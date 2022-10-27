UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5'inci maçında Sivasspor evinde CFR Cluj'u 3-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5'inci maçında Sivasspor, sahasında Romanya ekibi CFR Cluj ile karşılaştı. Sivasspor, rakibini 3-0 yenerek puanını 10'a yükseltti ve son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Sivasspor ayrıca gruptaki liderliğini de sürdürdü.