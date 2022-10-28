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    Kartal'a 'güneş' doğdu! Beşiktaş’ta Ismael sonrası barış rüzgarları esiyor

    Siyah-Beyazlılar’da 2. dönemini geçirecek Şenol Güneş, Beşiktaş’la henüz idmana çıkmasa da hava bir anda olumlu anlamda değişti. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Kartal’a güneş doğdu

    Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar sonrası Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Yaklaşık 8 aydır görev yaptığı Kartal'da taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Fransız teknik adamın ayrılışı ve yerine Şenol Güneş'in gelmesi havayı da olumlu yönde değiştirdi. Taraftar ve yönetim arasındaki buzlar eridi. Siyah- Beyazlılar'da 2. Şenol Güneş dönemi yaşanacak.



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    Daha önce görev yaptığı Beşiktaş'a iki şampiyonluk yaşatan ve Avrupa'da oynattığı futbolla derin izler bırakan 70 yaşındaki teknik adamın gelişi taraftarı oldukça mutlu etti. Siyah- Beyazlılar'daki ilk döneminde 198 karşılaşmada görev yapan tecrübeli teknik adam, 1.98 puan ortalaması tutturdu. 1.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Şenol Güneş için bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde tören düzenlenecek. İmza töreninin saat 11.00'de başlayacağı belirtildi.



    İmza töreninden sonra ilk antrenmanına çıkacak olan Şenol Güneş, hafta sonu oynanacak olan Ümraniyespor maçında ise takımının başında olacak. Süper Lig kariyerinde 574 maçta görev alan tecrübeli teknik direktör 311 galibiyet, 136 beraberlik ve 127 mağlubiyet yaşadı. Toplamda ise 1.86 puan ortalaması tutturdu.

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