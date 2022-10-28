Helal olsun sana Yiğido! Sivasspor, Cluj'u farklı yenerek gruptan çıkmayı garantiledi | Spor haberleri





SON HESABA BAKACAĞIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçı sonrası konuştu. Avcı, "Elimizdeki fırsatları kaçırdık. Oyun istediğimiz gibi başladı. Oyunun bütününde aslında fırsatlar vardı. 2 topumuz direkten döndü. Gol atacakken final pasını veremedik, ardından faul yapmadık ve kenardan, çalıştığımız yerden gol yedik. Bütün hamleleri yaptık ama çeviremedik. Oyunun karşılığı bu değildi. Futbol böyle bir oyun. Bundan sonraki hesaplara bakacağız. Avrupa Ligi'ndeki bir ufak detay, devam etme sırf bize bağlı değil. Sonrası Konferans Ligi nasıl olabilir" dedi.