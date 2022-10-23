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    F.Bahçe Başkanvekili Erol Bilecik'ten Galatasaray'a olay yaratan gönderme

    F.Bahçe Başkanvekili Erol Bilecik, “Bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara bu akşam göndereceğiz. Salı günü yorumlamalarını isteyeceğiz” dedi.

    Penaltıyı GS TV’de yayınlasınlar

    Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, hakem atamaları ve verilen hatalı kararlardan dolayı TFF'ye giden Galatasaray'a göndermede bulundu. Bilecik, "Bize verilmeyen penaltının linkini, bu futbolda adalet arayan arkadaşlara keyifle göndereceğiz" dedi.



    ÜSLUBUNA DİKKAT ETMELİLER
    G.Saray yöneticisi Erden Timur'un "Suç mahalline ilk katil dönermiş" şeklinde yaptığı benzetmeye cevap veren Bilecik, "Adalet peşinde koşanlar üslubuna dikkat etmeli" ifadesini kullandı.



    BUNLAR GÖRMEDİĞİMİZ KELİMELER
    Bilecik şöyle devam etti: Üslup her zaman haklı olmaktan çok daha önemli. Sanki olay yerinde bir şey var, katilini arayanlar, bulanlar. Bunlar hiç görmediğimiz kelimeler, üsluplar...

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