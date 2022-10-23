Avrupa kulüpleri Yusuf Demir'i yakından takip ediyor

Bilindiği gibi Galatasaray, Avusturya Milli Takımı'nda yer aldığı için yabancı statüsünde yer alan Yusuf Demir'in yerli olarak oynaması için çalışmalarını sürdürüyor. Genç yıldız 8+3 kuralı nedeniyle Galatasaray'da çok az forma şansı buluyor.