Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu... Kimin maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:

8 KASIM SALI

13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK (Recep Tayyip Erdoğan)