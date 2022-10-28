Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelede Galatasaray'ın 11'i belli oldu.







İLK 11'LER BELLİ OLDU

FATİH KARAGÜMRÜK:





GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Rashica, Icardi

17. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 10 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 30 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 13 gol sevinci yaşadı.