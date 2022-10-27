Valerien Ismael ile yolları ayıran Beşiktaş Şenol Güneş'le anlaştı





HAFTA SONU SAHADA!

Çebi'nin, Güneş'i ikna ettiği ve tarafların 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. İki tarafın da bugün son kez bir araya gelerek detayları sonuçlandıracağı ve resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi. Şenol Güneş'in yarın takımın başında antrenmana çıkacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın Süper Lig'de pazar günü Vodafone Park'ta oynayacağı Ümraniyespor maçına Şenol Güneş'le çıkacağı da belirlendi. Siyah-Beyazlı takıma 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında şampiyonluk yaşatan Güneş'in de yeniden Beşiktaş'ı çalıştıracak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğu ifade edildi.