UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5'inci maçında Sivasspor evinde CFR Cluj'u 3-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5'inci maçında Sivasspor, sahasında Romanya ekibi CFR Cluj ile karşılaştı. Sivasspor, rakibini 3-0 yenerek puanını 10'a yükseltti ve son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Sivasspor ayrıca gruptaki liderliğini de sürdürdü.
3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Cluj atağında Janga ceza sahası içinde topu altı pasa doğru yerden sertçe gönderdi. Altı pas içerisinde Roger'in dokunamadığı top taca çıktı.
5'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Dia Saba'nın şutunda top kaleci Scuffet'te kaldı.
15'inci dakikada Sivasspor atağında topla buluşan N'jie ceza sahası dışında rakibinin müdahalesi sonucu yerde kaldı ve hakem serbest vuruş verdi. Topun başına geçen Dia Saba'nın kullandığı frikikte top üst direğe çarparak auta gitti.