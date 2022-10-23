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    Trabzonspor Slovak yıldızın maçın başında attığı harika golle evinde Sivasspor engelini geçti

    9. dakikada sahneye çıkan Marek Hamsik mükemmel bir plase vuruşla Fırtına’yı öne geçirdi. Trabzon kalan bölümde çok zorlansa da skoru korumasını bildi ve kritik bir galibiyet elde etti...

    Hamsik’ten sevgilerle!

    Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u evinde 1-0 mağlup etti. Bordo- mavililer maça hızlı başladı. ve 9. dakikada öne geçti. Bakasetas'ın şutunda savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinden Hamsik, düzgün bir plaseyle kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gönderdi: 1-0.



    UĞURCAN ÇAKIR GEÇİT VERMEDİ
    17. dakikada Njie'nin uzak mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü. 21'de Njie, karşı karşıya pozisyonda Uğurcan Çakır'ı geçemedi.



    2. YARIDA KARŞILIKLI ATAKLAR
    52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından şutunda, Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi. 71'de Bartra'nın uzak mesafeden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle tehlikeyi önlemeyi başardı.



        TRABZONSPOR HATA YAPMADI
        87. dakikada Sivas kalecisi Ali Şaşal Vural, güçlükle topu kornere çeldi. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı bildi.



        EREN ELMALI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
        Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı, bu sezon Süper Lig'de dördüncü sarı kartını Sivasspor karşılaşmasında gördü. 22 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerin önümüzdeki hafta ligde karşılaşacağı Konyaspor karşılaşmasında formasından uzak kalacak.



        ÇOK BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞANDI
        Son dönemde önemli bir çıkış yakalayan Sivasspor önünde çok zorlansa da kazanmayı bilen Trabzonspor'da büyük bir sevinç yaşandı.



            FIRTINA'NIN SERİSİ 30'A YÜKSELDİ
            Sivasspor karşısında galibiyeti tek golle alan Trabzonspor'un Akyazı'da müthiş serisi sürüyor. Bordo-Mavililer dünkü skorun ardından sahasındaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Bu süreçte 19 galibiyet ve 11 beraberlik elde eden Trabzonspor aynı zamanda tarihinin en uzun ikinci serisini yaşıyor. Fırtına, Ekim 1988 ve Nisan 1991 arasında evinde tam 41 maç üst üste mağlubiyet yaşamamıştı.



            UĞURCAN ÇAKIR GERİ DÖNDÜ
            Bu sezon eleştirilen isimlerden biri olan Uğurcan Çakır maçın yıldızlarındandı. Tecrübeli kaleci Beşiktaş ve Sivasspor maçlarında toplam 11 kurtarış yaparak herkese "Geri döndüm" mesajını yolladı. Uğurcan daha önceki 7 maçta 14 kurtarış yapabilmişti.



            ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÇOK ÖNEMLİ ÜÇ PUAN
            Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Sivas galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Bu sezon 17 veya 18. resmi maçı oynadık. En iyi 15 dakika, başladığımız 15 dakikaydı. Çok keyif aldım. Gol de oldu. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Rakibe özellikle ilk yarıda 1 tane geçişten, ofsayt galiba, 1'de çaprazdan verdiğimiz pozisyon var. Şampiyonluk yarışında bu 3 puanın ne kadar değerli olduğunu yarın öbür gün anlar insanlar dedi. Avcı, "Geçiş sürecinde 18 maç, her seferinde bir tık ileri gidiyoruz. Her kulvarda yarışıyoruz. Puan ortalaması en yüksek takımlardan biriyiz. Visca ve Bruno Peres, kasım ayı itibarıyla bizimle birlikte olacaklar diye planlıyoruz." ifadelerini de kullandı.

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