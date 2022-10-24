Galatasaray iki farklı öne geçtiği maçta Alanya'ya takıldı

G.Saray Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galibiyet hasreti 3 maça çıktı. 11. dakikada Icardi'nin adrese teslim pasında Mertens açılış golünü attı: 1-0. 22'de Alanya, Efkan'la kalesi önünden çıkarken pas hatası yaptı. Oliveira'nın pasında Icardi topu ağlara yolladı: 2-0.
OĞUZ AYDIN'IN ŞUTU DİREKTE
53'te Alanyasporlu Oğuz Aydın'ın şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. 59'da Alanyasporlu Lusamba, Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı.
KEREM İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Dakikalar 68'i gösterdiğinde Alanyalı Balkovec müthiş bir frikik golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2... 69'da Kerem Aktürkoğlu yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı.