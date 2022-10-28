Kartal'a 'güneş' doğdu! Beşiktaş’ta Ismael sonrası barış rüzgarları esiyor

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar sonrası Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Yaklaşık 8 aydır görev yaptığı Kartal'da taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Fransız teknik adamın ayrılışı ve yerine Şenol Güneş'in gelmesi havayı da olumlu yönde değiştirdi. Taraftar ve yönetim arasındaki buzlar eridi. Siyah- Beyazlılar'da 2. Şenol Güneş dönemi yaşanacak.