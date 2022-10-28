Euroleague maçları devam ederken Avrupa yolculuğunda iki temsilcimiz karşı karşıya geliyor. İşte Anadolu EFES - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Euroleague EFES - FB BEKO derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz!
ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı 28 Ekim Cuma akşamı saat 20:30'da oynanacak.
ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.
https://www.ssport.tv/ sitesinden canlı olarak takip edebilirsiniz.