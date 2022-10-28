Galatasaray ise ligde son olarak 16 Eylül'de Konyaspor karşısında galip gelmiş ardından Adana Demirspor ile berabere kalmış, Kayserispor'a mağlup olmuş ve Alanyaspor ile de berabere kalmıştı.

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