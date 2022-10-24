Bordo-Mavililer’de Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasına kadar kayıp istemiyor

Sivasspor galibiyeti sonrası morallerin tavan yaptığı Trabzonspor, yeni hedefini UEFA Avrupa Ligi gruplarında liderlik olarak belirledi. 27 Ekim'de deplasmanda Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile karşılaşacak olan Karadeniz Fırtınası, 3 Kasım'da ise Macar ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak. Bordo-Mavililer iki maçtan 6 puan çıkartarak lider olmayı hedefliyor. Fırtına grubunu lider tamamlarsa adını son 16 turuna yazdıracak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Avrupa'da 2 kritik maça çıkacağız. Trabzonspor her zaman büyük zaferler kazanmıştır. Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkarak yeni bir zafer daha elde edelim. Bunu başaracak gücümüz var" diye konuştu. Bordo-Mavililer, Süper Lig'de 12. haftayı BAY geçecek. Ardından 6 Kasım'da evinde Konyaspor ve 11 Kasım'da ise Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor'un hedefi Dünya Kupası arasına kadar olan 4 maçtan da galibiyet çıkartarak taraftarını mutlu etmek. Karadeniz Fırtınası, Abdullah Avcı ile başarılı sonuçlara imza atıyor. Abdullah Avcı göreve geldiğinden beri 80 Süper Lig maçına çıkan Trabzonspor, 47 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, tecrübeli teknik adamla 2.08 puan ortalaması yakaladı.
- Spor
- 24.10.2022 Gazete