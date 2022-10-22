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    Trabzonspor'da başarılı futbolcu Bakasetas, galibiyet sözü verdi: Sivas eli boş dönecek!

    Son iki maçta 4 puan kaybederek yara alan Trabzonspor’da Bakasetas, “Sivasspor, Akyazı’dan eli boş dönecek” dedi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 22 TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Sivas eli boş dönecek!

    Süper Lig'de bugün evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da başarılı futbolcu Bakasetas, taraftarlara galibiyet sözü verdi. Ligdeki son iki maçta Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan ardından derbide Beşiktaş ile yenişemeyen Bordo-Mavililer'de Yunan yıldız Bakasetas, "Yoğun maç programının ardından bu maça daha iyi hazırlandık. Rakibimizi mağlup edip kayıp puanları telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.

    KADROMUZ ÇOK KALİTELİ
    Çok kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Bakasetas, "Zirve hedefimiz doğrultusunda kazanarak ilerlemeliyiz. Sahamızda güzel bir çizgimiz var. Rakibimiz karşısında 3 puan alarak bunu sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımıza güzel futbol ve galibiyet hediye etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

    FIRTINA'DA TEK HEDEF 3 PUAN
    Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Bordo-Mavililer, maçtan 3 puanla ayrılıp yeniden çıkışa geçmeyi arzuluyor.

    SINIRDA 4 OYUNCU VAR
    Trabzonspor'da bugün oynanacak olan Sivasspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-Mavililer'de Eren Elmalı, Bakasetas, Bartra ve Trezeguet, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri halinde Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

    TRABZON'DAN ANLAMLI KAMPANYA
    Trabzonspor, 'Kurtaran eller' kampanyası ile Bartın'da şehit olan 41 madencinin ailesine yardım edecek. Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçındaki eldivenleri açık artırmaya çıkardı. İlk teklif 100 bin lira ile başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan geldi.



    WOUT WEGHORST'A KATAR MÜJDESİ
    Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, Katar'da yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi geniş aday kadrosunu açıkladı. Beşiktaşlı Wout Weghorst kadroda kendisine yer buldu. Louis van Gaal, "Bu büyük bir liste ve dürüst olmak gerekirse benim tarzım değil. Ancak, önümüzdeki ay final seçimi yapacağım ve seçtiğim bu oyuncuların ön listede olması gerektiği herkes tarafından biliniyor" ifadelerini kullandı.

    3 HAFTADIR SUSKUN
    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Weghorst, Süper Lig'de son 3 haftadır fileleri havalandıramıyor. Son golünü İstanbulspor'a attı.



    ÜMRANİYE'NİN RAKİBİ KARAGÜMRÜK
    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün Trabzonspor- Sivasspor ve Fenerbahçe-Başakşehir maçlarının haricinde bir karşılaşma daha oynanacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadelede Süper Lig'de galibiyet alamayan tek takım olan Ümraniyespor, sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Maçı Mert Güzenge yönetecek.



        CHRİSTOPH DAUM'DAN ÜZÜCÜ HABER GELDİ
        Alman Teknik Direktör Christoph Daum, kansere yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u da çalıştıran Christoph Daum, yaptığı açıklamada, "Beni bilirsiniz! Ben bir savaşçıyım. Bu meydan okumayı iyimser bir şekilde ve tüm gücümle karşılayacağım" ifadelerini kullandı.



        G.SARAY, BEŞİKTAŞ'I KONUK EDECEK
        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 4. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Saat 18.00'de G.Saray Nef, Beşiktaş'ı konuk edecek. 13.00'te Bahçeşehir Koleji- Merkezefendi,15.30'da Büyükçekmece- Türk Telekom, 20.30'da Manisa-Fenerbahçe Beko maçları olacak. Dün Tofaş, deplasmanda P. Karşıyaka'yı 83- 72'lik skorla yenmeyi başardı.



        ANADOLU EFES'TEN ALBA BERLİN'E TOKAT
        THY Euroleague'de son iki yılın şampiyonu Anadolu Efes, Alman ekip ALBA Berlin'i, İstanbul'da 78-74 mağlup etti. Efes'te Micic 20 sayıyla maçın en skoreri olurken, Clyburn 16 sayıyla katkı verdi. Lacivert-beyazlılar çıktığı 4. maçta 2. galibiyetini alırken, ALBA Berlin bu sezonki ilk yenilgisini İstanbul'da yaşadı.

            IAN HUMMER GALATASARAY'DA
            Galatasaray Nef, AEK'dan 32 yaşındaki ABD'li basketbolcu Ian Hummer'ı kadrosuna kattı. 4 ve 5 numarada oynayan Hummer daha önce ülkemizde Ted Kolejliler, Teksüt Bandırma ve Aliağa Petkim'de forma giymişti.



            BOKSTA 2 BRONZ MADALYA
            Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda iki madalya kazandık. Karadağ'da düzenlenen turnuvada 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ile +81 kiloda Şennur Demir, bronz madalya aldı.



            EYÜP GERİ DÖNDÜ LİDERLİĞE YÜKSELDİ
            Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta müthiş başladı. Henüz 1. dakikada top Ömer Bayram'ın eline çarptı, VAR uyarısıyla penaltı verildi ve Kassongo, Sakarya'yı öne geçirdi: 0-1. 32'de Recep Niyaz müthiş vurdu: 1-1. 51'de Sakaryalı Hurşit direkt kırmızıyla atıldı. 62'de Eze penaltı kaçırdı. 90+2'de Recep Niyaz bir kez daha sahneye çıktı ve takımını liderliğe taşımayı başardı.

            ÇİZME'DEN VİCARİO İDDİASI
            Galatasaray, Fernando Muslera'nın yaşının ilerlemesi nedeniyle alternatifini aramaya başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre; uzun vadeli olarak kalesini emanet edebileceği bir file bekçisi arayan Galatasaray, İtalya'da Empoli forması giyen Guglielmo Vicario'yu gündemine aldı. 26 yaşındaki İtalyan kaleci, yaz transfer döneminde Napoli, Lazio ve Fiorentina da dahil olmak üzere birçok Serie A kulübünün gündemine geldi. Ancak ikna edici tekliflerin olmaması nedeniyle Vicario, Empoli'de kaldı. Muslera'nın kontratı ise Haziran 2024'te sona eriyor.



            MUSLERA&TORREİRA KATAR'A GİDİYOR!
            Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı. Kadroda Süper Lig'de forma giyen 4 oyuncu yer aldı. Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Lucas Torreira kadroda yer alırken Fenerbahçe'den Diego Rossi ve Trabzonsporlu Maxi Gomez de listede yer alan isimler oldu.



                TARAFTARIN ICARDİ İSYANI!
                G.Saray'a transfer olduğundan beri özel hayatıyla gündeme gelen Mauro Icardi'ye taraftarlar büyük tepki gösteriyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, "Aklı sürekli saha dışında. Artık futbolu düşünmeli" yorumları yapıyor.



                ARAO KULÜBEDE BAŞLAYACAK
                Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan isimlerden birisi olan Willian Arao'nun bugünkü Medipol Başakşehir maçı kadrosunda olacağı ancak ilk 11'de yer almayacağı öğrenildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un Brezilyalı ön liberoyu UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi Fransız ekibi Rennes ile oynanacak maçta ilk 11'de kullanmayı düşündüğü de gelen haberler arasında.

                F.BAHÇE-BAŞAKŞEHİR NEFESLERİ KESECEK
                Süper Lig'de en az puan kaybeden 2 takım bugün karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe saat 20.00'de Medipol Başakşehir'i Ülker Stadı'nda konuk edecek. Maçı Zorbay Küçük yönetecek. Fenerbahçe'de Mert Hakan, Joshua King ve Luan Peres'in sakatlığı var. Başakşehir'de ise Ndayishimiye cezalı. Ahmed Touba, Mounir ve Şener'in ise hafif sakatlıkları bulunuyor.



                FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
                Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 1 saat 15 dakika süren idmanın ardından Sarı- Lacivertliler Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. Fenerbahçe'nin bugün sabah saatlerinde de hafif bir idman daha yapacağı bildirildi.



                    ANTALYASPOR ALTIN BULDU
                    Süper Lig'de 11. haftanın açılışında 3 puana şiddetle ihtiyacı olan iki ekip karşılaştı. 26'da Ethemi korner kullandı, Emir'in röveşatasıyla topu önünde bulan Mehmeric, İstanbul'u öne geçirdi: 0-1.45+1'de Fernando sol çaprazdan harika bir frikik golü kaydetti: 1-1. İstanbul'da Rroca 50 ve 61'de çift sarıdan atıldı. 90+5'te Fernando ortaladı, Gökdeniz'in vuruşu direkten döndü, Luyindama'nın şutu Veysel'e çarpıp ağlara gitti: 2-1.



                    GALATASARAY-Y.YURT OFSPOR
                    Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri dün belli oldu... Kupanın favorilerinden Galatasaray, 3. Lig ekibi Yeşil-yurt Ofspor ile mücadele edecek

                    BEŞİKTAŞ- SERİK BLD.
                    Kupanın bir başka favorisi Beşiktaş, Serik Bld. ile karşılaşacak. 4. tur maçları, 8-9-10 Kasım'da başlayacak. A Spor'dan yayınlanacak

                    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün yapılan kura sonrasında 54 takım tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda eşleşti. Geçen sezon Süper Lig'i ilk 4'te tamamlayan takımlar; Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in yanı sıra kupanın son şampiyonu Sivasspor organizasyona 5. turdan itibaren katılacak. 4. tur maçları 8, 9 ve 10 Kasım 2022 tarihlerinde oynanacak.

                    4. TUR EŞLEŞMELERİ
                    Kayseri-Sivas Bel.
                    Erzurum-E.Erokspor
                    Eyüp-Düzce
                    Göztepe-Buca
                    Denizli-Şanlıurfa
                    Ümraniye-Efeler 09
                    Alanya-Sakarya
                    G.Birliği-Bayburt İ.Ö.İ
                    Bandırma-Karacabey
                    İstanbul-Etimesgut
                    Gaziantep-Kütahya
                    Adana Demir-Nazilli
                    Giresun-Ankaraspor
                    Ankaragücü-Amed
                    K.Paşa-1461 Trabzon
                    Keçiörengücü-Bulvar
                    Samsun-Adana
                    Altınordu-Bodrum
                    Galatasaray-Ofspor
                    Bolu-Tarsus İY.
                    Y.Malatya-Uşakspor
                    Beşiktaş-Serik Bel.
                    Tuzla-Isparta 32
                    Karagümrük-Kırşehir
                    Antalya-Pendikspor
                    Manisa-23 Elazığ
                    Çaykur Rize-Kırklareli

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                    Jesus ailesi görüşme odasına
                    Haberler Spor Trabzonspor'da başarılı futbolcu Bakasetas, galibiyet sözü verdi: Sivas eli boş dönecek!
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