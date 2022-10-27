Galatasaray Fenerbahçe'yi solladı! Çarpıcı rakamlar ortaya çıktı

Kıyasıya geçen lig mücadelesinde istatistikler, puan tablosunda başı çeken takımları ortaya çıkarıyor. Lider Fenerbahçe'nin bireysel, Galatasaray'ın ise takım olarak istatistiklerde ön sırada olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, gol krallığı yarışında zirvede 10 golle Enner Valencia bulunuyor. Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright ile Karagümrük'ten Fabio Borini ise 7'şer golle ikinci sırayı paylaşıyor. Karagümrüklü Mbaye Diagne'nin 6, Adana Demirli Younes Belhanda'nın ise 5 golü bulunuyor.
Asist krallığında ise Karagümrüklü sol bek Caner Erkin, 6 asistle dikkat çekerken verdiği 24 şut pasıyla da bu alanda dikkat çeken bir istatistik ortaya koydu. Fenerbahçeli Lincoln 4 asist yaparken, 16 şut pası verdi. Beşiktaşlı Wout Weghorst'un da 4 asisti bulunuyor, Hollandalı ise 14 şut pası verdi. Trabzonspor'un Yunan yıldızı ise 28 şut pası vermesine rağmen 3 asist yaptı. Alanyalı Efecan Karaca'nın ise 3 asisti ve 12 şut pası var.