıp oynayacağız. Taraftarlarla enerji yaratıp, iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz" dedi.



    NELSSON KORKUTTU
    Karagümrük-G.Saray maçının 63. dakikasında Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson bir anda üst baldırını tuttu. İlk başta kasığının attığı izlenimi veren Nelsson daha sonra oyuna devam etti.



    UEFA SIRALAMASINDA 13. SIRAYA YÜKSELDİK
    UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'de yer alan temsilcilerimiz ülke puanına katkı vermeye devam ediyor. Haftaya 14. sırada giren Türkiye 1 basamak atladı. Türkiye, ülke puanı klasmanında 13. sıraya yerleşti. Bu hafta kazanan tek takım Sivasspor oldu. Yiğidolar, Cluj'u mağlup etti.

        Konyaspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor
        Süper Lig'de 12. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla devam edecek. Süper Lig'in flaş takımlarından Konyaspor evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele saat 14.30'da başlayacak. Saat 20.00'de ise Corendon Alanyaspor sahasında Gaziantep'i ağırlayacak.



        YENİ MALATYASPOR ALTINORDU'YU YIKTI
        Spor Toto 1. Lig'de 11. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Altınordu'yu 3-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Yeni Malatyaspor, 48'de Doğukan ile öne geçti. 66'da Haqi Osman ile 2-0'ı yakalayan Malatyaspor, 74'te Rahman Buğra Çağıran'ın golüyle farka koştu.

        KAZANIP MONACO'YA BAKACAK!
        Avrupa Ligi'nde son hafta lider Ferencvaros'u ağırlayacak Fırtına'ya 3 puan yetmiyor. Monaco'nun da Kızılyıldız'a yenilmesi halinde gruptan çıkma şansı doğacak.



        AVRUPA'DA BİR BAŞKA!
        Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılı istatistiği Kızılyıldız karşısında da devam etti. Avrupa Ligi'nde grup aşamalarında oynanan 4 maçta da skora katkı yapan (1 gol, 4 asist) Bakasetas, Kızılyıldız karşısında harika bir frikik golü kaydetti. Grup aşamalarında ikinci golünü atan Yunan oyuncu bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında en uzak mesafeden atılan frikik golünü Kızılyıldız filelerine gönderdi (34.3 metre).



        BÜYÜKELÇİLİK DEVREYE GİRDİ
        Kızılyıldız-Trabzon maçı sonrasında emniyet güçleri Bordo- Mavili taraftarları gözaltına aldı. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği taraftarlar için devreye girdi ve serbest bırakılmalarını sağladı.



            FİLEDEKİ DERBİ GALATASARAY'IN
            AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta konuk ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Karşılaşmada ilk seti 25-22'lik skorla kazanan Galatasaray 1-0 öne geçti. 2. seti aynı skorla alan Fenerbahçe skoru eşitledi. Üçüncü seti 25-20 alan ev sahibi 4. seti de 25-22 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.



            VAKIFBANK VE FENER KUPA İÇİN SAHADA
            Geçen sezonun lig şampiyonu Vakıfbank ve Kupa Volley ikincisi Fenerbahçe Opet bugün Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşacak. Saat 15.00'te başlayacak dev karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Vakıfbank bu kupayı 4 kez kazanırken, Fenerbahçe Opet ise 3 kez kupayı müzesine götürdü.



            ANKARA'DA YARIŞ ŞÖLENİ
            Cumhurbaşkanlığı Koşusu bugün 84. kez gerçekleştirilecek. 1939 yılından bu yana yarış takvimlerinde kesintisiz olarak yer alan koşu, birbirinden iddialı 3+ yaşlı safkan İngiliz atlarının 2400 metre mesafe çim pistteki birincilik mücadelesine sahne olacak. G1 koşuların büyük heyecanı başkentte yaşanacak.



                ŞENOL GÜNEŞ SAHAYA İNDİ
                Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü dün akşam yapılan idmanda takımın başında ilk kez sahaya çıktı. Güneş, antrenmandan önce futbolcularla tanışıp onlara hedeflerini anlattı. Güneşyönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü. Isınma ve koşu çalışmalarıyla başlayan idman taktik çalışmanın ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.



                SAİSS YENİDEN 11'E
                Beşiktaş'ta Giresunspor ile oynanan maçın 12 .dakikasında sakatlanan Romain Saiss'ten müjdeli haber geldi. Sakatlığını tamamen atlatan 32 yaşındaki futbolcu teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde yarın Vodafone Park'ta oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyebilecek. Faslı stoper sezon başından bu yana ortaya koyduğu futbol ile taraftarların beğenisini kazanmıştı. Tecrübeli futbolcu, takımın genç stoperi Tayyip Talha ile yakaladığı uyumla dikat çekmişti. Tecrübeli oyuncunun yokluğunda ilk 11'de görev yapan Monteronu'nda kulübeye dönmesi bekleniyor.



                TÜRK DERBİSİ FENER'İN
                THY Euroleague'de Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun: 88-79. Baştan sona çok etkili bir hücum performansı sergileyen Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin önderliğinde sonuca gitti. Sinan Erdem'de oynanan derbiyi kazanan Fenerbahçe Beko, 5'te 5 yaparken Anadolu Efes ise 3. yenilgisini yaşadı... Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin 25 sayı, 3 ribaund, 2 asist; Marko Guduric 19 sayı, 5 ribaund, 2 asist; Carsen Edwards 10 sayı, 1 ribaund; Johnathan Motley 9 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle mücadeleyi tamamladı... Anadolu Efes'te ise Vasilije Micic'in 17 sayısı galibiyete yetmedi.

                    ZAJC'IN MENAJERİ GELİYOR
                    Rennes maçında harika bir firikik golüne imza atan Miha Zajc'la ilgili faş bir gelişme yaşandı. Jorge Jesus'la pek de yıldızı barışmayan ve yeni kontrat için masaya oturmayan yıldız futbolcu için Sarı Lacivertli yönetimin harekete geçtiği öğrenilirken, Başkan Ali Koç'un 28 yaşındaki Sloven oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ettiği bildirildi. Zajc'ın menajerinin Dünya Kupası için verilecek aranın başlangıcı olan 12 Kasım'dan sonra İstanbul'a geleceği iddia edildi. Anlaşmanın sağlanması durumunda Fenerbançe, Miha Zajc ile 2 yıllık sözleşme yenileyecek.



                    FENER ARA VERMEDİ
                    Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Rennes maçında 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması ile yetindi. Jesus yönetimindeki antrenman 1.5 saat sürdü. Sakatlıkları bulunan Luan Peres, Mert Hakan, Rossi ve Gustavo antrenmanda yer almadı.



                    SANSASYONEL GERİ DÖNÜŞ
                    Fenerbahçe'nin 3-0'den 3-3'e getirdiği Rennes maçı dış basında büyük yankı uyandırdı. İşte o yorumlar: Foot11: Çılgınca bir ilk yarı sonrası Fenerbahçe'yi saf dışı bırakabilecek olan Rennes, son 10 dakikada yediği 2 golle grup liderliği umutlarına veda etti. La Telegrami: Rennes ikinci yarıda çözüldü! İlk yarım saatte 3-0'lık farkı bulan Rennes, Fenerbahçe deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Tuttomercato: Rennes büyük avantajı ziyan etti! 3-0 geriye düşen Fenerbahçe'nin sansasyonel geri dönüşü sonrası skor 3-3'e geldi.



                    VAR UYARDI KIRMIZI ÇIKTI!
                    Maçın 30. dakikasında Karagümrüklü Adnan Uğur, Torreira'ya müdahalede bulundu. Hakem sarı kart gösterdi. VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısının ardından orta hakem Barış Şimşek, kenara gelerek pozisyonu izledi ve sonrasında kırmızı kart verdi. 50'de Nelsson fileleri havalandırdı. Hakem önce golü verdi. Sonra VAR'dan golü iptal etti.

                    SAVUNMA BAKANI EMİN BAYRAM!
                    Karagümrük karşısında 14 sahipsiz top kazanan Emin Bayram, bu sezon Süper Lig'de en yüksek sayıya ulaşan Galatasaray oyuncusu oldu. Genç stoper, 5 kez hava topu mücadelesine girerken bunların 4'ünü kazandı.

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                    Eren Holding
                    Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Karagümrük maçı sonrası açıklamalar yaptı
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