Beşiktaş yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor! Valerien Ismael'in kaderi Ahmet Nur Çebi'nin elinde

Hatay deplasmanından şok bir yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta Fransız teknik adam Valerien Ismael'in kredisi tamamen tükendi. Hatay maçı sonrası takım otobüsüne giderken taraftarların tepkisini çeken teknik patron Valerien Ismael'e sosyal medyadan da büyük tepki ve istifa talebi vardı.
YÖNETİMİN ÇOĞUNLUĞU İSTEMİYOR
Beşiktaş yönetiminin büyük kısmı Valerien Ismael'in görevine son verilmesinden yana. Başkan Ahmet Nur Çebi ise dün de bu konuda sessiz kaldı. Yönetim acil koduyla bugün bir toplantı kararı aldı.
HER AN GÖREVİNE SON VERİLEBİLİR
Gelen bilgilere göre Valerien Ismael'in kaderi Başkan Çebi'nin iki dudağı arasında. Başkan da desteğini çekerse Ismael'in görevine bugün son verilebilir. Bu açıdan bugünkü toplantı çok kritik.