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    Beşiktaş’ta Dele Alli için son karar sezon sonunda verilecek

    Beşiktaş’ın devre arasında 6, sezon sonunda 8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Dele Alli için arada 2 milyon Euro fark olmasına rağmen sezon sonunu bekleyeceği öğrenildi.

    Kartal Dele Alli için beklemede
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    Beşiktaş'ta Dele Alli belirsizliği sürüyor.... Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Everton'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli gösterdiği etkisiz performans ile hayal kırıklığı yarattı. İngiliz yıldız şu ana kadar Siyah-Beyazlı forma altında 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist kaydetti. Yıldız futbolcu, saha içinde etkisiz görüntüsü ve maç içinde yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor. Dele Alli'ninsözleşmesinde bonservisi Ocak ayında alınırsa 6 milyon Euro, Haziran ayında alınır ise 8 milyon euro opsiyon bulunuyor.



    SEZON SONU BEKLENECEK
    Kara Kartal'ın Alli'nin performansından dolayı büyük çekince yaşadığı ve 2 milyon Euro'luk avantajı olmasına rağmen yıldız oyuncu için sezon sonunda harekete geçeceği öğrenildi. Trabzonspor maçında etkisiz görüntüsüyle taraftarların protestosuna maruz kalan Dele Alli'nin Hatay maçında kulübede olması bekleniyor.

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