"DERBİYİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe Beko'yu konuk eden geçen senenin şampiyonu Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe Beko Euroleague'e iyi bir başlangıç yaptı. Nick Calathes'in organizasyonu, Scottie Wilbekin ve Marko Guduric'in skorer oyunları dışında Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley'den de ciddi skor katkısı alıyorlar. Savunma sertliğini 40 dakika boyunca uygulamalıyız. Çok önemli bir maç ve bu derbiyi kazanmak için hücumda pas sayısını artırmak ve pota altını daha etkili kullanmak istiyoruz."

İKİ TAKIM 172. KEZ KARŞI KARŞIYA



Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında bugüne kadar oynanan 171 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 104'ünde Anadolu Efes, 67'sinde ise Fenerbahçe Beko gülen taraf oldu.