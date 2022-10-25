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    Abdülkadir Ömür şoku! Geçtiğimiz hafta serçe parmağını kıran genç yıldız bir kez daha sakatlandı | Spor haberleri

    Trabzonspor’un genç yıldızı, geçtiğimiz hafta sol el serçe parmağını kırmıştı. Ömür bu kez diğer elinden sakatlandı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 25 Ekim TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Abdülkadir Ömür şoku!

    Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Abdülkadir Ömür'ün peşini talihsizlikler bırakmıyor. Sezon başından itibaren sakatlıklarla boğuşan ve Abdülkadir Ömür'ün geçtiğimiz hafta sol el serçe parmağında kırık meydana gelmişti. Orta saha oyuncusu bu kez antrenmanda diğer elinden sakatlık yaşandı. Antrenman esnasında ikili mücadeleye giren ve yerde kalan Abdülkadir Ömür'ün sağ kolu hemen sargıya alınırken, oyuncunun kolunda şişlik meydana geldiği ve bu şişliğin inmesinin ardından MR kontrolü yapılacağı belirtildi. Ömür'ün Kızılyıldız ile oynanacak olan maçın kadrosunda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.



    AVCI'NIN DALYA HEYECANI
    Trabzonspor ile 10 Kasım 2020 tarihinde sözleşme imzalayan teknik direktör Abdullah Avcı, görev süresinde Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Kupaları olmak üzere 99 resmi maçta görev aldı. Söz konusu maçlarda 55 galibiyet aldı. Avcı, Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile oynanacak olan maçla birlikte Bordo-Mavili takımın kariyerindeki 100. maçına çıkacak.



    BÜYÜK FEDAKARLIK
    Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı maç öncesi Vitor Hugo'nun ağrılarının bulunduğu ancak oyuncunun ısrarla oynamak istemesi nedeniyle maça çıktığı öğrenildi. Abdullah Avcı da maç sonrası ilk idmanda oyuncusunu takıma alkışlattı.



        AİLE BOYU TEPKİ!
        Galatasaray önceki akşam oynanan Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık'a tepkisini sürdürüyor. Çıkan iki kırmızı kart ve verilmeyen golün haksız olduğundan yakınan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile beraber Buruk'un eşi ve oğlunun da hedefinde hakem Palabıyık vardı. Maç sonu konuşan Okan Buruk, Ali Palabıyık'ı sert eleştirirken, Buruk'un eşi Nihan Buruk da oldukça ağır bir ifade kullandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihan Buruk, "Hırsız Ali Palabıyık" yazdı. Paylaşımda Okan Buruk- Nihan Buruk çiftinin oğlu Ali Yiğit Buruk da vardı. Bu sezon Galatasaray'ın her maçına giden ve sık sık babasının yanında görülen 13 yaşındaki Ali Yiğit, videoda ağlarken görüldü. Ali Yiğit'in "Allah belanı versin" dediği de duyuldu.



        KAZIMCAN'DAN KÖTÜ HABER!
        Alanya maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş'ın çekilen MR sonucunda sol üst ön adele grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edildi. Genç yıldız, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Genç yetenek, Alanyaspor maçınının 57. dakikasında yerini Berkan Kutlu'ya bırakmıştı.



        SÜPER LİG'DE KIRMIZI PREMIER LİG'DE SARI
        G.Saray-Alanya maçının hakemi Ali Palabıyık, 31. dakikada Boey'u Candeias'ı çektiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan attı. Maç sonu G.Saray Yönetimi, sert açıklamalar yaparak maçın hakemi Ali Palabıyık'ı hedef gösterdi. Boey'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun bir benzeri geride bıraktığımız hafta Premier Lig'de yaşandı. Nottingham Forest- Liverpool maçının 54. dakikasında Liverpool'lu Joe Gomez aynı şekilde ve aynı yerde rakibini çekti ve hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.



            Erman Toroğlu: "Yanlış karar"
            Bülent Yıldırım: "Yanlış karar"
            Lale Orta: "Yanlış karar"
            Deniz Çoban: "Yanlış karar"
            Fırat Aydınus: "Yanlış karar"



            PINAR KARŞIYAKA'NIN RAKİBİ EMİLİA
            FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B grubu 3.hafta maçında Pınar Karşıyaka bugün İtalyan ekibi Reggio Emilia'yı konuk edecek. Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 19.30'da başlayacak. Karşıyaka'nın cezası nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanacak. İzmir ekibi bu karşılaşma ile birlikte Avrupa'da 250. maçına çıkacak.



            Antalya galibiyet serisi peşinde
            Süper Lig'de sahasında İstanbulspor'u son saniye golüyle 2-1 yenip 62 gün sonra 3 puanla tanışan Antalyaspor, ligin 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor karşılaşmasından da puan yada puanlar alarak, bir çıkış serisi yakalamayı hedefliyor. Akdeniz ekibi maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı.



                OSMAN KORKMAZ GÖREVİNİ BIRAKTI
                Süper Lig takımlarından İstanbulspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-Siyahlı takımın teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz istifa ettiğini açıkladı Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan çok değerli teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır" denildi.



                GUADALARAJA'DA ZAFER JESSİCA PEGULA'NIN
                Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen Guadalajara Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nı ABD'li Jessica Pegula kazandı. 3 numaralı seribaşı Pegula finalde Yunan raket Maria Sakkari'yi 1 saat 10 dakika süren maçsonunda 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek WTA düzeyindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.



                ARDA'NIN BEĞENİSİ ASLAN'I KIZDIRDI
                Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in, Twitter'da beğendiği bir paylaşım gündeme oturdu. Galatasaray- Alanyaspor maçında yaşanan tartışmalı kararların ardından Sarı-Kırmızılı camiadan tepki sesleri yükselirken, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in imalı paylaşımı dikkat çekti. 17 yaşındaki başarılı futbolcu, bir televizyon kanalında yorumculuk yapan eski Fenerbahçeli oyuncu Abdülkerim Durmaz'ın "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözlerinin paylaşıldığı tweet'i beğendi. Galatasaray taraftarı, Arda Güler'in bu beğenisi sonrası genç oyuncuya tepki gösterdi. Bazı Galatasaraylılar "Fenerbahçe'de oynasan da seni sever ve desteklerdik. Yakışmadı" derken Fenerbahçeli taraftarlar genç yıldızın arkasında durdu.



                    YOK ARTIK MBAPPE 3 YILDA 636 MiLYON EURO
                    Fransa'nın La Parisien gazetesi, sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan PSG'nin yıldız Kylian Mbapp'nin kazancağı parayı açıkladı. Her yıl için 72 milyon Euro maaş alacak olan Mbappe, toplam 180 milyon imza parası ve yine 3 yılda toplam 240 milyon Euro sadakat bonusu alacak. Mbappe'nin 3 yılda PSG'den alacağı para ise 636 milyon Euro. Bu arada Mbappe, Marsilya maçının ardından PSG'de mutlu olduğunu ve takımdan Ocak'ta ayrılacağı yönünde çıkan söylentilerin asılsız olduğunu söyledi.



                    CLEVELAND WİZARDS'I MİTCHELL'LE DEVİRDİ
                    NBA'de Cedi Osman'ında formasını giydiği Cleveland Cavaliers Washington Wizards'ı 116-107 yenerek 3. maçında 2. galibiyetini aldı. Cavs'ta Donovan Mitchell kaydettiği 37 sayı ile maçın yıldızı olurken, Cedi'de galibiyete 16 sayı 3 asist ile katkıda bulundu. Wizards'ta Beal'in 27 sayısı yenilgiyi önleyemedi.



                    RANGERS-NAPOLİ MAÇI HALİL UMUT MELER'İN
                    FIFA Kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yarın Napoli ile Rangers takımları arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaparken, dördüncü hakem Arda Kardeşler olacak. Abdülkadir Bitigen ise VAR'da görev alacak.



                        DENİZLİ'DE BAKKAL DÖNEMİ SONA ERDİ
                        1. Lig ekiplerinden Denizlispor teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, '' Kulübümüz teknik direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır" denildi. Denizlispor'un 10 haftada galibiyeti bulunmayan Horozlar ligde 2 puanla son sırada yer alıyor.



                        ERZİNCAN KARAN İLE YOLLARINI AYIRDI
                        TFF 2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor, geçtiğimiz haziran ayında 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak takımın başına geçen teknik direktör Ümit Karan ile üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Erzincan kulübü yaptığı açıklamada Karan'a teşekkür mesajı yayınladı.

                        ADANASPOR ALTIN BULDU
                        TFF 1. Lig'de haftanın kapanış maçında, alt sıralarda yer alan Adanaspor ve Gençlerbirliği karşılaştı. Ev sahibi takım sahadan 2-1 galip ayrılarak altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu. Adanaspor 34. dakikada Youssef Ait Bennasser'in penaltı golüyle öne geçti. 42. dakikada Barış Alıcı skora dengeyi getirdi: 1-1. 77. dakikada sahne alan Ahmethan Köse 3 puanı getirdi: 2-1.

                        BRUMA'NIN YENİ YAŞI KUTLANDI
                        Fenerbahçe, Bruma'nın doğum gününü "mutlu yıllar" notuyla kutladı.

                        CAVS'TAN CEDİ PAYLAŞIMI
                        Cleveland dün Wizards'a karşı iyi bir maç çıkaran Cedi'yi paylaştı.

                        GOL SEVİNCİNİ PAYLAŞTI
                        Barcelona Lewandowski'nin Bilbao maçındaki gol sevincini paylaştı.

                        SAVUNMA GEÇİT VERMİYOR
                        Ligde 10 maçta 29 gol atan Fenerbahçe, savunmasıyla da güven veriyor. Sarı-Lacivertliler evinde 4 gol yediği Karagümrük maçına karşın, ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde kalesinde gol görmedi.



                        A.GÜCÜ KAÇTI GİRESUN YAKALADI
                        Süper Lig'de Giresunspor ile A.Gücü 1-1 berabere kaldı. Başkent ekibi 69. dakikada Jese Rodriguez'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Giresunspor 85'te Rijad Bajic ile skoru 1-1'e getirdi. Maçın kalan dakikalarında iki takım da skoru değiştiremedi. Ankaragücü 2, Giresunspor ise 7 haftadır kazanamıyor. Karadeniz ekibi son galibiyetini 20 Ağustos'ta Kasımpaşa karşısında aldı. Bu beraberilğin ardından Giresunspor puanını 9'a yükseltti. Ankaraagücü de 8 puana ulaştı. Süper Lig'de 30 Ekim pazar günü Ankaragücü, Hatayspor'u ağırlayacak. Giresunspor ise 31 Ekim pazartesi günü Başakşehir deplasmanına konuk olacak.



                            DEMİREL: KAFAM Bİ DÜNYA!
                            Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 90. dakikada gelen galibiyet golünün ardından inanılmaz bir sevinç yaşadı. Tecrübeli teknik adamın bu gol sevinci tribünleri daha da ateşledi. Demirel, "Kafam bi dünya. Şişti sevinçten, mutluluktan... Kazanacağımızı biliyorduk. Futbolcularım doğruları yaptı. Onlar benim arkadaşım, kardeşim" dedi.

                            JOSEF DE SOUZA: UTANMAMIZ LAZIM
                            Hatay yenilgisinin ardından açıklamalarda bulunan Josef de Souza, "Maçı koparmak için tecrübe gerekiyor. Bugün bunu ortalya koyamadık. Bunun için utanmamız lazım. Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlamamız lazım" dedi.



                            LİGİN EN ERKEN GOLÜ WOUT WEGHORST'TAN
                            Kara Kartal'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, Hatayspor maçının 31. saniyesinde sahneye çıktı ve Siyah-Beyazlılar maça adeta 1-0 önde başladı. Hatayspor filelerini havalandıran tecrübeli oyuncu, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü attı. Hollandalı yıldız ligde 3 hafta sonra golle tanışmayı başardı. Weghorst, 4 gole ulaşırken geride kalan 11 haftada 4 de asiste imza attı.

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