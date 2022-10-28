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    Dembele bombası! Galatasaray, Fransız yıldızın transferi için harekete geçti

    Yeni sezon öncesi kadrosundaki üç forvetle de yolları ayırma ihtimali olan Sarı-Kırmızılılar, Lyon’la sözleşmesi bitecek olan Moussa Dembele için ilk adımı attı. Yıldız golcünün menajeriyle İstanbul’da görüşme yapıldı.

    Dembele bombası

    Yaz transfer döneminin en hızlı takımı olan Galatasaray yeni sezonun hazırlıklarını yapmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar özellikle forvet transferiyle ilgili girişimlerde bulunuyor. Bunun nedeni ise yeni sezon öncesi yaşanabilecek olası bir forvet krizi.



    GOMIS KESİN YOLCU
    Galatasaray'ın kadrosunda yer alan 3 forvetin de durumu sıkıntılı. Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic ve PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin yeni sezonda takımda olması beklenmiyor. Sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki Gomis'le de yollar kesin olarak ayrılacak.



    Galatasaray bu nedenle şimdiden forvet transferi için girişimler yapıyor. Yönetim, listesinde yer alan isimlerden biri olan Moussa Dembele için flaş bir adım attı. Sezon sonunda Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldızın menajeri geçtiğimiz gün İstanbul'a gelerek başkanvekili Erden Timur'la görüştü.



        OCAKTA BİR DAHA!
        Alınan bilgilere göre yönetim Ocak ayından itibaren FIFA kuralları izin verdiği için Dembele'yle resmi temaslara başlayacak. Mevcut piyasa değeri 18 milyon Euro olan 26 yaşındaki futbolcu sadece 9 maçta forma giyebilirken, 2 gol kaydetti. Dembele, Lyon'dan sezon sonunda kesin olarak ayrılacak.

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