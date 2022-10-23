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    • Spor
    • 23.10.2022 14:39
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    • 23.10.2022 15:34
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    Kasımpaşa - Kayserispor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ve Kayserispor karşı karşıya geliyor. Kayserispor, son olarak Galatasaray'ı evinde yenmiş ve iyi bir çıkış yakalamıştı. Kasımpaşa ise son olarak Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olmuştu. Kasımpaşa - Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

    CANLI | Kasımpaşa - Kayserispor

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Kasımpaşa ile Kayserispor karşılaşıyor. Kasımpaşa - Kayserispor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    MAÇTAN DAKİKALAR
    10. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

    16. dakikada sağdan ceza sahasına giren Fall'ın içeriye çıkardığı topa altıpasta Hajradinovic sert vurdu ama kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    18. dakikada ceza sahası dışından Mickael Tırpan'ın sert vuruşunda, kaleci topu son anda kornere gönderdi.

    38. dakikada Kemen'in savunma arkasındaki pasına hareketlenen Mensah'ın, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda top üstten auta gitti.

    43. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağdan Kemen'in ortasına altıpasta arka direkte iyi yükselen Thiam'ın vuruşunda top filelere gitti: 0-1

    İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve misafir takım soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

    İLK 11'LER
    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tırpan, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken.

    Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Ramazan, Kemen, Cardoso, Thiam.

    KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Kasımpaşa - Kayserispor maçı 23 Ekim Pazar günü saat 14:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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