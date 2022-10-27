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    • Spor
    • 27.10.2022 18:23
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    • 27.10.2022 18:23
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    Fenerbahçe Rennes maçı CANLI İZLE 📺 | FENERBAHÇE RENNES AVRUPA LİGİ | ⚽ Fb-Rennes maçı şifresiz, kesintisiz, bedava, full CANLI YAYIN İZLE

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanlı mücadeleler 5. haftada da devam ediyor. Jorge Jesus yönetiminde namağlup lider olan Fenerbahçe, grubun bir diğer güçlü ekibi Rennes ile karşılaşacak. Fenerbahçe, kazanarak gruptan lider çıkmak ve son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rennes maçısaat kaçta? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Rennes maçı CANLI İZLE 📺

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanlı mücadeleler 5. haftada da devam ediyor. Fenerbahçe ile Rennes, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndekozlarını paylaşacak.

    ⚽FENERBAHÇE RENNES MAÇI CANLI İZLE⚽

    FENERBAHÇE - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

    SIRP HAKEM!

    Müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simović yönetecek. Simović'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ile Miloš Simovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrija Stojanovic.

        3 EKSİK VAR

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ile Luan Peres'in yanı sıra Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek forma giyemeyecek.

        AVRUPA'DA LİDERLİK SINAVI KADIKÖY'DE

        Fenerbahçe'nin iyi gidişatı Avrupa'da da devam ediyor. Grubunda da liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertli takım, Rennes ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, evinde Rennes ile liderlik sınavına çıkacak. Rennes maçından galip ayrılması durumunda ise Fenerbahçe son 16'ya yükselecek. Fenerbahçe, 10 puan +4 averajla 1'inci sırada yer alırken rakip Rennes 10 puan +3 averajla 2'nci sırada bulunuyor.

        KUPA 2'DE 133. MAÇ

        Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 133. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 132 müsabakada 58 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 185 gol gönderirken, kalesinde 166 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 78 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 113 gol atarken, 75 gol yedi.

            FENERBAHÇE - RENNES MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

            Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

            Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Woch, Truffert, Bourigeaud, Tait, Majer, Terrier, Kalimuendo, Gouri
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            Haberler Spor Fenerbahçe Rennes maçı CANLI İZLE 📺 | FENERBAHÇE RENNES AVRUPA LİGİ | ⚽ Fb-Rennes maçı şifresiz, kesintisiz, bedava, full CANLI YAYIN İZLE
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