Fenerbahçe'de yokları oynayan Max Mayer Luzern'de döktürüyor

Fenerbahçe kariyerinde sadece 12 maçta görev alan Meyer, 1 gole imza atmıştı. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon devre arasında Danimarka Ligi ekibi Midtjyllland'a kiralık olarak gönderilmiş, sezon sonu Fenerbahçe'de dönmüş sonrasında ise İsviçre'nin yolunu tutmuştu. Max Meyer 6 yıl sonra kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşıyor. 2015-2016 sezonunda Schalke forması giyerken 6 gol, 10 asiste imza atmıştı.
Bilindiği gibi Michael Frey de Fenerbahçe'deki performansıyla eleştiriliyordu… Antwerp'e transfer olduktan sonra o da bir anda patlama yaptı. Frey, Antwerp kariyerinde 60 maçta forma giydi, 30 gol attı.