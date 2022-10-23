📺GALATASARAY ALANYASPOR CANLI MAÇ İZLE! GS Alanyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz reklamsız! Maçın 11'leri...

Galatasaray - Alanyaspor maçı 22 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maça az bir süre kala sporseverler GS Alanyaspor maçı canlı, şifresiz, bedava nasıl izlenir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Süper Lig'in 11. haftasında sarı kırmızılı ekip Alanyaspor'u kendi sahasında konuk edecek. İşte maça dair detaylar!
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Efecan, Fer, Efkan, Fatih, Candeias, Rassoul, Yusuf, Hassan, Lusamba.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE BOEY CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.