Fatih Karagümrük ile Galatasaray 22/23 Süper Lig 12. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bahattin Şimşek tarafından yönetilen Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nde oynanıyor. Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.
Süper Lig'de haftanın açılış mücadelesinde Karagümrük ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. 2 maç üst üste galip gelen Karagümrük aldığı puanlarla 12. sıraya yükselmişti.
Galatasaray ise ligde son olarak 16 Eylül'de Konyaspor karşısında galip gelmiş ardından Adana Demirspor ile berabere kalmış, Kayserispor'a mağlup olmuş ve Alanyaspor ile de berabere kalmıştı.