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    • Spor
    • 23.10.2022 12:52
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    • 23.10.2022 13:02
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    Avrupa kulüpleri Yusuf Demir'i yakından takip ediyor

    Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı genç yıldız Yusuf Demir, Avrupa’nın dev kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Sarı-Kırmızılar’a transferi büyük olay olan genç yetenek için dev kulüplerin scoutları harekete geçmiş durumda. Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen’in yanı sıra İtalya Ligi takımlarından Sassuolo, Sampdoria ve Torino da Yusuf Demir'i yakından takip ediyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Avrupa devlerinin radarında

    İtalyan medyasından calciomercato'nun haberine göre, Cimbom'un sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir'i Alman devi Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yanı sıra İtalya Ligi takımlarından Sassuolo, Sampdoria ve Torino da yakından takip ediyor.

    2021 yılında Barcelona'nın 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yusuf Demir, potansiyeli ile Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor.

    Bilindiği gibi Galatasaray, Avusturya Milli Takımı'nda yer aldığı için yabancı statüsünde yer alan Yusuf Demir'in yerli olarak oynaması için çalışmalarını sürdürüyor. Genç yıldız 8+3 kuralı nedeniyle Galatasaray'da çok az forma şansı buluyor.

        Ligde son maçına 5. haftadaki Konyaspor karşısında çıkan 19 yaşındaki oyuncu, ardından Adana Demir maçında sakatlığı nedeniyle yoktu. Kayserispor'a karşı ise 21 kişilik kadroya giremedi.

        Büyük beklentilerin olduğu Yusuf, 6. haftadaki Kasımpaşa maçında 13, 7. haftadaki Konyaspor karşılaşmasında ise 27 dakika sahada kaldı. Toplamda 40 dakika süre aldı.

        Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Yusuf Demir, 4 kez Avusturya Milli Takım formasını giydi. Genç yetenek, kariyerinde 84 maça çıkarken 17 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.
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            Haberler Spor Avrupa kulüpleri Yusuf Demir'i yakından takip ediyor
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