Beşiktaş yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor! Valerien Ismael'in kaderi Ahmet Nur Çebi'nin elinde





ISMAEL'DEN FUTBOLCULARA SUÇLAMA

Bu arada Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor mağlubiyetinin ardından bazı oyuncuların performanslarının yeterli olmadığını söyleylerek futbolcularını suçladı.





ÇEBİ'DEN ASLAN AYARI!

Bu arada Çebi'den Galatasaray'ın hakemlerle ilgili açıklamalarına tepki geldi. Çebi, "Hakemler Beşiktaş'a eziyet ederlerken neredeydiler. Yanlışlara müdahale etmezsen, o yanlış sana da yapılır" dedi.

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