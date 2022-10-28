Dembele bombası! Galatasaray, Fransız yıldızın transferi için harekete geçti





Galatasaray bu nedenle şimdiden forvet transferi için girişimler yapıyor. Yönetim, listesinde yer alan isimlerden biri olan Moussa Dembele için flaş bir adım attı. Sezon sonunda Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldızın menajeri geçtiğimiz gün İstanbul'a gelerek başkanvekili Erden Timur'la görüştü.