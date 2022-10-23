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    • Spor
    • 23.10.2022 16:59
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    • 23.10.2022 16:59
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    Adana Demirspor - Konyaspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de heyecan 11. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Zorlu karşılaşmada Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. beIN Sports'ta canlı olarak yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Adana Demirspor - Konyaspor

    Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor. Günün ikinci karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

    ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Belhanda, Emre

    Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf

    ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

    Adana Demirspor - Konyaspor maçı 23 Ekim Pazar günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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