Abdülkadir Ömür şoku! Geçtiğimiz hafta serçe parmağını kıran genç yıldız bir kez daha sakatlandı | Spor haberleri

Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Abdülkadir Ömür'ün peşini talihsizlikler bırakmıyor. Sezon başından itibaren sakatlıklarla boğuşan ve Abdülkadir Ömür'ün geçtiğimiz hafta sol el serçe parmağında kırık meydana gelmişti. Orta saha oyuncusu bu kez antrenmanda diğer elinden sakatlık yaşandı. Antrenman esnasında ikili mücadeleye giren ve yerde kalan Abdülkadir Ömür'ün sağ kolu hemen sargıya alınırken, oyuncunun kolunda şişlik meydana geldiği ve bu şişliğin inmesinin ardından MR kontrolü yapılacağı belirtildi. Ömür'ün Kızılyıldız ile oynanacak olan maçın kadrosunda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
AVCI'NIN DALYA HEYECANI
Trabzonspor ile 10 Kasım 2020 tarihinde sözleşme imzalayan teknik direktör Abdullah Avcı, görev süresinde Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Kupaları olmak üzere 99 resmi maçta görev aldı. Söz konusu maçlarda 55 galibiyet aldı. Avcı, Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile oynanacak olan maçla birlikte Bordo-Mavili takımın kariyerindeki 100. maçına çıkacak.
BÜYÜK FEDAKARLIK
Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı maç öncesi Vitor Hugo'nun ağrılarının bulunduğu ancak oyuncunun ısrarla oynamak istemesi nedeniyle maça çıktığı öğrenildi. Abdullah Avcı da maç sonrası ilk idmanda oyuncusunu takıma alkışlattı.