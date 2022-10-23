Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı





DORTMUND EVİNDE FARKA KOŞTU: 5-0

Bundesliga'da 11. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında karşılaştığı Stuttgart'ı 5-0 gibi ezici bir skorla mağlup etti. Sarı-Siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 2 ve 53. dakikalarda Jude Bellingham, 13. dakikada Nicklas Süle, 44'te Giocvanni Reyna ve 72'de Youssoufa Moukoko kaydetti. Dortmund'ta milli oyuncu Salih Özcan 90 dakika boyunca oyunda kaldı. Dortmund, bu sonuçla puanını 19'a çıkardı.



GALATASARAY-ALANYA

Geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığı Kayserispor yenilgisiyle sarsılan Galatasaray bu akşam sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçta Ali Palabıyık düdük çalacak. Her iki takımda da kritik 90 dakika önce sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.



A.DEMİR VE KONYASPOR KARŞILAŞIYOR

Süper Lig'de bugün iki maç daha oynanacak. Saat 14.30'da Kasımpaşa ile Kayserispor karşılaşacak. 17.00'de ise ligin iki iddialı takımı Adana Demirspor ve Konyaspor kozlarını paylaşacak.



BEŞİKTAŞ SİFTAHI DERBİDE YAPTI

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 4. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Galatasaray Nef'i 74-67 mağlup etmeyi başardı. Siyah- beyazlılar ligdeki ilk galibiyetini alırken; Cimbom, üçüncü yenilgisini yaşadı. Günün diğer sonuçları ise şöyle oldu: Bahçeşehir-Merkezefendi: 79-78, Büyükçekmece-Türk Telekom: 92-100.



ALPEREN 23 SAYISI HOUSTON'A YETMEDİ

NBA'de Houston Rockes Memphis'i konuk ettiği maçı129- 122 kaybetti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 27 dakika süre bulduğu maçta 23 sayı, 12 ribaund ile double double yapsa da mağlubiyeti engelleyemedi. Konuk takımda yıldız oyuncu Ja Morant 49 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile galibiyette başrol oynadı.



RONALDO'YU HİÇBİR TAKIM İSTEMEMİŞ

Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan ve U21 takımıyla idmanlara çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında ABD basını flaş bir iddia ortaya attı. ESPN'nin haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Portekizli dünya yıldızını geçen yaz satışlistesine koydu fakat Cristiano Ronaldo'ya hiç alıcı bulamadı.



DERBİYİ ALDI LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Cimbom, baştan sona üstün oynadığı maçı 72-58'lik skorla kazandı. Aslan 3'te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Diğer sonuçlar: Emlak Konut-Mersin: 70-73, Bursa- OGM: 65-62, Antalya-Çankaya: 78-71, Nesibe Aydın-Hatay: 83-68.



KEREM YENİ YAŞINI KUTLADI

Kerem Aktürkoğlu: "İyi dileklerini yollayan herkese teşekkürler."



MESSİ'NİN 3 PUAN SEVİNCİ

PSG, Ajaccio'yu 3 golle geçti. Messi maç sonunda bu karesini "+3' notuyla paylaştı.

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