Trabzonspor Slovak yıldızın maçın başında attığı harika golle evinde Sivasspor engelini geçti





ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÇOK ÖNEMLİ ÜÇ PUAN

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Sivas galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Bu sezon 17 veya 18. resmi maçı oynadık. En iyi 15 dakika, başladığımız 15 dakikaydı. Çok keyif aldım. Gol de oldu. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Rakibe özellikle ilk yarıda 1 tane geçişten, ofsayt galiba, 1'de çaprazdan verdiğimiz pozisyon var. Şampiyonluk yarışında bu 3 puanın ne kadar değerli olduğunu yarın öbür gün anlar insanlar dedi. Avcı, "Geçiş sürecinde 18 maç, her seferinde bir tık ileri gidiyoruz. Her kulvarda yarışıyoruz. Puan ortalaması en yüksek takımlardan biriyiz. Visca ve Bruno Peres, kasım ayı itibarıyla bizimle birlikte olacaklar diye planlıyoruz." ifadelerini de kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN