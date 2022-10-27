Valerien Ismael ile yolları ayıran Beşiktaş Şenol Güneş'le anlaştı

Valerien Ismael ile yolların ayrılmasından sonra yeni hoca arayışlarına hemen start veren Beşiktaş, Şenol Güneş'le anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi dün tecrübeli teknik adam ile görüşme yaptı.
HAFTA SONU SAHADA!
Çebi'nin, Güneş'i ikna ettiği ve tarafların 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. İki tarafın da bugün son kez bir araya gelerek detayları sonuçlandıracağı ve resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi. Şenol Güneş'in yarın takımın başında antrenmana çıkacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın Süper Lig'de pazar günü Vodafone Park'ta oynayacağı Ümraniyespor maçına Şenol Güneş'le çıkacağı da belirlendi. Siyah-Beyazlı takıma 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında şampiyonluk yaşatan Güneş'in de yeniden Beşiktaş'ı çalıştıracak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğu ifade edildi.
199 MAÇTA GÖREV ALDI
Başarılı hoca takımın başında görev aldığı süre boyuncu oynattığı hücum futbolu ve yakaladığı başarılarla taraftarların beğenisini kazanmıştı. Güneş, Beşiktaş'ın başında 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken 46 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Taraftarlar sosyal medyadaki yorumlarında en doğru tercihin Güneş olduğu fikrinde birleşti.
TAKIMIN BAŞINDA TOPRAKTEPE YER ALDI
Beşiktaş'ta yeni teknik adam konusunda sıcak saatler yaşanırken bir yandan da takım Ümraniye maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Dün akşam yapılan idman, U19 takımı teknik direktörü Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.