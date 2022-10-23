Trabzonspor Slovak yıldızın maçın başında attığı harika golle evinde Sivasspor engelini geçti

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u evinde 1-0 mağlup etti. Bordo- mavililer maça hızlı başladı. ve 9. dakikada öne geçti. Bakasetas'ın şutunda savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinden Hamsik, düzgün bir plaseyle kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gönderdi: 1-0.
UĞURCAN ÇAKIR GEÇİT VERMEDİ
17. dakikada Njie'nin uzak mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü. 21'de Njie, karşı karşıya pozisyonda Uğurcan Çakır'ı geçemedi.
2. YARIDA KARŞILIKLI ATAKLAR
52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından şutunda, Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi. 71'de Bartra'nın uzak mesafeden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle tehlikeyi önlemeyi başardı.