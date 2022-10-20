Beşiktaş'ın genç transferinden müthiş istatistik! Tayyip Talha Sanuç uçuyor

Kara Kartal'ın savunmadaki sigortası Tayyip Talha Sanuç, Comparisonator'un verilerine göre yüzde 74 hava topu mücadelesi kazanıyor. Onu Medipol Başakşehir'in Burundili stoperi Youssouf Ndayishimiye takip ediyor. Yıldız oyuncu yüzde 69'luk istatistikle mücadele ediyor. Listenin 3. basamağında yine Beşiktaş'tan bir isim bulunuyor. Faslı stoper Romain Saiss, yüzde 65 ile Ndayishimiye'yi takip ediyor.