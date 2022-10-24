Galatasaray iki farklı öne geçtiği maçta Alanya'ya takıldı





RUNARSSON'DAN BİR İLK!

Alanyaspor kalecisi Runar Runarsson, bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı Galatasaray karşısında oynadı... İzlandalı kaleci, Galatasaray'a karşı 10 kurtarış yaparak maçın skoruna etki etti.



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