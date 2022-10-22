Trabzonspor'da başarılı futbolcu Bakasetas, galibiyet sözü verdi: Sivas eli boş dönecek!

Süper Lig'de bugün evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da başarılı futbolcu Bakasetas, taraftarlara galibiyet sözü verdi. Ligdeki son iki maçta Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan ardından derbide Beşiktaş ile yenişemeyen Bordo-Mavililer'de Yunan yıldız Bakasetas, "Yoğun maç programının ardından bu maça daha iyi hazırlandık. Rakibimizi mağlup edip kayıp puanları telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.
KADROMUZ ÇOK KALİTELİ
Çok kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Bakasetas, "Zirve hedefimiz doğrultusunda kazanarak ilerlemeliyiz. Sahamızda güzel bir çizgimiz var. Rakibimiz karşısında 3 puan alarak bunu sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımıza güzel futbol ve galibiyet hediye etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.
FIRTINA'DA TEK HEDEF 3 PUAN
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Bordo-Mavililer, maçtan 3 puanla ayrılıp yeniden çıkışa geçmeyi arzuluyor.
SINIRDA 4 OYUNCU VAR
Trabzonspor'da bugün oynanacak olan Sivasspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-Mavililer'de Eren Elmalı, Bakasetas, Bartra ve Trezeguet, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri halinde Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
TRABZON'DAN ANLAMLI KAMPANYA
Trabzonspor, 'Kurtaran eller' kampanyası ile Bartın'da şehit olan 41 madencinin ailesine yardım edecek. Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçındaki eldivenleri açık artırmaya çıkardı. İlk teklif 100 bin lira ile başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan geldi.
WOUT WEGHORST'A KATAR MÜJDESİ
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, Katar'da yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi geniş aday kadrosunu açıkladı. Beşiktaşlı Wout Weghorst kadroda kendisine yer buldu. Louis van Gaal, "Bu büyük bir liste ve dürüst olmak gerekirse benim tarzım değil. Ancak, önümüzdeki ay final seçimi yapacağım ve seçtiğim bu oyuncuların ön listede olması gerektiği herkes tarafından biliniyor" ifadelerini kullandı.
3 HAFTADIR SUSKUN
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Weghorst, Süper Lig'de son 3 haftadır fileleri havalandıramıyor. Son golünü İstanbulspor'a attı.
ÜMRANİYE'NİN RAKİBİ KARAGÜMRÜK
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün Trabzonspor- Sivasspor ve Fenerbahçe-Başakşehir maçlarının haricinde bir karşılaşma daha oynanacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadelede Süper Lig'de galibiyet alamayan tek takım olan Ümraniyespor, sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Maçı Mert Güzenge yönetecek.