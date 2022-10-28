Helal olsun sana Yiğido! Sivasspor, Cluj'u farklı yenerek gruptan çıkmayı garantiledi | Spor haberleri

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor, Cluj'u evinde 22 ve 73'te Yatabare, 64'te Gradel golleriyle 3-0 mağlup etti. Yiğidolar, puanını 10'a yükseltti. İki maçta da Cluj'u yenen kırmızı-beyazlılar ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Diğer maçta Slavia Prag, Ballkani'yi 1-0 yendi ve 7 puana çıktı. Yiğidolar son hafta Slavia Prag'a konuk olacak. İlk maç 1-1 sona ermişti. Bu karşılaşmada Sivasspor, 1 puan bile çıkarsa grubu lider tamamlayacak ve son 16 turuna direkt adını yazdıracak.
BAŞAKŞEHİR LİDERLİĞİ ERTELEDİ
UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında İtalyan ekibi Fiorentina ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geldi... Başakşehir, 15. dakikada Aleksic'in golüyle öne geçti: 0-1. Fiorentina, 26. dakikada Luka Jovic'in golüyle eşitliği sağladı: 1-1. 61'de Luka Jovic'in yine sahne aldı: 2-1. İlk maçı 3-0 alan Başakşehir 2-1'lik yenilgiye rağmen ikili averajla liderliğini korudu. Temsilcimiz, son maçta Hearts'ı ağırlayacak ve kazanması halinde grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıracak.
SON HESABA BAKACAĞIZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçı sonrası konuştu. Avcı, "Elimizdeki fırsatları kaçırdık. Oyun istediğimiz gibi başladı. Oyunun bütününde aslında fırsatlar vardı. 2 topumuz direkten döndü. Gol atacakken final pasını veremedik, ardından faul yapmadık ve kenardan, çalıştığımız yerden gol yedik. Bütün hamleleri yaptık ama çeviremedik. Oyunun karşılığı bu değildi. Futbol böyle bir oyun. Bundan sonraki hesaplara bakacağız. Avrupa Ligi'ndeki bir ufak detay, devam etme sırf bize bağlı değil. Sonrası Konferans Ligi nasıl olabilir" dedi.