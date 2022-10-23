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    • Spor
    • 23.10.2022 12:32
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    • 23.10.2022 12:32
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    Fenerbahçe'de yokları oynayan Max Mayer Luzern'de döktürüyor

    Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı Alman orta saha oyuncusu Max Meyer bu sezonki performansıyla herkesi büyülüyor… Sarı-Lacivertliler’de forma giydiği süre boyunca oynadığı maçlarda iz bırakamayan tecrübeli futbolcu, sezon başında Luzern’e transfer oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F. Bahçe’de yoktu Luzern’de kendini buldu

    Sarı-Lacivertliler'in 2021 yılında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Meyer, İsviçre Ligi ekibi Luzern'de adeta kendini buldu. Luzern'de 7 lig maçında 6 gole imza atan Max Meyer performansıyla şaşırtıyor.

    Fenerbahçe kariyerinde sadece 12 maçta görev alan Meyer, 1 gole imza atmıştı. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon devre arasında Danimarka Ligi ekibi Midtjyllland'a kiralık olarak gönderilmiş, sezon sonu Fenerbahçe'de dönmüş sonrasında ise İsviçre'nin yolunu tutmuştu. Max Meyer 6 yıl sonra kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşıyor. 2015-2016 sezonunda Schalke forması giyerken 6 gol, 10 asiste imza atmıştı.

    Bilindiği gibi Michael Frey de Fenerbahçe'deki performansıyla eleştiriliyordu… Antwerp'e transfer olduktan sonra o da bir anda patlama yaptı. Frey, Antwerp kariyerinde 60 maçta forma giydi, 30 gol attı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'de yokları oynayan Max Mayer Luzern'de döktürüyor
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