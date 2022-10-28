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    Helal olsun sana Yiğido! Sivasspor, Cluj'u farklı yenerek gruptan çıkmayı garantiledi | Spor haberleri

    Sivasspor, Cluj’u dağıttı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Lider son maçta belli olacak. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğim 28 Ekim tarihli TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Helal olsun sana Yiğido

    UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor, Cluj'u evinde 22 ve 73'te Yatabare, 64'te Gradel golleriyle 3-0 mağlup etti. Yiğidolar, puanını 10'a yükseltti. İki maçta da Cluj'u yenen kırmızı-beyazlılar ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Diğer maçta Slavia Prag, Ballkani'yi 1-0 yendi ve 7 puana çıktı. Yiğidolar son hafta Slavia Prag'a konuk olacak. İlk maç 1-1 sona ermişti. Bu karşılaşmada Sivasspor, 1 puan bile çıkarsa grubu lider tamamlayacak ve son 16 turuna direkt adını yazdıracak.



    BAŞAKŞEHİR LİDERLİĞİ ERTELEDİ
    UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında İtalyan ekibi Fiorentina ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geldi... Başakşehir, 15. dakikada Aleksic'in golüyle öne geçti: 0-1. Fiorentina, 26. dakikada Luka Jovic'in golüyle eşitliği sağladı: 1-1. 61'de Luka Jovic'in yine sahne aldı: 2-1. İlk maçı 3-0 alan Başakşehir 2-1'lik yenilgiye rağmen ikili averajla liderliğini korudu. Temsilcimiz, son maçta Hearts'ı ağırlayacak ve kazanması halinde grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıracak.



    SON HESABA BAKACAĞIZ
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçı sonrası konuştu. Avcı, "Elimizdeki fırsatları kaçırdık. Oyun istediğimiz gibi başladı. Oyunun bütününde aslında fırsatlar vardı. 2 topumuz direkten döndü. Gol atacakken final pasını veremedik, ardından faul yapmadık ve kenardan, çalıştığımız yerden gol yedik. Bütün hamleleri yaptık ama çeviremedik. Oyunun karşılığı bu değildi. Futbol böyle bir oyun. Bundan sonraki hesaplara bakacağız. Avrupa Ligi'ndeki bir ufak detay, devam etme sırf bize bağlı değil. Sonrası Konferans Ligi nasıl olabilir" dedi.

        FERENCVAROS İLE MONACO YENİŞEMEDİ
        Fırtına'nın grubundaki diğer maçta Ferencvaros ile Monaco 1-1 berabere kaldı. Monaco'nun golünü Yedder, diğerini ise Zachariassen attı.

        100'Ü YİNE GÜLMEDİ
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bordo-Mavililer'de 100. maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam, deplasmanda Avrupa zaferi yaşayamadı. Karadeniz Fırtınası, Monaco ve Ferencvaros deplasmanlarında da sahadan yenik ayrıldı.

        ABDÜLKERİM DERBİDE YOK!
        PFDK, Alanya maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı'ya 2 maç ceza verdi. Tecrübeli yıldız, Beşiktaş derbisini kaçıracak. Ayrıca Erden Timur 21 gün hak mahrumiyeti, Okan Buruk'a 52 bin TL ceza geldi.



        EUROLEAGUE'DE TÜRK DERBİSİ HEYECANI
        THY Euroleague'in 5. haftasındaki derbide Anadolu Efes bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe 4'te 4 yaparak başladığı ligde zirvede bulunuyor. İki galibiyet, iki mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes ise 8. sırada yer alıyor.



        JASON RİCH YENİDEN BEŞİKTAŞLI OLDU
        Beşiktaş Emlakjet Basketbol Takımı, eski oyuncusu Jason Rich'i transfer etti. Yapılan açıklamada 36 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı kaydedildi. Geçen sezon İtalyan temsilcisi Napoli Basket'in kadrosunda yer alan Jason Rich, sezonu 27 maçta 13,4 sayı, 3,5 ribaunt ve 3,3 asist ortalamalarıyla oynadı.



        ASLAN KRİTİK VİRAJDA
        Olaylı Alanyaspor maçında çok önemli iki puan bırakan Galatasaray bu akşam 12. haftanın açılış maçında Karagümrük deplasmanına çıkacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak. Galatasaray'da kart cezalısı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra sakatlığı süren Kazımcan Karataş görev yapamayacak. Ev sahibi ekipte ise Ozdoev kart cezalısı. Colin Kazım, Ricci, Colley, Shukurov ve Burak Kapacak'ın ise sakatlığı bulunuyor.



            BURUK'TAN EMRE SÜRPRİZİ
            Okan Buruk, Karagümrük maçı öncesi büyük bir yerli sıkıntısı yaşıyor. Stoperde Emin'e görev verecek olan Buruk'un sol bekte ise Berkan Kutlu'yu değil Emre Taşdemir'i tercih edeceği belirtiliyor. Emre Taşdemir bu sezon ligde hiç forma giymedi.

            FENER'DEN SONRA EN İYİSİ BİZDE!
            Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek, "Şu ana kadar Fenerbahçe'nin ardından takım olarak en iyi forvet hattı bizde" dedi.



            CEDİ OSMAN'DAN 14 SAYI
            NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers evinde mücadele ettiği Orlando Magic'i 103-92 yendi. Mücadelede Cedi 14 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynadı.



            'USTA' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
            Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç dün son yolculuğuna uğurlandı. Kıvanç için ilk tören Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde düzenlendi. Kıvanç'ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Halit Kıvanç'ın eşi Bülbin Kıvanç, oğlu Ümit Kıvanç ve çok sayıda medya mensubu ile sevenleri katıldı. Kasapoğlu, "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle kulaklarımızda, zihinlerimizde iz bırakan bir insan. Dünya hayatı hepimiz için fani, geçici. Asıl olan güzel izler bırakmak. Değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun" dedi.



                GHEZZAL DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR
                Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçında forma giyemedi. Tecrübeli oyuncunun Ümraniyespor maçında da oynaması beklenmiyor. Cezayirli yıldızın tam olarak iyileşip ardından sahalara dönmesini planlayan Beşiktaş sağlık ekibi, başarılı ismi Galatasaray derbisine yetiştirmek için seferberlik başlattı. Yıldız oyuncunun, 5 Kasım'da oynanacak derbide sahada olmak istediği öğrenildi.



                GUTİ'DEN GÜNEŞ'E TAM DESTEK
                Daha önce Beşiktaş'ta hem futbol oynayan hem de yardımcı antrenörlük yapan Guti, Şenol Güneş gelişmesine kayıtsız kalmadı. Guti, "Şenol Güneş'e yeni macerasında başarılar" dedi. İspanyol futbol adamı, 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta deneyimli teknik direktörün yardımcılığını yapmıştı. Guti, Real Madrid genç takımının yanı sıra Almeria'yı çalıştırmıştı.



                ÜMRANIYE MAÇI KAPALI GİŞE
                Kartal'ın pazar günü Vodafone Park'ta oynayacağı Ümraniye maçı kapalı gişe oynanacak. Sabah saatlerinde satışa sunulan biletlerin tamamı kısa süre içinde tükendi. Valerien İsmael'in görevden ayrılması ve Şenol Güneş ile anlaşılması sonrasında taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.



                    TOPRAKTAPE YÖNETİMİNDE ÇALIŞTI
                    Beşiktaş, Süper Lig'de Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Valerien İsmael'in istifası sonrası takımı U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe çalıştırdı.

                    AEK Larnaca: 3 Dinamo Kiev: 3
                    Grupta oynanan diğer maçta AEK Larnaca evinde Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kıbrıs Rum Kesimi ekibi grubu 3. bitirmeyi garantiledi.

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