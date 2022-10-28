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    • Spor
    • 28.10.2022 19:13
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    • 28.10.2022 19:13
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    Anadolu EFES - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Euroleague EFES - FB BEKO derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz!

    Euroleague 2022 mücadelesinde bu akşam derbi heyecanı yaşanacak. Basketbol Avrupa Ligi temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. İşte efsane maçın canlı yayını için haberimizi okumaya devam edin...

    takvim.com.tr
    Anadolu EFES - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE!

    Euroleague maçları devam ederken Avrupa yolculuğunda iki temsilcimiz karşı karşıya geliyor. İşte Anadolu EFES - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Euroleague EFES - FB BEKO derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz!

    ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

    Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı 28 Ekim Cuma akşamı saat 20:30'da oynanacak.

    ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

    Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

    https://www.ssport.tv/ sitesinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

        "DERBİYİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

        Fenerbahçe Beko'yu konuk eden geçen senenin şampiyonu Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili şunları söyledi:

        "Fenerbahçe Beko Euroleague'e iyi bir başlangıç yaptı. Nick Calathes'in organizasyonu, Scottie Wilbekin ve Marko Guduric'in skorer oyunları dışında Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley'den de ciddi skor katkısı alıyorlar. Savunma sertliğini 40 dakika boyunca uygulamalıyız. Çok önemli bir maç ve bu derbiyi kazanmak için hücumda pas sayısını artırmak ve pota altını daha etkili kullanmak istiyoruz."

        İKİ TAKIM 172. KEZ KARŞI KARŞIYA

        Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında bugüne kadar oynanan 171 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 104'ünde Anadolu Efes, 67'sinde ise Fenerbahçe Beko gülen taraf oldu.

        KUPADA 8. KEZ

        İki takım arasında şimdiye dek oynanan 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes 4, Fenerbahçe Beko ise 3 kez galip ayrılan taraf oldu.

        ANADOLU EFES 2022-2023 SEZONU KADROSU

        Shane Larkin – Buğrahan Tuncer – Doğuş Balbay

        Vasilije Micic – Rodrigue Beaubouis – Erten Gazi

        Will Clyburn – Elijah Bryant – Egehan Arna

        Achille Polonara – Amath M'Baye

        Ante Zizic – Tibor Pleiss – Bryant Dunston – Egemen Güven

        Koç – Ergin Ataman

        FENERBAHÇE BEKO 2022-2023 SEZONU KADROSU

        0 – Johnathan Motley

        1 – Metecan Birsen

        2 – Şehmus Hazer

        3 – Scottie Wilbekin

        4 – Carsen Edwards

        5 – İsmet Akpınar

        8 – Nemanja Bjelica

        9 – Samet Geyik

        10 – Melih Mahmutoğlu

        11 – Nigel Hayes-Davis

        13 – Tarık Biberovic

        21 – Dyshawn Pierre

        22 – Tonye Jekiri

        23 – Marko Guduric

        31 – Devin Booker

        33 – Nick Calathes
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        Haberler Spor Anadolu EFES - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Euroleague EFES - FB BEKO derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz!
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