Galatasaray kritik Alanyaspor maçı öncesinde kenetlendi





BURUK'UN BİLGİSİ DAHİLİNDE

Alanya maçı öncesi takımın tecrübeli isimlerinin dümene geçtiği ve Florya'da büyük bir kenetlenme yaşandığı belirlendi. Alınan bilgilere göre; tüm takım önceki gün Bafetimbi Gomis, Fernando Muslera ve Dries Mertens'in organize ettiği yemekte bir araya geldi. Dün ise yapılan son idmandan sonra futbolcuların kendi arasında bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi dahilinde gerçekleşen bu toplantıda Kayseri maçında yapılan hataların ve Alanya sınavının konuşulduğu belirlendi. Futbolcuların ayrıca galibiyet yemini ettiği de gelen bilgiler arasında. Bu akşamki maç Okan Buruk açısından da büyük önem taşıyor.