Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Duayen gazeteci, sunucu ve yazar Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini oğlu Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye'de ilk spor gazetesini çıkaran, radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok 'ilk'in adamı oldu. Olimpiyatlar ve uluslararası karşılaşmalarda sunucu olan Kıvanç, FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spiker oldu. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakleden Kıvanç, uzun yıllar TRT'de kültür- sanat, müzik eğlence programlarını da sundu. Kıvanç'ın cenazesi yarın öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan kaldırılacak.