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    • Spor
    • 27.10.2022 10:49
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    • 27.10.2022 10:54
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    Galatasaray Fenerbahçe'yi solladı! Çarpıcı rakamlar ortaya çıktı

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 11 hafta geride kaldı. Kıyasıya geçen mücadelede Fenerbahçe liderlik koltuğuna otururken, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor geride kaldı. Peki 11 haftada hangi oyuncular ve takımlar hangi istatistiklerde başı çekti? İstatistiklerde Anadolu kulüplerinden sürpriz isimler dikkat çekti! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki farklar ne? İşte o istatistikler...

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray F.Bahçe’yi rakamlarla solladı

    Kıyasıya geçen lig mücadelesinde istatistikler, puan tablosunda başı çeken takımları ortaya çıkarıyor. Lider Fenerbahçe'nin bireysel, Galatasaray'ın ise takım olarak istatistiklerde ön sırada olduğu dikkatlerden kaçmadı.

    Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, gol krallığı yarışında zirvede 10 golle Enner Valencia bulunuyor. Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright ile Karagümrük'ten Fabio Borini ise 7'şer golle ikinci sırayı paylaşıyor. Karagümrüklü Mbaye Diagne'nin 6, Adana Demirli Younes Belhanda'nın ise 5 golü bulunuyor.

    Asist krallığında ise Karagümrüklü sol bek Caner Erkin, 6 asistle dikkat çekerken verdiği 24 şut pasıyla da bu alanda dikkat çeken bir istatistik ortaya koydu. Fenerbahçeli Lincoln 4 asist yaparken, 16 şut pası verdi. Beşiktaşlı Wout Weghorst'un da 4 asisti bulunuyor, Hollandalı ise 14 şut pası verdi. Trabzonspor'un Yunan yıldızı ise 28 şut pası vermesine rağmen 3 asist yaptı. Alanyalı Efecan Karaca'nın ise 3 asisti ve 12 şut pası var.

        Maç başına en fazla şut ortalamasına sahip olan isim Belhanda oldu. Faslı yıldız 2.64 şut ortalamasıyla oynadı. Haji Wright'ın 2.40, Kasımpaşalı Stephane Bahoken'in 2.27, Enner Valencia'nın 2.22 ve Bakasetas'ın 2.20 şut ortalaması var.

        Pas başarı yüzdesinde Kayserisporlu Yaw Ackah yüzde 94'le zirveye yerleşti. Başakşehirli Leo Duarte yüzde 92, Alanyalı Idrissa Doumbia yüzde 91.9, Trabzonlu Vitor Hugo yüzde 91.8 ve Ümraniyeli Isaac Sackey yüzde 91.5 başarılı pasla oynadı.

        Maç başına çalım atma sıralamasında ise zirvede Fenerbahçeli Emre Mor var. Emre Mor, 3.14 ile zirveye çıktı. İkinci basamakta ise Galatasaraylı Yunus Akgün 2.56 ile yer aldı. Başakşehirli Mounir Chouiar 2.11, Sivassporlu Max Gradel 2.00 ve Adana Demir'den Badou Ndiaye 1.91 ile ilk 5 basamağı oluşturdu.

            Sivassporlu Mustaphe Yatabare maç başına 4 hava topu mücadelesinden galip çıkmayı başardı. Ümraniyespor'dan Umut Nayir 3.71 ve Tomislav Glumac 3.44 ile dikkat çekti. Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı 2.88, Başakşehir'de Youssouf Ndayishimiye 2.78'le oynadı.

            TAKIMLARDA GALATASARAY ÖNDE
            Maç başına şut oranında Adana Demir 13.18'le zirvede. Galatasaray ise 12.80'le ikinci sırada. Trabzonspor 11.91 şut atarak üçüncü basamağa çıktı. Beşiktaş 11.27, Fenerbahçe ise 11 şut ortalamasıyla oynadı.

            Maç başına isabetli şut oranında ise Galatasaray 6.30 şut çekerek birinci sırada yer aldı. Adana Demirspor 6.18, Fenerbahçe 5.80, Trabzonspor 5.45 ve Kasımpaşa 5.27 ile dizildi.

                Maç başına topa sahip olma oranıyla Farioli'nin çalıştırdığı Alanyaspor yüzde 62 ile ilk sıraya çıktı. Galatasaray yüzde 56, Başakşehir yüzde 55, Fenerbahçe ile Trabzonspor ise yüzde 54'er topla oynamaya sahip.

                Maç başına başarılı pasta da lider Alanyaspor. Turuncu-yeşilliler 470 pas, Başakşehir 433 pas, Trabzonspor 388 pas, Galatasaray 385 pas ve Hatayspor 372 pasla oynadı.

                Pas başarı yüzdesinde Alanyaspor yüzde 86, Başakşehir ile Konyaspor yüzde 85, Galatasaray ile Hatayspor ise yüzde 83'le ilk 5'i oluşturdu.

                    Korner kullanımında ise lider olmasına rağmen henüz gol bulamayan Galatasaray dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar maç başına 7.60 korner kullanıyor. Alanyaspor 6.64, Trabzonspor 6.18, Kasımpaşa ile Beşiktaş ise 5.27'şer köşe atışı yapıyor.

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                    Haberler Spor Galatasaray Fenerbahçe'yi solladı! Çarpıcı rakamlar ortaya çıktı
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