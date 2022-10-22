Trabzonspor'da başarılı futbolcu Bakasetas, galibiyet sözü verdi: Sivas eli boş dönecek!

Süper Lig'de bugün evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da başarılı futbolcu Bakasetas, taraftarlara galibiyet sözü verdi. Ligdeki son iki maçta Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan ardından derbide Beşiktaş ile yenişemeyen Bordo-Mavililer'de Yunan yıldız Bakasetas, "Yoğun maç programının ardından bu maça daha iyi hazırlandık. Rakibimizi mağlup edip kayıp puanları telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.



KADROMUZ ÇOK KALİTELİ

Çok kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Bakasetas, "Zirve hedefimiz doğrultusunda kazanarak ilerlemeliyiz. Sahamızda güzel bir çizgimiz var. Rakibimiz karşısında 3 puan alarak bunu sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımıza güzel futbol ve galibiyet hediye etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.



FIRTINA'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Bordo-Mavililer, maçtan 3 puanla ayrılıp yeniden çıkışa geçmeyi arzuluyor.



SINIRDA 4 OYUNCU VAR

Trabzonspor'da bugün oynanacak olan Sivasspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-Mavililer'de Eren Elmalı, Bakasetas, Bartra ve Trezeguet, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri halinde Konyaspor maçında forma giyemeyecek.



TRABZON'DAN ANLAMLI KAMPANYA

Trabzonspor, 'Kurtaran eller' kampanyası ile Bartın'da şehit olan 41 madencinin ailesine yardım edecek. Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçındaki eldivenleri açık artırmaya çıkardı. İlk teklif 100 bin lira ile başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan geldi.