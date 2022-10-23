Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.10.2022 19:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.10.2022 19:29
    ABONE OL

    📺GALATASARAY ALANYASPOR CANLI MAÇ İZLE! GS Alanyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz reklamsız! Maçın 11'leri...

    Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Galatasaray Alanyaspor mücadelesini izleyeceğiz. Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak olan iki takımın taraftarları maça az bir süre kala CANLI izleme seçeneklerini araştırıyor. Ali Palabıyık'ın yöneteceği GALATASARAY ALANYASPOR maçının canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte maçın 11'leri ve GS Alanyaspormaçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz reklamsız!

    📺GALATASARAY ALANYASPOR CANLI MAÇ İZLE!

    Galatasaray - Alanyaspor maçı 22 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maça az bir süre kala sporseverler GS Alanyaspor maçı canlı, şifresiz, bedava nasıl izlenir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Süper Lig'in 11. haftasında sarı kırmızılı ekip Alanyaspor'u kendi sahasında konuk edecek. İşte maça dair detaylar!

    GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

    Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Efecan, Fer, Efkan, Fatih, Candeias, Rassoul, Yusuf, Hassan, Lusamba.

    👉GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KEREM AKTÜRKOĞLU VE BOEY CEZA SINIRINDA

    Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

        İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

        Galatasaray, Nef Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

        İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 4 gol atabildi.

        EN FARKLI GALİBİYETLER

        Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

        Aytemiz Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bahçeli: Bu bir FETÖ taktiğidir
        Haberler Spor 📺GALATASARAY ALANYASPOR CANLI MAÇ İZLE! GS Alanyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz reklamsız! Maçın 11'leri...
            SON DAKİKA