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    • Spor
    • 28.10.2022 18:52
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    • 28.10.2022 19:11
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    Karagümrük - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Karagümrük - GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig'de açılış mücadelesinde Karagümrük ve Galatasaray bu akşam karşı karşıya gelecek. Karagümrük’e konuk olacak sarı kırmızılılar mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Karagümrük - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE!

    Fatih Karagümrük ile Galatasaray 22/23 Süper Lig 12. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bahattin Şimşek tarafından yönetilen Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nde oynanıyor. Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    Süper Lig'de haftanın açılış mücadelesinde Karagümrük ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. 2 maç üst üste galip gelen Karagümrük aldığı puanlarla 12. sıraya yükselmişti.

    Galatasaray ise ligde son olarak 16 Eylül'de Konyaspor karşısında galip gelmiş ardından Adana Demirspor ile berabere kalmış, Kayserispor'a mağlup olmuş ve Alanyaspor ile de berabere kalmıştı.

    KARAGÜMRÜK- GS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

        KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        28 Ekim 2022 Cuma günü oynanacak olan müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek görev alacak.

        KARAGÜMRÜK GS MUHTEMEL 11'LERİ

        FATİH KARAGÜMRÜK:

        GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Rashica, Icardi
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        Haberler Spor Karagümrük - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Karagümrük - GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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