Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerimizden Buse Naz Çakıroğlu bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers ile karşılaştı. Baştan sona çok akıllıca mücadele eden Buse Naz, mücadeleyi 5-0 kazanarak altın madalyayı boynuna taktı. Şampiyon olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 26 yaşındaki sporcu, "Gururluyum. Türk bayrağını burada da göndere çektim. Turnuvaya çok iyi hazırlanmıştık. Rakibim de güçlüydü. Altın madalyayı kazanmak bana nasip oldu. Şükürler olsun..." diye konuştu. Turnuvada önceki gün 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir bronz madalya kazanmayı başarmıştı.
OKAN BURUK NEŞTERİ VURDU
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanya maçının 11'inde son Kayseri maçına göre 3 değişikliğe gidecek. Buruk, Kayseri deplasmanında 11'de görev verdiği Fredrik Midtsjo, Dries Mertens ve Yunus Akgün'ün yerine Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Sergio Oliveira'ya görev verecek. Başarılı teknik adam savunma hattında ise değişikliğe gitmeyecek. Mertens'in maçın gidişatına göre karşılaşmanın ikinci yarısında görev alması bekleniyor.
ANITKABİR ZİYARET EDİLDİ
Galatasaray, Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yılı kapsamındaki etkinliklere Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Başkan Dursun Özbek, yöneticiler, farklı branştan sporcular, kulüp personelleri taraftarlar Anıtkabir'e gitti. Başkan Dursun Özbek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.