Avrupa kulüpleri Yusuf Demir'i yakından takip ediyor

İtalyan medyasından calciomercato'nun haberine göre, Cimbom'un sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir'i Alman devi Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yanı sıra İtalya Ligi takımlarından Sassuolo, Sampdoria ve Torino da yakından takip ediyor.
2021 yılında Barcelona'nın 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yusuf Demir, potansiyeli ile Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor.
Bilindiği gibi Galatasaray, Avusturya Milli Takımı'nda yer aldığı için yabancı statüsünde yer alan Yusuf Demir'in yerli olarak oynaması için çalışmalarını sürdürüyor. Genç yıldız 8+3 kuralı nedeniyle Galatasaray'da çok az forma şansı buluyor.