Kasımpaşa - Kayserispor maçı canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Kasımpaşa ile Kayserispor karşılaşıyor. Kasımpaşa - Kayserispor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
16. dakikada sağdan ceza sahasına giren Fall'ın içeriye çıkardığı topa altıpasta Hajradinovic sert vurdu ama kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada ceza sahası dışından Mickael Tırpan'ın sert vuruşunda, kaleci topu son anda kornere gönderdi.
38. dakikada Kemen'in savunma arkasındaki pasına hareketlenen Mensah'ın, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda top üstten auta gitti.
43. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağdan Kemen'in ortasına altıpasta arka direkte iyi yükselen Thiam'ın vuruşunda top filelere gitti: 0-1
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve misafir takım soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tırpan, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken.
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Ramazan, Kemen, Cardoso, Thiam.
KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Kayserispor maçı 23 Ekim Pazar günü saat 14:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.