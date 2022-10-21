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    • Spor
    • 21.10.2022 09:32
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    • 21.10.2022 09:33
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    ZTK fikstür 4. tur kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

    Ziraat Türkiye Kupası bu haftaki maç sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 2022-2023 ZTK 4. tur eşleşmeleri için kura çekim tarihi de belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK fikstür 4. tur kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    takvim.com.tr
    Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

    Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarının sonuna gelinmesiyle birlikte sporseverler 4. hafta karşılaşmaları ve kura çekim tarihleri merak edilerek araştırılmaya başlandı. TFF Ziraat Türkiye Kupası kura tarihi ve saatini açıkladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK fikstür 4. tur kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

    Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimleri, 21 Ekim Cuma günü Riva'da düzenlenecek. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de yapılacak kura çekimine Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura ise A Spor'dan canlı olarak aktarılacak.

    ZTK FİKSTÜRÜ VE 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

    18 Ekim 2022 || 13:00 KASIMPAŞA 1-1 YENİ MERSİN İDMANYURDU

    18 Ekim 2022 || 13:30 SERİK BELEDİYESPOR 2-1 BATMAN PETROL SPOR

    18 Ekim 2022 || 14:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 1-1 AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR

    18 Ekim 2022 || 14:00 ANKARASPOR 1-1 PAZARSPOR

    18 Ekim 2022 || 14:00 ALTAY 1-1 EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ

    18 Ekim 2022 || 15:00 ÇAYKUR RİZESPOR 3-0 BOYABAT 1868 SPOR

    18 Ekim 2022 || 17:30 YUKATEL KAYSERİSPOR 2-1 IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

        18 Ekim 2022 || 20:30 ADANA DEMİRSPOR 5-0 ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ

        19 Ekim 2022 || 13:00 SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK 2-3 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ

        19 Ekim 2022 || 13:00 WEECOINS KIRKLARELİSPOR 2-0 52 ORDUSPOR FK

        19 Ekim 2022 || 14:00 BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 0-1 YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 BUCASPOR 1928 3-0 ARTVİN HOPASPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 ALTINORDU 5-0 BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 ŞANLIURFASPOR 3-0 KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

        19 Ekim 2022 || 14:00 ETİMESGUT BELEDİYESPOR 2-0 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 UŞAK SPOR 4-2 GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER

        19 Ekim 2022 || 14:00 NAZİLLİ BELEDİYESPOR 2-1 ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 GÖZTEPE 2-0 KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 ADANASPOR A.Ş. 1-0 ORDUSPOR 1967

        19 Ekim 2022 || 14:00 ALTAŞ DENİZLİSPOR 2-1 AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 ÇORUM FK 4-5 ESENLER EROKSPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 4-1 DİYARBEKİR SPOR A.Ş.

        19 Ekim 2022 || 14:00 KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 1-0 İSKENDERUNSPOR

        19 Ekim 2022 || 14:00 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 0-1 BELEDİYE KÜTAHYASPOR

        19 Ekim 2022 || 15:00 BOLUSPOR 1-0 FETHİYESPOR

        19 Ekim 2022 || 17:00 YILPORT SAMSUNSPOR 3 - 0 MUŞ 1984 MUŞSPOR
        19 Ekim 2022 || 19:00 ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 2 DÜZCE CAM DÜZCESPOR
        19 Ekim 2022 || 21:00 GALATASARAY 7 - 0 GMG KASTAMONUSPOR

        19 Ekim 2022 17:00 || YILPORT SAMSUNSPOR - MUŞ 1984 MUŞSPOR

        19 Ekim 2022 19:00 || ATAKAŞ HATAYSPOR - DÜZCE CAM DÜZCESPOR

        19 Ekim 2022 21:00 || GALATASARAY - GMG KASTAMONUSPOR

        20 Ekim 2022 13:00 || GENÇLERBİRLİĞİ - NİĞDE ANADOLU FK

        20 Ekim 2022 14:00 || MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ - BULVARSPOR

        20 Ekim 2022 14:00 || TUZLASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR

        20 Ekim 2022 15:00 || YENİ MALATYASPOR - BC GROUP AĞRI 1970 SPOR

        20 Ekim 2022 17:30 || BITEXEN GİRESUNSPOR - AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ

        20 Ekim 2022 20:30 || GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ – SARIYER
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        Haberler Spor ZTK fikstür 4. tur kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
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