Norveçli golcü John Carew, mal varlıklarını bildirmediği gerekçesiyle hapis cezasıyla karşı karşıya

"BENİ KUKLA GİBİ KONTROL EDİYORDU"

Carew'in, değişiklik yapmamasını, avukatı Per A. Flod'un kötü tavsiyesine dayandırdığını aktardı. En son mahkemesinin çıkışında, avukatını dinleyerek mal beyan değişikliği yapmadığını ifade eden Carew, "Ona körü körüne güvendim. Haklı olduğuna ikna oldum. Beni neredeyse bir kukla gibi kontrol ediyordu. Ona bu kadar güvenmemin büyük ihmalkârlık olduğunu anlıyorum, ama bu yüzden yaptım" diyerek avukatını suçladı.







Carew, Oslo Bölge Mahkemesi'nin kararının savcılığın talepleriyle uyumlu olması halinde hapis cezasının üzerine ağır bir para cezasına çarptırılacak.



43 yaşındaki oyuncu, 15 yıldan fazla bir süre profesyonel bir futbolcu olarak görev yaptı, ancak bunların sadece üç buçuk yılı kendi ülkesinde geçti. Bu nedenle kazancının büyük çoğunluğu yurt dışından elde edildi. Carew; Valencia, Roma, Beşiktaş, Lyon, Aston Villa, Stoke City ve West Ham formalarını terletti.



Bunun yanı sıra Carew ülkesini 91 kez temsil etti, 24 gol attı ve 2005 ile 2008 yılları arasında üç kez Norveç'te yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

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