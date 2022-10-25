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    Beşiktaş yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor! Valerien Ismael'in kaderi Ahmet Nur Çebi'nin elinde

    Hatay yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Beşiktaş yönetiminde Valerien Ismael’e destek kalmadı... Tepkilere rağmen Çebi sessizliğini korudu. Yönetim bugün toplanacak. Ismael’in kaderi Çebi’nin iki dudağının arasında...

    Ismael’in kaderi Çebi’nin elinde

    Hatay deplasmanından şok bir yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta Fransız teknik adam Valerien Ismael'in kredisi tamamen tükendi. Hatay maçı sonrası takım otobüsüne giderken taraftarların tepkisini çeken teknik patron Valerien Ismael'e sosyal medyadan da büyük tepki ve istifa talebi vardı.



    YÖNETİMİN ÇOĞUNLUĞU İSTEMİYOR
    Beşiktaş yönetiminin büyük kısmı Valerien Ismael'in görevine son verilmesinden yana. Başkan Ahmet Nur Çebi ise dün de bu konuda sessiz kaldı. Yönetim acil koduyla bugün bir toplantı kararı aldı.



    HER AN GÖREVİNE SON VERİLEBİLİR
    Gelen bilgilere göre Valerien Ismael'in kaderi Başkan Çebi'nin iki dudağı arasında. Başkan da desteğini çekerse Ismael'in görevine bugün son verilebilir. Bu açıdan bugünkü toplantı çok kritik.



        ISMAEL'DEN FUTBOLCULARA SUÇLAMA
        Bu arada Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor mağlubiyetinin ardından bazı oyuncuların performanslarının yeterli olmadığını söyleylerek futbolcularını suçladı.


        ÇEBİ'DEN ASLAN AYARI!
        Bu arada Çebi'den Galatasaray'ın hakemlerle ilgili açıklamalarına tepki geldi. Çebi, "Hakemler Beşiktaş'a eziyet ederlerken neredeydiler. Yanlışlara müdahale etmezsen, o yanlış sana da yapılır" dedi.

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