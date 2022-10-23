F.Bahçe Başkanvekili Erol Bilecik'ten Galatasaray'a olay yaratan gönderme





BUNLAR GÖRMEDİĞİMİZ KELİMELER

Bilecik şöyle devam etti: Üslup her zaman haklı olmaktan çok daha önemli. Sanki olay yerinde bir şey var, katilini arayanlar, bulanlar. Bunlar hiç görmediğimiz kelimeler, üsluplar...



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN