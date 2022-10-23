Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı

    Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers’i yenerek altın madalyayı boynuna taktı! İşte sizler için derlediğimiz 23 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Buse Naz şampiyon!

    Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerimizden Buse Naz Çakıroğlu bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers ile karşılaştı. Baştan sona çok akıllıca mücadele eden Buse Naz, mücadeleyi 5-0 kazanarak altın madalyayı boynuna taktı. Şampiyon olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 26 yaşındaki sporcu, "Gururluyum. Türk bayrağını burada da göndere çektim. Turnuvaya çok iyi hazırlanmıştık. Rakibim de güçlüydü. Altın madalyayı kazanmak bana nasip oldu. Şükürler olsun..." diye konuştu. Turnuvada önceki gün 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir bronz madalya kazanmayı başarmıştı.



    OKAN BURUK NEŞTERİ VURDU
    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanya maçının 11'inde son Kayseri maçına göre 3 değişikliğe gidecek. Buruk, Kayseri deplasmanında 11'de görev verdiği Fredrik Midtsjo, Dries Mertens ve Yunus Akgün'ün yerine Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Sergio Oliveira'ya görev verecek. Başarılı teknik adam savunma hattında ise değişikliğe gitmeyecek. Mertens'in maçın gidişatına göre karşılaşmanın ikinci yarısında görev alması bekleniyor.



    ANITKABİR ZİYARET EDİLDİ
    Galatasaray, Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yılı kapsamındaki etkinliklere Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Başkan Dursun Özbek, yöneticiler, farklı branştan sporcular, kulüp personelleri taraftarlar Anıtkabir'e gitti. Başkan Dursun Özbek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.



        ÜMRANİYE'YE GÜMRÜK DARBESİ
        Süper Lig'in 11. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Karagümrük bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Ümraniyespor ise Süper Lig'in 11. haftasında da galibiyetle tanışamadı. 3. dakikada Umut Nayir'in golüyle öne geçen Ümraniyespor'un bu sevinci fazla sürmedi. 8. dakikada Biraschi eşitliği sağladı: 1-1. 2. yarıda üstünlüğü ele geçiren Karagümrük oyuna yeni giren Diagne'nin topla ilk buluşmasında golü buldu: 1-2. 90. dakikada Borini maçın sonucunu ilan etti: 1-3



        DERBİYE ASLAN DAMGASI
        Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 2'nci maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu'nda Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti. Ev sahibi 24'te Kennya ile öne geçti: 1-0. 45+3'te Denda skoru eşitledi: 1-1. Sarı-lacivertliler 49'da Coleman'ın golüyle 2-1 yaptı. 84'te Galatasaray, Yağmur'la skoru eşitledi. 90+3'te Ebru Topçu Galatasaray'a derbi galibiyetini getiren golü attı.



        ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
        Yarın Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bugün yapacağı idmanlan hazırlıklarını tamamlayıp ardından Hatay'a hareket edecek.



            RİZE PES ETMEDİ
            Süper Toto 1. Lig'in 10. haftasında dün Manisaspor, Rize ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 30. dakikada Adem Büyük'ün attığı golle 1-0 öne geçti. 37. dakikada Rizespor'lu Kerem Kalafat topu kendi ağlarına gönderdi ve maçın ilk yarısı 2-0 Manisa'nın üstünlüğü ile sona erdi. 2. yarııda toparlanan konuk takım 66'da Yannick Bolasie ile farkı 1'e indirdi. Attığı golden sonra ataklarını sürdüren Rizespor aradığı beraberlik golünü 88'de Emircan Altıntaş'ın ayağından buldu. Kalan dakikalarda iki takım da üstünlük golünü bulamadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Günün diğer maçları: Keçiörengücü- Pendikspor: 0-3, Altay- Erzurumspor:1-1, Denizlispor-Altınordu.



            FORREST LİVERPOOL'U AWONIYI İLE YIKTI
            Premier Lig'in 13. haftasında N. Forrest evinde Liverpool'u, Awoniyi'nin golüyle 1-0 yendi. Sezon başında U. Berlin'den alınan Awoniyi, 2016'da Liverpool'daydı ama forma bulamayınca ayrıldı. M. City ise Brighton'ı 3-1 yenerken Haaland 2 gol attı. City 26 puana çıktı. Ronaldo'yu kadro dışı bırakan ManU ise Chelsea ile karşılaştı. Chelsea 87'de Jorginho ile öne geçti, 90+4'te Casemiro 1-1 yaptı.



            VALLECANO EKSİK RAKİBİNE ACIMADI
            La Liga'da 11. hafta mücadelesinde Rayo Vallecano sahasında konuk ettiği 5-1 mağlup etti. Konuk takımda 42'de Carcelen ve 61'de Alcaraz kırmızı kart gördü. Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 44'te penaltıdan Piazon 45+1. dakikada Alvora Garcia, 63 ve 89. dakikalarda Leujene, 79'da Sergio Camello kaydetti. Konuk takımın tek golünü Balliu (K.K) attı. Vallecano'da Nteka 88. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.



                DORTMUND EVİNDE FARKA KOŞTU: 5-0
                Bundesliga'da 11. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında karşılaştığı Stuttgart'ı 5-0 gibi ezici bir skorla mağlup etti. Sarı-Siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 2 ve 53. dakikalarda Jude Bellingham, 13. dakikada Nicklas Süle, 44'te Giocvanni Reyna ve 72'de Youssoufa Moukoko kaydetti. Dortmund'ta milli oyuncu Salih Özcan 90 dakika boyunca oyunda kaldı. Dortmund, bu sonuçla puanını 19'a çıkardı.

                GALATASARAY-ALANYA
                Geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığı Kayserispor yenilgisiyle sarsılan Galatasaray bu akşam sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçta Ali Palabıyık düdük çalacak. Her iki takımda da kritik 90 dakika önce sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

                A.DEMİR VE KONYASPOR KARŞILAŞIYOR
                Süper Lig'de bugün iki maç daha oynanacak. Saat 14.30'da Kasımpaşa ile Kayserispor karşılaşacak. 17.00'de ise ligin iki iddialı takımı Adana Demirspor ve Konyaspor kozlarını paylaşacak.

                BEŞİKTAŞ SİFTAHI DERBİDE YAPTI
                Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 4. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Galatasaray Nef'i 74-67 mağlup etmeyi başardı. Siyah- beyazlılar ligdeki ilk galibiyetini alırken; Cimbom, üçüncü yenilgisini yaşadı. Günün diğer sonuçları ise şöyle oldu: Bahçeşehir-Merkezefendi: 79-78, Büyükçekmece-Türk Telekom: 92-100.

                ALPEREN 23 SAYISI HOUSTON'A YETMEDİ
                NBA'de Houston Rockes Memphis'i konuk ettiği maçı129- 122 kaybetti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 27 dakika süre bulduğu maçta 23 sayı, 12 ribaund ile double double yapsa da mağlubiyeti engelleyemedi. Konuk takımda yıldız oyuncu Ja Morant 49 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile galibiyette başrol oynadı.

                RONALDO'YU HİÇBİR TAKIM İSTEMEMİŞ
                Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan ve U21 takımıyla idmanlara çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında ABD basını flaş bir iddia ortaya attı. ESPN'nin haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Portekizli dünya yıldızını geçen yaz satışlistesine koydu fakat Cristiano Ronaldo'ya hiç alıcı bulamadı.

                DERBİYİ ALDI LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU
                ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Cimbom, baştan sona üstün oynadığı maçı 72-58'lik skorla kazandı. Aslan 3'te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Diğer sonuçlar: Emlak Konut-Mersin: 70-73, Bursa- OGM: 65-62, Antalya-Çankaya: 78-71, Nesibe Aydın-Hatay: 83-68.

                KEREM YENİ YAŞINI KUTLADI
                Kerem Aktürkoğlu: "İyi dileklerini yollayan herkese teşekkürler."

                MESSİ'NİN 3 PUAN SEVİNCİ
                PSG, Ajaccio'yu 3 golle geçti. Messi maç sonunda bu karesini "+3' notuyla paylaştı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor
                Haberler Spor Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı
                    SON DAKİKA