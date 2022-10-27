Galatasaray Fenerbahçe'yi solladı! Çarpıcı rakamlar ortaya çıktı

Asist krallığında ise Karagümrüklü sol bek Caner Erkin, 6 asistle dikkat çekerken verdiği 24 şut pasıyla da bu alanda dikkat çeken bir istatistik ortaya koydu. Fenerbahçeli Lincoln 4 asist yaparken, 16 şut pası verdi. Beşiktaşlı Wout Weghorst'un da 4 asisti bulunuyor, Hollandalı ise 14 şut pası verdi. Trabzonspor'un Yunan yıldızı ise 28 şut pası vermesine rağmen 3 asist yaptı. Alanyalı Efecan Karaca'nın ise 3 asisti ve 12 şut pası var.