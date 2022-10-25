Abdülkadir Ömür şoku! Geçtiğimiz hafta serçe parmağını kıran genç yıldız bir kez daha sakatlandı | Spor haberleri





YOK ARTIK MBAPPE 3 YILDA 636 MiLYON EURO

Fransa'nın La Parisien gazetesi, sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan PSG'nin yıldız Kylian Mbapp'nin kazancağı parayı açıkladı. Her yıl için 72 milyon Euro maaş alacak olan Mbappe, toplam 180 milyon imza parası ve yine 3 yılda toplam 240 milyon Euro sadakat bonusu alacak. Mbappe'nin 3 yılda PSG'den alacağı para ise 636 milyon Euro. Bu arada Mbappe, Marsilya maçının ardından PSG'de mutlu olduğunu ve takımdan Ocak'ta ayrılacağı yönünde çıkan söylentilerin asılsız olduğunu söyledi.