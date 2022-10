Beşiktaş yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor! Valerien Ismael'in kaderi Ahmet Nur Çebi'nin elinde

HER AN GÖREVİNE SON VERİLEBİLİR

Gelen bilgilere göre Valerien Ismael'in kaderi Başkan Çebi'nin iki dudağı arasında. Başkan da desteğini çekerse Ismael'in görevine bugün son verilebilir. Bu açıdan bugünkü toplantı çok kritik.