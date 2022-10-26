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    • Spor
    • 26.10.2022 18:00
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    • 26.10.2022 18:08
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu... Kimin maçı ne zaman?

    Turkuvaz Medya tarafından yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu. İşte 8, 9 ve 10 Kasım'da yapılacak müsabakaların programı...

    ZTK’da program belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:

    8 KASIM SALI
    13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK (Recep Tayyip Erdoğan)

    14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

    14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor (Malatya Yeni)

    15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor (Kırbıyık Holding)

    17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

    19.00 Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Yeni Adana)

    21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor (Nef)

    9 KASIM ÇARŞAMBA
    13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor (Aktepe)

    13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor (Çotanak Spor Kompleksi)

    13.00 HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 (Ümraniye Şehir)

    14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK (Mümin Özkasap)

    14.00 Altınordu-Bodrumspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

    14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

    14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu (Bolu Atatürk)

    14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare (Eryaman)

    14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor (Eyüp)

    15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Yeni 19 Mayıs)

    17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

    19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor (Kalyon)

    21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor (Vodafone Park)

        10 KASIM PERŞEMBE
        13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        14.00 Tuzlaspor-Isparta 32 (Sancaktepe 15 Temmuz)

        14.00 Göztepe-Bucaspor 1928 (Gürsel Aksel)

        15.00 Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor (Çaykur Didi)

        17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor (Denizli Atatürk)

        19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol (Stat henüz açıklanmadı)

        21.00 Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor (RHG EnerTürk Enerji)

        TURKUVAZ MEDYA YAYINLIYOR
        Türkiye Kupası maçlarının heyecanı yine A Spor ve atv'de ekranlarında olacak.
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        Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu... Kimin maçı ne zaman?
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