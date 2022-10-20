Beşiktaş'ın genç transferinden müthiş istatistik! Tayyip Talha Sanuç uçuyor

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı genç stoper, şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla taraftarın kalbini çalmayı başardı. Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Valerien İsmael'in vazgeçilmezi olan genç yetenek Süper Lig'de zirve yaptı.
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan renklerine kattığı ve gelir gelmez de takıma büyük katkı veren Tayyip Talha Sanuç, hava topu mücadelesi kazanma yüzdesi olarak ligin zirvesinde yer alıyor.
Kara Kartal'ın savunmadaki sigortası Tayyip Talha Sanuç, Comparisonator'un verilerine göre yüzde 74 hava topu mücadelesi kazanıyor. Onu Medipol Başakşehir'in Burundili stoperi Youssouf Ndayishimiye takip ediyor. Yıldız oyuncu yüzde 69'luk istatistikle mücadele ediyor. Listenin 3. basamağında yine Beşiktaş'tan bir isim bulunuyor. Faslı stoper Romain Saiss, yüzde 65 ile Ndayishimiye'yi takip ediyor.