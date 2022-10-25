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    • Spor
    • 25.10.2022 16:02
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    • 25.10.2022 16:02
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    Trabzonspor'dan Bartın'da hayatını kaybeden madencilerin ailelerine yardım eli: Kurtaran Eller

    Trabzonspor, Bartın'da yaşanan maden faciası sonrası hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerini yalnız bırakmamak adına "Kurtaran Eller" kampanyasını başlattı.

    Trabzonspor’dan alkışlanacak hareket

    Trabzonspor, tüm Türkiye'yi yasa boğan maden kazasına kayıtsız kalmadı. Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerini yalnız bırakmamak için "Kurtaran Eller" kampanyasını başlattı.

    Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenler açık artırma yoluyla satışa sunuldu. Kampanyanın gelirinin ise maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla kullanılacağı açıklandı.

    Kampanyaya ilk teklif 100 bin TL ile Trabzonspor Kulübü başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan geldi. Trabzonspor'un başlattığı bu kampanya sosyal medyada taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı ve yoğun ilgi gördü.

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    Haberler Spor Trabzonspor'dan Bartın'da hayatını kaybeden madencilerin ailelerine yardım eli: Kurtaran Eller
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