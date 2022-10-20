Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.10.2022 11:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2022 11:04
    ABONE OL

    Beşiktaş'ın genç transferinden müthiş istatistik! Tayyip Talha Sanuç uçuyor

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'nin elinden kaptığı genç stoper Tayyip Talha Sanuç, sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurdu. Genç yıldızın başarılı performansı istatistiklere de yansıdı.

    Özel Haber | Beşiktaş’ın genç transferinden müthiş istatistik

    Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı genç stoper, şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla taraftarın kalbini çalmayı başardı. Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Valerien İsmael'in vazgeçilmezi olan genç yetenek Süper Lig'de zirve yaptı.

    Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan renklerine kattığı ve gelir gelmez de takıma büyük katkı veren Tayyip Talha Sanuç, hava topu mücadelesi kazanma yüzdesi olarak ligin zirvesinde yer alıyor.

    Kara Kartal'ın savunmadaki sigortası Tayyip Talha Sanuç, Comparisonator'un verilerine göre yüzde 74 hava topu mücadelesi kazanıyor. Onu Medipol Başakşehir'in Burundili stoperi Youssouf Ndayishimiye takip ediyor. Yıldız oyuncu yüzde 69'luk istatistikle mücadele ediyor. Listenin 3. basamağında yine Beşiktaş'tan bir isim bulunuyor. Faslı stoper Romain Saiss, yüzde 65 ile Ndayishimiye'yi takip ediyor.

        Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakçı ve Ümraniyespor'da top koşturan Tomislav Glumac yüzde 63'lük oranla diğerlerini takip ediyor. İlk 5 sırada Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan hiçbir oyuncu bulunmuyor.



        Siyah-Beyazlılar'ın transferin son gününde renklerine kattığı Tayyip, 1.5 aylık sürede 5 maçta forma giydi. Son 3 maçta 90 dakika sahada kalan Tayyip Talha, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında ortaya koyduğu performansla alkışlandı.

        *Tayyip Talha Sanuç'un detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        22 yaşındaki yıldız oyuncu, Giresunspor maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırdı. Süper Lig kariyerinde 48 maçta forma giyen başarılı oyuncunun 3 gol ve 1 asisti bulunuyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gözler Merkez Bankasında! Piyasalar faiz kararını bekliyor
        Haberler Spor Beşiktaş'ın genç transferinden müthiş istatistik! Tayyip Talha Sanuç uçuyor
            SON DAKİKA