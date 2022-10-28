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    • Spor
    • 28.10.2022 18:48
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    • 28.10.2022 18:55
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    Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçındaki 11'i belli oldu!

    Son dakika spor haberleri! Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Zorlu mücadelede Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Galatasaray’ın ilk 11’i belli oldu!

    Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelede Galatasaray'ın 11'i belli oldu.




    İLK 11'LER BELLİ OLDU
    FATİH KARAGÜMRÜK:



    GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Rashica, Icardi

    17. RANDEVU
    Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 10 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 30 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 13 gol sevinci yaşadı.

    İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 sona ererken, ikinci yarı da Galatasaray evinde 2-0 kazandı.

    DEPLASMAN KARNESİ
    Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 6 maça çıktı. Bu alanda Adana Demirspor'un ardından averajla ikinci sırada olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü. Cimbom, dış sahada son olarak Kayserispor ile mücadele etti ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

    GALATASARAY 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
    Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 3 müsabakada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan, söz konusu karşılaşmalarda Adana Demirspor ve Alanyaspor ile berabere kalırken, Kayserispor'a da yenildi.

        KARAGÜMRÜK SON İKİ MAÇINDA GALİP
        Fatih Karagümrük, Süper Lig'de son oynadığı 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar son olarak deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-4 yenilirken, bu maçın ardından oynadığı Hatayspor'u 3-0 ve Ümraniyespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti.

        FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
        Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 28 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.

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        Haberler Spor Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçındaki 11'i belli oldu!
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