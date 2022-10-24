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    Galatasaray iki farklı öne geçtiği maçta Alanya'ya takıldı

    Cimbom, 11’de Mertens ve 22’de Icardi ile 2-0’ı yakaladı. Maçı 9 kişi tamamlayan Aslan 2. yarı adeta kabusu yaşadı. Alanya, 68'de Balkovec ve 90+1'de Ahmed Hassan ile 1 puanı kaptı. G.Saray'ın 3 puan hasreti ise 3 maça çıktı...

    90+1 yıkım!

    G.Saray Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galibiyet hasreti 3 maça çıktı. 11. dakikada Icardi'nin adrese teslim pasında Mertens açılış golünü attı: 1-0. 22'de Alanya, Efkan'la kalesi önünden çıkarken pas hatası yaptı. Oliveira'nın pasında Icardi topu ağlara yolladı: 2-0.



    OĞUZ AYDIN'IN ŞUTU DİREKTE
    53'te Alanyasporlu Oğuz Aydın'ın şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. 59'da Alanyasporlu Lusamba, Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı.



    KEREM İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
    Dakikalar 68'i gösterdiğinde Alanyalı Balkovec müthiş bir frikik golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2... 69'da Kerem Aktürkoğlu yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı.



        MAÇIN SON ANLARI NEFES KESTİ
        70'te Balkovec'in şutu direği yaladı. 76'da Fer, kale dibinden topu Muslera'ya nişanladı. 90+1'de Zinedine Ferhat'ın ortasında Ahmed Hassan fileleri havalandırdı: 2-2.



        RUNARSSON'DAN BİR İLK!
        Alanyaspor kalecisi Runar Runarsson, bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı Galatasaray karşısında oynadı... İzlandalı kaleci, Galatasaray'a karşı 10 kurtarış yaparak maçın skoruna etki etti.

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